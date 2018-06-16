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Все про:Качиньский Ярослав (44) Польша (4380) Путин (23922) Туск (412) Евросоюз (11925)

 Глава правящей партии Польши Качиньский играет на руку России, став одним из лидеров пропутинского политического лагеря в Европе, - Туск

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский неожиданно для себя стал одним из лидеров пропутинского политического лагеря в Европе.

Об этом заявил глава Европейского совета, экс-премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью Gazeta Wyborcza, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

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Туск напомнил, что из всех государств Евросоюза только Польша не поддержала его кандидатуру на последних выборах главы ЕС. По словам Туска, Качиньскому за эту ситуацию "должно быть стыдно до конца жизни".

"Тот, кто ослабляет Евросоюз или рассчитывает на его крах, объективно говоря, подыгрывает России. Вероятно, неожиданно для самого себя Качиньский стал одним из лидеров пропутинского политического лагеря в Европе", – заявил он.

В ответ спикер партии "Право и справедливость" Беата Мазурек в своем Twitter обнародовала фото Туска времен его премьерства вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Лидер пропутинского лагеря, к счастью, уже не является премьером. Когда он в течение семи лет находился у власти, то не решил проблем людей с ограниченными возможностями и многих других вопросов", – написала Мазурек о Туске.

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Польский политик, основатель и председатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский является братом-близнецом погибшего в 2010 году в авиакатастрофе в Смоленске президента Польши Леха Качиньского.

На парламентских выборах 2015 года возглавляемая им партия заняла первое место и получила 235 мест в Сейме.

Туск был премьер-министром Польши с 2007-го по 2014 годы.

Источник: https://censor.net.ua/n3071843
 
 
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У Качинского брата кацапы убили, нафига этот Туск наговаривает
А хотя говорить "друг Путина" становится оскорблением в некотрых странах
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А може пан Качинський з допомогою путіна зробив кар'єру ?
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враховуючи те, що качинський більше гонить на Бандеру, ніж на хуйла, який вбтв його брата, то так і виглядає, що перемогу на виборах він здобув завдяки пуціну Глава правящей партии Польши Качиньский играет на руку России, став одним из лидеров пропутинского политического лагеря в Европе, - Туск - Цензор.НЕТ 7260
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Качинский и про Прагу забыл...
Конан Дойль в Бригадире Жераре и то описал, что поляки казаков ненавидели и разрывали на куски, никого в живых не оставляли...
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У Молотова Сталин жену в лагерях гноил, и шо?
Москалику, не переймайся...
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ляхи всегда любили пососать кацапского хуйца ...
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Клубочек развязывается постепенно.
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Слово Путин оскорбление в Польше. Обзывают друг друга Качинський с Туском - "ты пропутинский", а тот ему "нет, это ты пропутинский".
В переводе "ты дерьмо", нет это "ты дерьмо". Скоро и слово русский станет оскорблением, как стало например слова "Цыган" или старое название евреев...
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Надо прекратить кацапов называть "русскими", и другим странам делать замечания за это. Греки заретили Македонии так называться. И мы должны запретить. Кацапы это Московиты, в крайнем случаи россияне. Но не русские. Мы русские, наша страна называлась Русь. Задолбали всё кацапам отдавать, они потом это загаживают..
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ми українці.... хочеш бути руцкім - міняй паспорт і щасливої дороги
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Ты дурень
Посмотри книги которые писали в Киеве 800 или 500, лет назад. Они на русском. Россия по отношению к Украине, как Канада или США по отношению к Англии. Англичане туда приехали, и их язык стал доминирующим, на нём говорят местные индейцы и приехавшие туда позже. Англичане не отказались от своего языка и названия, только из-за того, что они воевали с США?
Это с Руси, с Киева переселенцы занесли русский язык на Мокшанские болота. И это остался наш язык. Задолбали всё кацапам отдавать, историю, своё имя, даже язык
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Ещё раз!
НЕ НА руССком !!!
А РУСЬКОЮ МОВОЮ!
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він просто не хоче вчити українську і тому навязує сою "корінну" мову
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Та тут хитріше, вони тепер хочуть свою азіопску історію приписати нам.
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Не тупи. Не нужно кацапам отдавать Киевских князей. Они их себе уже забирают, недавно возле кремля поставили Владимира (вроде)
Киевские это наши. А мокшанские, москальские это их. Сейчас мы отдаём свою историю, свой язык кацапам. А потом всякие Трапмы говорят - "Крым российский, потому что там россияне и говорят по русски". Так и про Днепр, и Киев, и Запорожье можно будет ему сказать.
Нет!!! Русский язык наш, история Руси наша история. И московия не имеет отношения не к Руси, ни к русским.
Прекратите называть кацапов русскими. Американцы, Нигерийцы, Канадцы, Жители ЮАР - это не англичане (хоть там и жило их какое-то число), они просто говорят по английски.
Точно так Москали не русские.
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Суть коментаря правильна, але дійсно та мова руська і відрізняється від сучасної русской мови.
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Нынешняя РоССия была раньше северовосточными владениями РУСИ (Украины), населенной различными несловянскими племенами. Но после нашествия Орды, эти земли с населением, вошли в состав Орды. С центром в построенной ханом Джучи поселении Москве.
И название ее было: Московский Улус Золотой Орды. Потом Московия.
И окончательно, в 1721 году Петр Романов-Кобыла I, велел Московское Царство называть РоССией.
Никакого отношения Россия- Улус, Руси - Украине не имеет.
Поэтому во всех древних летописях пишется: РусЬ и следовательно русЬкий.

