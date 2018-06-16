 Российско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции сил ООС, погибших и пострадавших нет, - штаб

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил в Facebook по состоянию на 18:00, передает Цензор.НЕТ.
"Российско-оккупационные войска 13 раз нарушали режим прекращения огня, из которых 2 раза открывали огонь из запрещенного минского договоренностями вооружения", – говорится в сводке.
Вблизи населенного пункта Золотое под прикрытием минометов и огня БМП, боевики пытались улучшить свое тактическое положение на Луганском направлении. "Объединенные силы открывали огнем ответ не давали противнику возможности продвижения в сторону наших позиций", – отметили в штабе пресс-центра.
На Донецком направлении под прицелом боевиков оказались окраины Авдеевки и Зайцево. На Мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по Водяному и Широкино.
В ходе боевых действий за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Наче кінця і краю цьому немає..
Ми можемо лише мінімізувати небезпеку та максимально відгородитись.
можливо засудять колись режим
це потрібно розуміти.
Войну хотят закончить с наименьшими потерями, а это - более длительный процесс, очень многие на Западе должны созреть...
вам зачем ?
а самі не бажаєте там "попрацювати" ?
Госслужба статистики обнародовала данные по внешней торговле за январь-апрель нынешнего года.
Об этом сообщает nv.ua.
За этот период Украина экспортировала товаров на $ 15,5 млрд, импортировала - на $ 16,9 млрд. Оба показателя выросли более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отрицательное сальдо внешней торговли за указанный период выросло с $ 0,97 млрд до $ 1,42 млрд.
Экспорт украинских товаров в Россию за январь-апрель сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% до $ 1,19 млрд. Зато импорт российских товаров в Украину вырос на 31% до $ 2,56 млрд.
Структуры закупок Украиной товаров из Р Ф Госстатне приводит.
Как сообщал Realist, ранее стало известно о том, что товарооборот между Россией и Украиной в 2017 году вырос впервые за четыре года.
гроби то на росію йдуть
...как грил наш замполит в ЗабВо: -- в Армии больных нет! ... а есть только живые и мёртвые...