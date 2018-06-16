 Порошенко просит международных партнеров как можно быстрее подать экспертов в совет Антикоррупционного суда

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Вчера у меня был разговор с Президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Европейская комиссия является одним из органов, который может делегировать экспертов. И я попросил большого друга Украины, моего друга Жан-Клода Юнкера о помощи: прошу, ускорьте направление, выбор экспертов, чтобы направить их в Высшую квалификационную комиссию судей для того, чтобы мы начали формировать совет иностранных экспертов", - сообщил Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

"Сегодня у меня был разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном – просьба была такая же", - сказал Президент.

"Еще одна позиция – у нас членами международной группы экспертов должны быть только очень квалифицированные международные судьи, или юристы, просто юристы – в английском языке этот человек называется барристер (barrister) – то есть в Украине этот человек это или адвокат, или прокурор, то есть он участвует в судебном заседании, является авторитетным, компетентным судьей в международных судах. Я думаю, что это является большим залогом объективности", - отметил Президент.

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Глава государства также подчеркнул: "Кроме того, эти кандидаты должны быть выдвинуты только авторитетными международными организациями, где Украина как государство участвует, и организациями, специализирующимися на борьбе с коррупцией или котроые имеют эту функцию. Это может быть и ОБСЕ, потому что она имеет эту функцию, это может быть и Совет Европы, это может быть и Европейский Союз, и несколько других организаций, специализирующихся на борьбе с коррупцией. И это также является залогом необходимых квалификационных требований, которым должны соответствовать указанные эксперты".

Он подчеркнул, что сейчас делается все, чтобы в течение очень короткого времени были направлены кандидатуры экспертов.