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Монголы называли моськов улус (мардовское название от моська - медведь) ё бань, некоторые знатоки путунхуя произносят как охуей. Европейское название ё бани - мардварум, т.е срана людоедов, мардовских людоедов, мардва - людоед (мард - человек, хва - есть).
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+ много! Источник Русской цивилизации - это Киевская Русь, именно она дала мокшанским индейцам язык, письменность и культуру. Русские князья основали города и пытались приобщить аборигенов к цивилизации. Хотя даже сейчас, много сотен лет спустя, они по большей части так и остались дикарями.
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Похоже, что дурень - ты. Они не на русском. Их тебе показали на русском. В Москве показали после того, как перевели.
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На каком языке "Слово о полку Игоревом"? Повесть временых лет? Сотни книг других написаных В на нашей земле? Они на русском.
И что с того, что переселенцы с Руси потом занесли русский язык мокшам? Мы должны забыть свою историю и подарить её кацапам? Они уже считают всех Киевских князей своими, потому что те русские, а мы отказались как от них??? И название им своё отдать? И язык забыть свой?
Англичани не отказались. Просто нужно запретить Кацапии называться Россией и русскими, как Греция запретила Македонии. А не отдавать всю свою историю врагу!!!
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счас на тебя накинется толпа вышиватников Глава правлячої партії Польщі Качиньський грає на руку Росії, ставши одним із лідерів пропутінського політичного табору в Європі, - Туск - Цензор.НЕТ 1896 ну а "слово..." некоторые считают более поздней "подделкой" под старину
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Это КОПИИ, а не ОРИГИНАЛЫ, переписанные в МОСКВЕ уже в времена Екатерины.
И там в ПРИКАЗНОМ порядке ,слово РУСЬКИЙ заменялось на РуССкий !!!!!
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Пишешь хорошо, поддерживаю... Но не зарывайся

Казахский писатель, Олжос Сулейменов занялся как-то известнейшим памятником древнерусской литературы - «Слово о полку Игореве». Многие слависты ломали голову, пытаясь с точки зрения «русского» языка, расшифровать до конца текст, но многие понятия расшифровке не поддавались.
Чтение далось ему вполне. Свободно владея, кроме русского, своим родным, зная иные тюркские языки, он провёл исследование и провёл полную расшифровку, на основании которой доказал, что «Повесть…» написана на татаро- кипчакско- славянском «суржике». Таким образом он доказал, что автор - не чистый славянин (или не славянин вообще). Российские «слависты» встретили эту новость «гробовым молчанием» - «крыть нечем»… Как говорят англичане, «Они утопили свою реплику в чае…».
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Тут еще надо добавить, что оригинал рукописи сгорел.
Осталась копия.
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Кто тебе сказал, что Слово о полку Ігоревім "на русском". Екатерина 2-я просила перевести его с украинского, иби нифига не понимала.
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не "руССКІЄ" - а руські, або ж- русини- так звали предків українців
І так воно є. Давня Русь-це нині Україна.
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Мардва четко отделяет своих - руске, что на мардовском род, племя, мардовоязычный народ, от рузкой, т.е руський. Глава правлячої партії Польщі Качиньський грає на руку Росії, ставши одним із лідерів пропутінського політичного табору в Європі, - Туск - Цензор.НЕТ 3681
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Не надо нам рекламировать РоССию.
Еще бы не хватало, что бы Украину отождествляли с этими азиопами.
Или это новый вброс кремлевских технологов?
Типа Киев это Москва, Украина это Россия, пойди разберись?

