 Сделаю все возможное, чтобы Антикоррупционный суд заработал до начала президентской кампании, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Я буду делать все возможное для того, чтобы антикоррупционный суд создать до начала президентской кампании. Речь идет не только о создании условий для конкурса, но и завершить конкурс, сформировать суд и запустить", - отметил Петр Порошенко, отвечая на вопрос, что антикоррупционный суд будет создаваться параллельно с предвыборной кампанией в стране.

"Это будет поддержано украинским политикумом? Имею ответ – не знаю. Не уверен", - отметил Президент.

"Но это точно будет поддержано. Эта моя инициатива будет поддержана украинским народом. Точно эта инициатива будет поддержана украинским обществом. И точно эта инициатива будет поддержана нашими партнерами. И поэтому я буду очень решительно наводить порядок и обеспечивать скорейшее создание суда. Так же, как мы сделали со многими другими реформами", - подчеркнул Глава государства.

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Напомним, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей.