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 Оккупанты сожгли более 70 кг европейских сыров в Симферополе

В Симферополе сотрудники оккупационного органа страны-агрессора -Россельхознадзор - изъяли из торговли 74 кг сыров, ввоз которых запретила Россия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Речь идет о продукции, произведенной в Германии, Голландии и в Украине. Среди выявленных сортов были маасдам, дорблю, бри и другие.

Как сообщается, собственник товара не смог предоставить документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность сыра. Кроме того, на самой продукции отсутствовала маркировка на русском языке.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее оккупации украинского Крыма и агрессии на востоке Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3071842
 
   
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А остальное куда дели? Сожрали суки? Сто пудов сожгли "расейский" Задрищенско -Мухосранского молзавода, а пармезан с "дорблю" за обе щеки втоптали, да потом камамбером полирнулись. Слопатоеды нивжисть хавч не упустят, а сей водевиль для рашабыдла замешен.
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Пофиг. Главное наказали того кто контрабанду ввозил.
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Они там счастливы в своей ненависти, или неведении, х.з. Угрызений совести никаких не испытывают, а сколько там осталось украинцев статистика не говорит, думаю те кто считает себя украинцем, либо в тюрьмах либо помалкивают шоб не нарываться, а так они счастливы... Тысяч тридцать уже лягло в землю за это "счастье" и еще неизвестно сколько ляжет. Самое интересное, шо даже дети оценивают свое детство как более счастливое, при отце родном владимрвладимрче, в лоне последней родины РФ... Дети они ж святое, не лгут, повторяют то шо велят с телевизора, вот так работает их код, безотказно. А сыр это такое, приятная мелочь, плевок счастливого крымчанина в лицо несчастным буржуям, хрупкое счастье вновь обретшего родину и хороший сыр - вещи несовместимые, а может даже и вредные в условиях всемирного "фе", ведь они уже часть великого нечто, они великие, а великие они зляться когда их пытаются накормить инородным сыром, и потому они его давят, вот тогда и наступает эйфория, счастье, да такое, шо словами выразить никто не в силах.
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Не мешало бы запах сгоревшего сыра употребить с запахом сгоревшего кофе со сливками...
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Кроме того, на самой продукции отсутствовала маркировка на русском языке.Источник: https://censor.net.ua/n3071842

справедливо, - ну не може руцкоязичная челюсть жувати сир без маркування на руцком язикє Окупанти спалили понад 70 кг європейських сирів у Сімферополі - Цензор.НЕТ 2999
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На самом деле сожгли кацапское фуфло, а сыры пошли в нужном русле - особо скрепным особям на вкусование совместно с уничноженным Джеком Дэниэлсом и Камю
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Значит х-ло в Хельсинки загружается в самолет по полной в том числе и алкоголем а простым тупорылым россиянам ну никак западный сыр У х-ла логика проста чем меньше пенсионеров тем лучше этому лучезарному дебилу Хотя этот недомерок ненавидит весь мир в том числе и собственный народ в принципе я тоже недомерок но украинцев обожаю за их доброту смелость за их трудолюбие за их извините всепрощение С УВАЖЕНИЕМ К УКРАИНСКОМУ НАРОДУ
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Они сожгли украинскую и европейскую еду которая была ввезена в нарушение их ограничений. Что ж они турбины Сименс не сожгли там же ? Или хотя б отдали их назад владельцам за деньги как те требовали ?

И когда у нас начнут изымать кацапские товары и раздавать их бесплатно бедным( мы ж не кацапы дикие чтоб давить даже это гуано и у нас хватает нуждающихся ) и сажать их продавцов и распространителей . Тогда мы быстро бы избавились от товарной привязки к рашке
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты сожгли более 70 кг европейских сыров в Симферополе
 
 
 
 
 
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