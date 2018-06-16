 Оккупанты сожгли более 70 кг европейских сыров в Симферополе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Речь идет о продукции, произведенной в Германии, Голландии и в Украине. Среди выявленных сортов были маасдам, дорблю, бри и другие.

Как сообщается, собственник товара не смог предоставить документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность сыра. Кроме того, на самой продукции отсутствовала маркировка на русском языке.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее оккупации украинского Крыма и агрессии на востоке Украины.