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 Политика Украины
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 Сделаю все возможное, чтобы Антикоррупционный суд заработал до начала президентской кампании, - Порошенко

Президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам подчеркнул, что скорейшее начало работы антикоррупционного суда поддерживает украинское общество и международные партнеры Украины. Глава государства особо подчеркнул, что приложит все усилия для запуска работы нового суда уже к концу 2018 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Я буду делать все возможное для того, чтобы антикоррупционный суд создать до начала президентской кампании. Речь идет не только о создании условий для конкурса, но и завершить конкурс, сформировать суд и запустить", - отметил Петр Порошенко, отвечая на вопрос, что антикоррупционный суд будет создаваться параллельно с предвыборной кампанией в стране.

"Это будет поддержано украинским политикумом? Имею ответ – не знаю. Не уверен", - отметил Президент.

"Но это точно будет поддержано. Эта моя инициатива будет поддержана украинским народом. Точно эта инициатива будет поддержана украинским обществом. И точно эта инициатива будет поддержана нашими партнерами. И поэтому я буду очень решительно наводить порядок и обеспечивать скорейшее создание суда. Так же, как мы сделали со многими другими реформами", - подчеркнул Глава государства.

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Напомним, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей.

Источник: https://censor.net.ua/n3071849
 
   
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А не получится... не взыщите... Сделал всё возможное...
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Нормальний антикорупційний суд тебе першого має посадити довічно.
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Свыня . Воно ще розмовляе ?
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https://www.youtube.com/watch?v=fUDUSDXoPMo

Стратегические ошибки кремлевского резидента бабы Юли
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСделаю все возможное, чтобы Антикоррупционный суд заработал до начала президентской кампании, - Порошенко
 
 
 
 
 
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