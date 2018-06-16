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 Политика Украины
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 Антикоррупционный суд должен рассматривать все антикоррупционные дела, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что все дела о коррупционных преступлениях должны быть переданы во вновь созданный антикоррупционный суд. Глава государства отмечает, что Парламент, как независимый орган, может принять решение относительно нормы Закона "О Высшем антикоррупционном суде", устанавливающей возможность рассмотрения апелляций по коррупционным делам в судах общей юрисдикции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Позиция Президента является абсолютно четкой – она ​​изложена, и я прошу проверить, в законопроекте, который был зарегистрирован 22 декабря. В законопроекте эта норма была изложена абсолютно четко: что все дела, которые на время создания антикоррупционного суда переданы в любые суды, должны быть немедленно переправлены в антикоррупционный суд. И только антикоррупционный суд дела по критериям, которые определяют подсудность, имеется в виду уровень чиновника, который обоснованно подозревается в совершении коррупционного преступления, или сумма, которая дана в виде взятки, или другие вопросы, обязательно должны рассматриваться новым созданным антикоррупционным судом", - напомнил Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

Глава государства отметил, что тогда эта позиция вызвала критику: "якобы будут перезагрузка, точнее – перегружены суды и мы их засыплем делами".

Петр Порошенко также напомнил, что тогда были соответствующие выводы Венецианской комиссии, в частности пункт 35, где отмечалось о принципе - "с чистого листа" и комитет без каких-либо согласований принял позицию, что он учитывает таким образом эту рекомендацию.

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"Какая позиция и отношение Президента к этому? Она не изменилась. Она как была, что мы должны все дела передавать в антикоррупционный суд, как была задекларирована в моем варианте, так и остается такой", - еще раз подчеркнул Глава государства.

"В Парламенте очень эффективная возможность рассмотреть и принимать решения. Парламент является независимым органом, и любое решение Парламента по этому поводу я буду воспринимать и одобрять. Поддержат они позицию Президента – буду счастлив", - подчеркнул он.

"Я считаю, что антикоррупционный суд должен забирать к себе все дела. И количество дел на сегодняшний день является очень убедительным, что может это делать только на этапе апелляции, но и на этапе первой инстанции. Это возможно", - сказал он.

Напомним, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей.

Источник: https://censor.net.ua/n3071850
 
   
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Пишаюсь своїм президентом. Справжній проукраїнський і проєвропейський лідер..
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Ржу с вашего пышания))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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ржи со своего тупаря,убийцы и подонка вофкипукина,олигофрен...
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Мелковато берешь...
Надо рассматривать его лидерство в мировом масштабе...
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чем бот отличается от нормального человека :
нормальный человек никогда в жизни не станет восхвалять держ.морду!! никакую!!! Украинцы- свободолюбивый народ и панов над собой не признают никогда!
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чем больше таких писулек на сайтах, тем блевотнее будет отношение к президенту у остальных. украинцы - народ который не станет восхвалять власть и писать подлизательские диферамбы! а ты- давай, дальше три КУ делай!
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Антикоррупционный суд должен рассматривать антикоррупционные дела,
а коррупционный суд - коррупционные дела...
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Все вірно. Не буде жодних корупційних справ!
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А вот апеляции на эти дела будут рассматриваться в обычных судах. Да Петя? Уже все разобрались в твоих каверзах. Да никто и не ждал от тебя ничего кроме подлянки.
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И шо? Теперь тех кто подделал закон посадят?
Ржу не могу.
Видимо Пете хорошего пенделя МВФ дало.
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Ну так целых 3 ! дня прошло с тех пор как приняли закон, а от МВФ ни слова про транш. Не спешат гады. Через пару месяцев начнется предвыборная гонка, а денег фсе нет. Вот сейчас ему и припечет, потому что запад ничего не делает на спех.
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Глава государства отмечает, что Парламент, как независимый орган, может принять решение относительно нормы Закона "О Высшем антикоррупционном суде", устанавливающей возможность рассмотрения апелляций по коррупционным делам в судах общей юрисдикции.

Короче, присуждайте что хотите в своём Антикоррупционном суде, а мы подадим апелляцию в обычный и там дальше уже, как обычно..
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Петя думает, что никто кроме него читать не умеет, и что он самы хитрый.
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Немножко не в тему, но вспомнилось: хитрый не тот, которого считают хитрым, а тот, которого считают простаком..
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Антикоррупционный суд должен рассматривать все антикоррупционные дела, - Порошенко
...а ещё Волга должна впадать в Каспийское море... ...а лошади есть овёс и сено...
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=====Она как была, что мы должны все дела передавать в антикоррупционный суд, как была задекларирована в моем варианте, так и остается такой", - еще раз подчеркнул Глава государства====

А не хочет ли глава государства инициировать расследование КАКИМ ОБРАЗОМ и с чьей помощью, этот пункт ИЗМЕНИЛСЯ перед самим голосованием Что об изменении НИКТО не был проинформирован
КТО постоянно вносит измнения НА РУКУ КОРРУПЦИОНЕРАМ??? ПРовести расследования по всем законам в которых ВСПЛЫВАЮТ такие НЕДОБРОЧЕСТНЫЕ изменения Антикоррупционный суд должен рассматривать все антикоррупционные дела, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6594
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАнтикоррупционный суд должен рассматривать все антикоррупционные дела, - Порошенко
 
 
 
 
 
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