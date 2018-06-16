 Российско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции сил ООС, погибших и пострадавших нет, - штаб

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил в Facebook по состоянию на 18:00, передает Цензор.НЕТ.

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"Российско-оккупационные войска 13 раз нарушали режим прекращения огня, из которых 2 раза открывали огонь из запрещенного минского договоренностями вооружения", – говорится в сводке.

Вблизи населенного пункта Золотое под прикрытием минометов и огня БМП, боевики пытались улучшить свое тактическое положение на Луганском направлении. "Объединенные силы открывали огнем ответ не давали противнику возможности продвижения в сторону наших позиций", – отметили в штабе пресс-центра.

На Донецком направлении под прицелом боевиков оказались окраины Авдеевки и Зайцево. На Мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по Водяному и Широкино.

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В ходе боевых действий за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.