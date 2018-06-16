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 Политика Украины
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 Российско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции сил ООС, погибших и пострадавших нет, - штаб

Российско-оккупационные войска 13 раз нарушали режим прекращения огня с полуночи по состоянию на 18.00 субботы 16 июня, из них 2 раза огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил в Facebook по состоянию на 18:00, передает Цензор.НЕТ.

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"Российско-оккупационные войска 13 раз нарушали режим прекращения огня, из которых 2 раза открывали огонь из запрещенного минского договоренностями вооружения", – говорится в сводке.

Вблизи населенного пункта Золотое под прикрытием минометов и огня БМП, боевики пытались улучшить свое тактическое положение на Луганском направлении. "Объединенные силы открывали огнем ответ не давали противнику возможности продвижения в сторону наших позиций", – отметили в штабе пресс-центра.

На Донецком направлении под прицелом боевиков оказались окраины Авдеевки и Зайцево. На Мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по Водяному и Широкино.

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В ходе боевых действий за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Российско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции сил ООС, погибших и пострадавших нет, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3071845
 
 
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Коли позбудемось рашистів..
Наче кінця і краю цьому немає..
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Никогда они нам покоя не дадут, пока существует Россия.
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Це зрозуміло. Але добре було би виперти їх за поребрик.
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Треба ядерну зброю реанімувати, раз гаранти не спроможні нас захистити, а як ще?
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Вопрос в том - как победить навсегда, а не только продвинуться к границе?
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Це буде вічна боротьба або допоки існує рашка.
Ми можемо лише мінімізувати небезпеку та максимально відгородитись.
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Если паРашу признают спонсором терроризма, что и есть на самом деле, то ей никогда не удастся отмазаться, а это и будет победа навсегда...
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малоймовірно, нажаль..
можливо засудять колись режим
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Давайте думать позитивно. Слова - материальны (Перо сильнее меча)...
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Це буде тривати доти поки в тилу ворога не почнуть взриватися кондиціонери
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в такому разі ніхто не гарантує, що подібні акти не стануться на території нашої країни.
це потрібно розуміти.
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Интересно, а есть ли какой о план по окончанию этой бойни?.....или только разговоры, что время сделает свое дело....
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Украина уже подала в суд на паРашу, как спонсора терроризма...
Войну хотят закончить с наименьшими потерями, а это - более длительный процесс, очень многие на Западе должны созреть...
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Сидимо, не провокуємо окупанта вже 4 роки, а повинні давати йому по зубам.
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та дают по зубам и не хило, но этого мало, если настоящие в дороге в Небесную.
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никто не будет озвучивать такие подробности
вам зачем ?
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лови свое вяличие, потому что его снова опустили ))
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сссука, ці пиздять, що вони стріляють, ті пиздять, що від нас летить, а підарошенківська шобла, вже навіть про війну і не згадує...а заробітчани гинуть...
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а заробітчани це мабуть військові ?
а самі не бажаєте там "попрацювати" ?
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ішов 4 рік війни ...Импорт российских товаров в Украину увеличился на треть16 июня 2018 | 19:30

Госслужба статистики обнародовала данные по внешней торговле за январь-апрель нынешнего года.
Об этом сообщает nv.ua.
За этот период Украина экспортировала товаров на $ 15,5 млрд, импортировала - на $ 16,9 млрд. Оба показателя выросли более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отрицательное сальдо внешней торговли за указанный период выросло с $ 0,97 млрд до $ 1,42 млрд.
Экспорт украинских товаров в Россию за январь-апрель сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% до $ 1,19 млрд. Зато импорт российских товаров в Украину вырос на 31% до $ 2,56 млрд.
Структуры закупок Украиной товаров из Р Ф Госстатне приводит.
Как сообщал Realist, ранее стало известно о том, что товарооборот между Россией и Украиной в 2017 году вырос впервые за четыре года.
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а чому жертвами нашої "громадянської війни" є кацапи ?
гроби то на росію йдуть
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гроби і в нашу Країну ідуть, в честь підаршенківської дєржави
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не подобається - можете їхати за овочем.
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Швидше за все інтервенти. На Кримі таки окупанти.
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так це ж одна і та сама країна, то яка різниця...
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На Бамбасі відбувались бойові дії ще до дня Незалежності. Коли хуйло побачило що апалченцям настає гаплик, здійснив інтервенцію в ніч з 23-го на 24 серпня. На Кримі ж бойових дій не було.
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Куда продать товары, чтобы украинцы получили зарплату?
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погибших и пострадавших нет
...как грил наш замполит в ЗабВо: -- в Армии больных нет! ... а есть только живые и мёртвые...
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Замполіт - сама вредна личина в армії.
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-- така вредна, шо до сих пор вредничает...*)
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минулого року читав - товарообіг з кацапами зріс на третину , сьогодну пишуть що зріс знову на третину , про які санкції говорить керівництво ? відбувається розвал країни
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции сил ООС, погибших и пострадавших нет, - штаб
 
 
 
 
 
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