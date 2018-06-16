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 Политика Украины
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Все про:Гримчак (269) Жебривский (630) Донецкая область (3981) Черныш (94)

 Кабмин еще никого не рассматривал на пост главы Донецкой ОВГА, - Черныш

Кабинет Министров Украины на сегодня не рассматривал ни одной кандидатуры на должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА).

Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Мы, как правительство, не получали и не рассматривали ни одной кандидатуры сейчас на должность главы Донецкой областной государственной администрации", - сказал он.

Комментируя сообщение в СМИ о возможном назначении заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака на должность главы Донецкой области, Черныш отметил, что видел эти сообщения, "но Кабинет министров такой кандидатуры еще не рассматривал".

Напомним, 11 июня стало известно, что председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский подал в отставку.

13 июня Президент Петр Порошенко подписал указ об освобождении Жебривского от должности главы Донецкой областной государственной администрации.

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После освобождения Жебривского в СМИ появилась информация со ссылкой на источник, что должность главы Донецкой ОГА может занять нынешний заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

Сам Грымчак впоследствии заявил, что решение о назначении принимает Президент и "на сегодня такого решения нет".

По закону, главы местных государственных администраций назначаются на должность Президентом Украины по предоставлению Кабинета министров Украины на срок полномочий Президента Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3071841
 
 
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главы Донецкой ... ...а чё не Головы?
-- главы -- они токо в книжках и в преступных группировках бывают... *)
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Так вроде это полномочия президента, при чем здесь Кабмин?
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Классный у вас ник Кабмин еще никого не рассматривал на пост главы Донецкой ОВГА, - Черныш - Цензор.НЕТ 4581, Мырося такое не напишет.
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мало ли в Украине донов педров мирославов олешков..
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Там нужно такого назначать который мозги сможет вправлять местным. А не ублажать их.
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никого не надо,больше денег в дело пойдёт...
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Какая еще млять донецкая ОВГА? Вы совсем рехнулись? Когда освободим ту территорию разделить на части и присоеденить к трем разным областям. А донецк переименовать и чтобы не смердело етим словом больше никогда. Сам луганск и донецк будет заброшенным селом, а ОВГА будет в Мариуполе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин еще никого не рассматривал на пост главы Донецкой ОВГА, - Черныш
 
 
 
 
 
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