Во всех древних рукописях (до их "правки" в Москве в 17 веке, писалось "Русь и Руськая мова, а НЕ РОССия и РуССкий йзык ! )

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Не треба вірити таким словам про Качинського, бо це політична боротьба.
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Не очень то своевременны нападки на Бандеру, отношения и так неоднозначны (я говорю не о логике), а такие нападки портят имидж Украины...
Глава правлячої партії Польщі Качиньський грає на руку Росії, ставши одним із лідерів пропутінського політичного табору в Європі, - Туск - Цензор.НЕТ 6072
Ярослав Качинский, лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" заявил, что "с Бандерой Украина в Европу не войдет".https://strana.ua/articles/analysis/54269--kachinskij-pryamo-skazal-poroshenko-poka-u-vas-budet-bandera-my-nichem-vam-ne-smozhem-pomoch.html
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Картинка случайно попала, я её не копировал...
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ну по польским меркам бандера такой же антигерой, каким он есть и для кацапов--его организация геноцидила поляков...так что стоит ли судить по этому вопросу, кто есть агент кремля возможно и некоректно
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Не знаю как кто считает, а я считаю это подлостью и пособничеством Кремлю - именно в тяжелые времена для Украины выставлять такие ультиматумы...
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ну если агрессия раши совпала с явной героизацией бандеры у нас, то какие претензии к польской власти?они считают, как считают, и аргументы у них есть...ну а наши вышиватники, особо не думая, просто их в агенты кремля записали
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Я всё сказал и не собираюсь оправдывать власти Польши, ища аргументы...
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ти почитай історію Західної України, що поляки витворяли на наших землях з українцями.... Та бандерівцям поляки ще памятник мають поставити за те, що не винищили всіх поголовно
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ну как говорится, свои преступления не видны, а вот преступления против своих очень болезненны, но это общая тенденция...также и наши вышивата считает тот геноцид поляков чуть ли не само собой разумеещимся действием в ответ на польские действия, которые все же не были столь кровавыми
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типова кацапська відмазка і небажання занурюватися в історичні факти....
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ну понятно, другого ответа от вышиватника ожидать было сложно ты меня еще в агенты кремля запиши, клоун Глава правлячої партії Польщі Качиньський грає на руку Росії, ставши одним із лідерів пропутінського політичного табору в Європі, - Туск - Цензор.НЕТ 4846
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ти просто кацап - без роду і племені....як там у вас кажуть "ні родіни ні флага"
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московиты, европартнеры - 100 оттенков серого.....и они часто стоят друг друга.....
Слава Богу украинцы это уже хорошо поняли....
Вот маленький пример.....

Глава правящей партии Польши Качиньский играет на руку России, став одним из лидеров пропутинского политического лагеря в Европе, - Туск - Цензор.НЕТ 9348 Дмитро Корчинський
25 хв ·

Гейпарад завтра, а зараз вже поліція перекрила весь центр, не пускає автівки.

Звісно, начальство вислужується не перед місцевими содомітами, але перед єврогеями. Але, чи не занадто?

Сам факт, що націю змусили терпіти шабаш содомітів - приниження, проте, порушенням права здорових людей на проїзд десятками вулиць,заради того, щоб оці могли пройтися однією, нас просто опускають.

Втім, ми будемо остаточно зламані, коли потвори зможуть марширувати в Києві без жодної охорони.

Європейська гомодиктатура не менш неприємна, ніж московська окупація.

Знову, як в часи УПА - бий "німців", бий московитів.
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Ребекка Хармс сегодня заявила, что марш заднеприводных должен возглавить Порошенко
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интересно другое, как отмазался от такой "почетной" миссии порошенко? Глава правлячої партії Польщі Качиньський грає на руку Росії, ставши одним із лідерів пропутінського політичного табору в Європі, - Туск - Цензор.НЕТ 532
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не занадто...раз мы "намылились" в европу, то такие марши должны быть в порядке вещей, и они должны блокироваться противниками таких маршей...но думаю, это еще цветочки--впереди узаканивание однополых браков с правом усыновления детей...евроценности, хуле
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протутинским......провожают Героев в последнюю путь, мои Черкассы плачут....Луцк плачет....не знаю, как долго можно тянуть войну за дипломатический хвост, если фото пацана, положившего 7 орков перед глазами.....решите эту проблему и пропутинские сами собой выдохнут.
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напоминает тёрки Юли и Пети. даже фотки идентичные
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Пропутинский потому что не проголосовал за него? Да, сильный аргументы...
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не вяжется это как то всё...Качинский уже много лет слывет в Козлостане русофобом . Всем известна его позиция и по Катыни и по самолету в котором погибли его брат с зженой и всё практическе руководство ПолЬши ..НЕ ВЕРЮ!
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Глава правящей партии Польши Качиньский играет на руку России, став одним из лидеров пропутинского политического лагеря в Европе, - Туск
тогда,пускай летит в смоленск
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Туск... ну не стыда ни совести... Ивропеец...
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вот так и становишься агентом кремля--не проголосовав за "своего" кандидата в евроструктуре Глава правлячої партії Польщі Качиньський грає на руку Росії, ставши одним із лідерів пропутінського політичного табору в Європі, - Туск - Цензор.НЕТ 1391
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На виручені бабки за газ для Європи пуйло скуповує кого хоче.
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Якось, 21 вересня 1938 року, в самий розпал Судетської кризи, на зорі Другої світової війни польські державні діячі пред'явили чехам ультиматум про "повернення" їм Тешинської області, де проживало 80 тисяч поляків і 120 тисяч чехів. Тим самим, підтримали Гітлера і Сталіна в їх змові про новий поділ Європи. Пройшло менше року, і Німеччина на пару з СРСР ділили Польщу.
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Ну це відверта брехня з боку Туска, який, безумовно, і був старанним агентом впливу Хуйла у Польщі. А ця істерика, мабуть, якраз тому, що зараз в Польщі цілком серйозно ставлять питання вже не про політичну, а кримінальну відповідальність Туска, який свідомо розвалив розслідування знищення Хуйлом польскої політичної та військової еліти.
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польский тусклы никогда и никому не расскажет ,почему он не летел в самолете ,которому по его просьбе ,рашист оформил авиакатастрофу,убрав конкурентов тусклого,(избранника фашистской макрели .которая лоббирует интереся ла ла ла в мире)
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Обоє рябоє.... Але це факт.... Туск мав летіти в тому самольоті.... Путін його одного попередив ! Глава правлячої партії Польщі Качиньський грає на руку Росії, ставши одним із лідерів пропутінського політичного табору в Європі, - Туск - Цензор.НЕТ 6475
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шкода, що другий Качинський не полетів також..... а от тут питання - чому?
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Шановне панство , тут розслідування дуже цікаве від InformNapalm - "Як Кремль фінансує польських радикалів: завдання, оплата, звіт у Москву "

https://informnapalm.org/ua/yak-kreml-finansuye-polskyh-radykaliv-zavdannya-oplata-zvit-u-moskvu/
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Вся Европа - это пропутинский лагерь. В футбол играют. Газопровод строят. Свифтом пользуются. На встречи ездят и целуются. За сбитый самолет даже не поругали. Кто-то еще думает, что Европа против Путина? К чему эти разговоры для бедных?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава правящей партии Польши Качиньский играет на руку России, став одним из лидеров пропутинского политического лагеря в Европе, - Туск
 
 
 
 
 
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