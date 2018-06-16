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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14971) Антикоррупционный суд (275)

 Порошенко просит международных партнеров как можно быстрее подать экспертов в совет Антикоррупционного суда

Президент Петр Порошенко отмечает, что сразу же после подписания Закона об антикоррупционном суде, обратился к международным лидерам, призвав их как можно быстрее представить кандидатуры экспертов в совет, который будет оценивать кандидатуры судей нового суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Вчера у меня был разговор с Президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Европейская комиссия является одним из органов, который может делегировать экспертов. И я попросил большого друга Украины, моего друга Жан-Клода Юнкера о помощи: прошу, ускорьте направление, выбор экспертов, чтобы направить их в Высшую квалификационную комиссию судей для того, чтобы мы начали формировать совет иностранных экспертов", - сообщил Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

"Сегодня у меня был разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном – просьба была такая же", - сказал Президент.

"Еще одна позиция – у нас членами международной группы экспертов должны быть только очень квалифицированные международные судьи, или юристы, просто юристы – в английском языке этот человек называется барристер (barrister) – то есть в Украине этот человек это или адвокат, или прокурор, то есть он участвует в судебном заседании, является авторитетным, компетентным судьей в международных судах. Я думаю, что это является большим залогом объективности", - отметил Президент.

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Глава государства также подчеркнул: "Кроме того, эти кандидаты должны быть выдвинуты только авторитетными международными организациями, где Украина как государство участвует, и организациями, специализирующимися на борьбе с коррупцией или котроые имеют эту функцию. Это может быть и ОБСЕ, потому что она имеет эту функцию, это может быть и Совет Европы, это может быть и Европейский Союз, и несколько других организаций, специализирующихся на борьбе с коррупцией. И это также является залогом необходимых квалификационных требований, которым должны соответствовать указанные эксперты".

Он подчеркнул, что сейчас делается все, чтобы в течение очень короткого времени были направлены кандидатуры экспертов.

Источник: https://censor.net.ua/n3071848
 
   
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лжёт как всегда.
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Снова перепечатка сайта РФ. Глист-пропагандист испражнениями-перепечатками сайтов РФ и ДНР три года отравляет здоровый организм цензора.
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Задача архисложная найти в этом зраду.
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а шо тут искать, скоро выборы а денег много не бывает. МВФ в этом поможет!
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ойе и куда это мы начали так спешить? Два года было пох а сегодня гей-гей давай быстрей?!!
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а подайте-ка барину ...экспертов... да побыстрее!
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2, 5 гальмувало цей процес, щоб цей антикорупційний суд не встигнув взяти його за матню, а тепер вдає неабияку збентеженість. Лицемірне мурло
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О ,клоун а норму левую,ты убрал ? Нет ! От-то то и оно ,петя себя самым умным считает,это его и погубит !!!
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После последнего посещения этого мародера американской помощи , исчезло 2 снайперских комплекса .
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Чим ближче вибори, тім більше імітації бурхливой діяльності у Петі.
Минулого року, восені, як воно морозилося з тим судом, типа ніхто не має вказувати, які суди мають бути, і антикорупційни суди існують тільки у недоразвинутих країнах.
А зараз диви, такий живчик став, так побіг, що не наздоженеш. А потім скаже я зробив УСЕ що зміг, але ж західні партнери за мною не встигають.
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как то подозрительно ето все...как ОН сам себя ловить будет!?
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на вчерашнюю картинку тот же ответ.Честно указывай : эта перепечатка из сайта ДНР, а эта перепечатка из сайта РФ. И живи законно. 15.06.2018 19:03

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Два бакса , он же Мальдивский , он же " лола " , Гидота !
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Недарма воно дало вказівку не обрати К. Кастресану аудітором НАБУ, не дай боже!https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/28931494.html

Метод Кастресани: як посадити президента-корупціонера
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Раньше Порошенко был против АКС, так как не хотел пилить сук на котором сидит он и его Ко. Но времена меняются, требования ужесточаются и, по совету приближенных экспертов, решили запустить безболезненный процесс - фишка в том , что во время пилки нужно использовать всего лишь виртуальную пилу.
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барышня уже лягли и просють Порошенко просить міжнародних партнерів якнайшвидше подати експертів у раду Антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 2900 Химка, огню!
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Это как надо понимать? Петр Алексеевич уже легли и просють?
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У президента Порошенко женлезная не только хватка, но и воля. Красавец, с какой стороны его не возьми.
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"На перше півріччя 2018 року припадає досить серйозна сума виплат боргових зобов'язань .Ми зараз віддаємо борги за період Тимошенко-Азарова ... Але ми повинні виконати ці зобов'язання», - Віце-прем'єр-міністр Розенко Прес-служба
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Та прихиндею Азирову и бабушке украинской коррупции такие долги (транши) и не снились.
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Так дідусь азіров та баба юлія узяли в борг "до пенсії" ).За курсову "стабільність" цих "пАпередників" на яку пішли транші зараз треба платити по рахункам.
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Следующий през будет отдавать по долгам Порошенко. У него отсрочка по его долгам 4 года. То есть. Четыре года он брал в долг, а отдавать начнет только в следующем году. Так шо Петя - тоже папередник. А уж он то набрал!
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Так він і буде віддавати,тому що знову оберемо його у 19 році!
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Шо за спешка? Четыре года проволынил. Марта Борш уже не дождалась. Пошла адвокатом к Онищенко.
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Порошенко просит международных партнеров
...мне тут шеф на прошлой неделе пишет -- мою фамилию: копсар. (у него тема -- иностранные фамилии коверкать) -- и он хочет, шо б я на него работал полтора часа в день бесплатно -- а я бесплатно не работаю! -- ...от он и нервничает...*)

...так я ему отвечаю: херр Дойтер, я Кобзарь! -- а моя бабушка -- графиня фон Фогт!

...и шо я слышу в ответку: -- я слышу ОК.

-- и всё устаканилось без боя...*)
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И я попросил большого друга Украины, моего друга Жан-Клода Юнкера о помощи:Источник: https://censor.net.ua/n3071848

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вибачте, це бува не той "большой друг України", що ось зовсім недавно за Північний поток -2 висловився?
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01.06.18 16:04 Юнкер призвал "покончить с травлей России"

https://censor.net.ua/news/3069261/yunker_prizval_pokonchit_s_travleyi_rossii

.......................
друзяка ще той
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Никто никуда спешить не будет. Запад никогда не торопится и с горяча никаких решений не принимает. Запад будет спокойно подбирать экспертов. Если полагается провести конкурс, то его будут проводить. Если полагается подбирать по собеседованию, то будут неторопливо собеседовать. Сколько надо, столько и нуно. И пока процедура не будет пройдена как это полагается, а потом кандидатуры согласованы со всеми с кем полагается, Рошенко прийдется ждать. А транш то таке. Может и подождать. Кое кого в жопу клюнул жареный Петух.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко просит международных партнеров как можно быстрее подать экспертов в совет Антикоррупционного суда
 
 
 
 
 
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