 Глава правящей партии Польши Качиньский играет на руку России, став одним из лидеров пропутинского политического лагеря в Европе, - Туск

Об этом заявил глава Европейского совета, экс-премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью Gazeta Wyborcza, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Туск напомнил, что из всех государств Евросоюза только Польша не поддержала его кандидатуру на последних выборах главы ЕС. По словам Туска, Качиньскому за эту ситуацию "должно быть стыдно до конца жизни".
"Тот, кто ослабляет Евросоюз или рассчитывает на его крах, объективно говоря, подыгрывает России. Вероятно, неожиданно для самого себя Качиньский стал одним из лидеров пропутинского политического лагеря в Европе", – заявил он.
В ответ спикер партии "Право и справедливость" Беата Мазурек в своем Twitter обнародовала фото Туска времен его премьерства вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.
Lider obozu proputinowskiego już na szczęście nie jest premierem. Kiedy rządził przez 7 lat nie rozwiązał problemów osób niepełnosprawnych, dopalaczy i wielu innych. pic.twitter.com/vgWmsE8mBW— Beata Mazurek (@beatamk) 16 июня 2018 г.
"Лидер пропутинского лагеря, к счастью, уже не является премьером. Когда он в течение семи лет находился у власти, то не решил проблем людей с ограниченными возможностями и многих других вопросов", – написала Мазурек о Туске.
Польский политик, основатель и председатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский является братом-близнецом погибшего в 2010 году в авиакатастрофе в Смоленске президента Польши Леха Качиньского.
На парламентских выборах 2015 года возглавляемая им партия заняла первое место и получила 235 мест в Сейме.
Туск был премьер-министром Польши с 2007-го по 2014 годы.
А хотя говорить "друг Путина" становится оскорблением в некотрых странах
Конан Дойль в Бригадире Жераре и то описал, что поляки казаков ненавидели и разрывали на куски, никого в живых не оставляли...
Москалику, не переймайся...
В переводе "ты дерьмо", нет это "ты дерьмо". Скоро и слово русский станет оскорблением, как стало например слова "Цыган" или старое название евреев...
Посмотри книги которые писали в Киеве 800 или 500, лет назад. Они на русском. Россия по отношению к Украине, как Канада или США по отношению к Англии. Англичане туда приехали, и их язык стал доминирующим, на нём говорят местные индейцы и приехавшие туда позже. Англичане не отказались от своего языка и названия, только из-за того, что они воевали с США?
Это с Руси, с Киева переселенцы занесли русский язык на Мокшанские болота. И это остался наш язык. Задолбали всё кацапам отдавать, историю, своё имя, даже язык
НЕ НА руССком !!!
А РУСЬКОЮ МОВОЮ!
Киевские это наши. А мокшанские, москальские это их. Сейчас мы отдаём свою историю, свой язык кацапам. А потом всякие Трапмы говорят - "Крым российский, потому что там россияне и говорят по русски". Так и про Днепр, и Киев, и Запорожье можно будет ему сказать.
Нет!!! Русский язык наш, история Руси наша история. И московия не имеет отношения не к Руси, ни к русским.
Прекратите называть кацапов русскими. Американцы, Нигерийцы, Канадцы, Жители ЮАР - это не англичане (хоть там и жило их какое-то число), они просто говорят по английски.
Точно так Москали не русские.
И название ее было: Московский Улус Золотой Орды. Потом Московия.
И окончательно, в 1721 году Петр Романов-Кобыла I, велел Московское Царство называть РоССией.
Никакого отношения Россия- Улус, Руси - Украине не имеет.
Поэтому во всех древних летописях пишется: РусЬ и следовательно русЬкий.
И что с того, что переселенцы с Руси потом занесли русский язык мокшам? Мы должны забыть свою историю и подарить её кацапам? Они уже считают всех Киевских князей своими, потому что те русские, а мы отказались как от них??? И название им своё отдать? И язык забыть свой?
Англичани не отказались. Просто нужно запретить Кацапии называться Россией и русскими, как Греция запретила Македонии. А не отдавать всю свою историю врагу!!!
И там в ПРИКАЗНОМ порядке ,слово РУСЬКИЙ заменялось на РуССкий !!!!!
Казахский писатель, Олжос Сулейменов занялся как-то известнейшим памятником древнерусской литературы - «Слово о полку Игореве». Многие слависты ломали голову, пытаясь с точки зрения «русского» языка, расшифровать до конца текст, но многие понятия расшифровке не поддавались.
Чтение далось ему вполне. Свободно владея, кроме русского, своим родным, зная иные тюркские языки, он провёл исследование и провёл полную расшифровку, на основании которой доказал, что «Повесть…» написана на татаро- кипчакско- славянском «суржике». Таким образом он доказал, что автор - не чистый славянин (или не славянин вообще). Российские «слависты» встретили эту новость «гробовым молчанием» - «крыть нечем»… Как говорят англичане, «Они утопили свою реплику в чае…».
Осталась копия.
І так воно є. Давня Русь-це нині Україна.
Еще бы не хватало, что бы Украину отождествляли с этими азиопами.
Или это новый вброс кремлевских технологов?
Типа Киев это Москва, Украина это Россия, пойди разберись?
Во всех древних рукописях (до их "правки" в Москве в 17 веке, писалось "Русь и Руськая мова, а НЕ РОССия и РуССкий йзык ! )
Ярослав Качинский, лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" заявил, что "с Бандерой Украина в Европу не войдет".https://strana.ua/articles/analysis/54269--kachinskij-pryamo-skazal-poroshenko-poka-u-vas-budet-bandera-my-nichem-vam-ne-smozhem-pomoch.html
Слава Богу украинцы это уже хорошо поняли....
Вот маленький пример.....
Дмитро Корчинський
25 хв ·
Гейпарад завтра, а зараз вже поліція перекрила весь центр, не пускає автівки.
Звісно, начальство вислужується не перед місцевими содомітами, але перед єврогеями. Але, чи не занадто?
Сам факт, що націю змусили терпіти шабаш содомітів - приниження, проте, порушенням права здорових людей на проїзд десятками вулиць,заради того, щоб оці могли пройтися однією, нас просто опускають.
Втім, ми будемо остаточно зламані, коли потвори зможуть марширувати в Києві без жодної охорони.
Європейська гомодиктатура не менш неприємна, ніж московська окупація.
Знову, як в часи УПА - бий "німців", бий московитів.
тогда,пускай летит в смоленск
https://informnapalm.org/ua/yak-kreml-finansuye-polskyh-radykaliv-zavdannya-oplata-zvit-u-moskvu/