 Глава правящей партии Польши Качиньский играет на руку России, став одним из лидеров пропутинского политического лагеря в Европе, - Туск

Об этом заявил глава Европейского совета, экс-премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью Gazeta Wyborcza, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

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Туск напомнил, что из всех государств Евросоюза только Польша не поддержала его кандидатуру на последних выборах главы ЕС. По словам Туска, Качиньскому за эту ситуацию "должно быть стыдно до конца жизни".

"Тот, кто ослабляет Евросоюз или рассчитывает на его крах, объективно говоря, подыгрывает России. Вероятно, неожиданно для самого себя Качиньский стал одним из лидеров пропутинского политического лагеря в Европе", – заявил он.

В ответ спикер партии "Право и справедливость" Беата Мазурек в своем Twitter обнародовала фото Туска времен его премьерства вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Lider obozu proputinowskiego już na szczęście nie jest premierem. Kiedy rządził przez 7 lat nie rozwiązał problemów osób niepełnosprawnych, dopalaczy i wielu innych. pic.twitter.com/vgWmsE8mBW — Beata Mazurek (@beatamk) 16 июня 2018 г.

"Лидер пропутинского лагеря, к счастью, уже не является премьером. Когда он в течение семи лет находился у власти, то не решил проблем людей с ограниченными возможностями и многих других вопросов", – написала Мазурек о Туске.

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Польский политик, основатель и председатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский является братом-близнецом погибшего в 2010 году в авиакатастрофе в Смоленске президента Польши Леха Качиньского.

На парламентских выборах 2015 года возглавляемая им партия заняла первое место и получила 235 мест в Сейме.

Туск был премьер-министром Польши с 2007-го по 2014 годы.