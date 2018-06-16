 Оккупанты сожгли более 70 кг европейских сыров в Симферополе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Речь идет о продукции, произведенной в Германии, Голландии и в Украине. Среди выявленных сортов были маасдам, дорблю, бри и другие.
Как сообщается, собственник товара не смог предоставить документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность сыра. Кроме того, на самой продукции отсутствовала маркировка на русском языке.
В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее оккупации украинского Крыма и агрессии на востоке Украины.
справедливо, - ну не може руцкоязичная челюсть жувати сир без маркування на руцком язикє
Значит х-ло в Хельсинки загружается в самолет по полной в том числе и алкоголем а простым тупорылым россиянам ну никак западный сыр У х-ла логика проста чем меньше пенсионеров тем лучше этому лучезарному дебилу Хотя этот недомерок ненавидит весь мир в том числе и собственный народ в принципе я тоже недомерок но украинцев обожаю за их доброту смелость за их трудолюбие за их извините всепрощение С УВАЖЕНИЕМ К УКРАИНСКОМУ НАРОДУ
И когда у нас начнут изымать кацапские товары и раздавать их бесплатно бедным( мы ж не кацапы дикие чтоб давить даже это гуано и у нас хватает нуждающихся ) и сажать их продавцов и распространителей . Тогда мы быстро бы избавились от товарной привязки к рашке