 Кабмин еще никого не рассматривал на пост главы Донецкой ОВГА, - Черныш

Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Мы, как правительство, не получали и не рассматривали ни одной кандидатуры сейчас на должность главы Донецкой областной государственной администрации", - сказал он.

Комментируя сообщение в СМИ о возможном назначении заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака на должность главы Донецкой области, Черныш отметил, что видел эти сообщения, "но Кабинет министров такой кандидатуры еще не рассматривал".

Напомним, 11 июня стало известно, что председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский подал в отставку.

13 июня Президент Петр Порошенко подписал указ об освобождении Жебривского от должности главы Донецкой областной государственной администрации.

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После освобождения Жебривского в СМИ появилась информация со ссылкой на источник, что должность главы Донецкой ОГА может занять нынешний заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

Сам Грымчак впоследствии заявил, что решение о назначении принимает Президент и "на сегодня такого решения нет".

По закону, главы местных государственных администраций назначаются на должность Президентом Украины по предоставлению Кабинета министров Украины на срок полномочий Президента Украины.