 Порошенко просит международных партнеров как можно быстрее подать экспертов в совет Антикоррупционного суда

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
"Вчера у меня был разговор с Президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Европейская комиссия является одним из органов, который может делегировать экспертов. И я попросил большого друга Украины, моего друга Жан-Клода Юнкера о помощи: прошу, ускорьте направление, выбор экспертов, чтобы направить их в Высшую квалификационную комиссию судей для того, чтобы мы начали формировать совет иностранных экспертов", - сообщил Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.
"Сегодня у меня был разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном – просьба была такая же", - сказал Президент.
"Еще одна позиция – у нас членами международной группы экспертов должны быть только очень квалифицированные международные судьи, или юристы, просто юристы – в английском языке этот человек называется барристер (barrister) – то есть в Украине этот человек это или адвокат, или прокурор, то есть он участвует в судебном заседании, является авторитетным, компетентным судьей в международных судах. Я думаю, что это является большим залогом объективности", - отметил Президент.
Глава государства также подчеркнул: "Кроме того, эти кандидаты должны быть выдвинуты только авторитетными международными организациями, где Украина как государство участвует, и организациями, специализирующимися на борьбе с коррупцией или котроые имеют эту функцию. Это может быть и ОБСЕ, потому что она имеет эту функцию, это может быть и Совет Европы, это может быть и Европейский Союз, и несколько других организаций, специализирующихся на борьбе с коррупцией. И это также является залогом необходимых квалификационных требований, которым должны соответствовать указанные эксперты".
Он подчеркнул, что сейчас делается все, чтобы в течение очень короткого времени были направлены кандидатуры экспертов.
Минулого року, восені, як воно морозилося з тим судом, типа ніхто не має вказувати, які суди мають бути, і антикорупційни суди існують тільки у недоразвинутих країнах.
А зараз диви, такий живчик став, так побіг, що не наздоженеш. А потім скаже я зробив УСЕ що зміг, але ж західні партнери за мною не встигають.
Метод Кастресани: як посадити президента-корупціонера
...мне тут шеф на прошлой неделе пишет -- мою фамилию: копсар. (у него тема -- иностранные фамилии коверкать) -- и он хочет, шо б я на него работал полтора часа в день бесплатно -- а я бесплатно не работаю! -- ...от он и нервничает...*)
...так я ему отвечаю: херр Дойтер, я Кобзарь! -- а моя бабушка -- графиня фон Фогт!
...и шо я слышу в ответку: -- я слышу ОК.
-- и всё устаканилось без боя...*)
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вибачте, це бува не той "большой друг України", що ось зовсім недавно за Північний поток -2 висловився?
https://censor.net.ua/news/3069261/yunker_prizval_pokonchit_s_travleyi_rossii
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друзяка ще той