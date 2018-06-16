 Антикоррупционный суд должен рассматривать все антикоррупционные дела, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Позиция Президента является абсолютно четкой – она ​​изложена, и я прошу проверить, в законопроекте, который был зарегистрирован 22 декабря. В законопроекте эта норма была изложена абсолютно четко: что все дела, которые на время создания антикоррупционного суда переданы в любые суды, должны быть немедленно переправлены в антикоррупционный суд. И только антикоррупционный суд дела по критериям, которые определяют подсудность, имеется в виду уровень чиновника, который обоснованно подозревается в совершении коррупционного преступления, или сумма, которая дана в виде взятки, или другие вопросы, обязательно должны рассматриваться новым созданным антикоррупционным судом", - напомнил Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

Глава государства отметил, что тогда эта позиция вызвала критику: "якобы будут перезагрузка, точнее – перегружены суды и мы их засыплем делами".

Петр Порошенко также напомнил, что тогда были соответствующие выводы Венецианской комиссии, в частности пункт 35, где отмечалось о принципе - "с чистого листа" и комитет без каких-либо согласований принял позицию, что он учитывает таким образом эту рекомендацию.

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"Какая позиция и отношение Президента к этому? Она не изменилась. Она как была, что мы должны все дела передавать в антикоррупционный суд, как была задекларирована в моем варианте, так и остается такой", - еще раз подчеркнул Глава государства.

"В Парламенте очень эффективная возможность рассмотреть и принимать решения. Парламент является независимым органом, и любое решение Парламента по этому поводу я буду воспринимать и одобрять. Поддержат они позицию Президента – буду счастлив", - подчеркнул он.

"Я считаю, что антикоррупционный суд должен забирать к себе все дела. И количество дел на сегодняшний день является очень убедительным, что может это делать только на этапе апелляции, но и на этапе первой инстанции. Это возможно", - сказал он.

Напомним, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей.