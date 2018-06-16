 Все больше польских туристов отправляются в Украину, но они не поедут в оккупированный Крым, - консул Шмидке

Об этом в беседе с корреспондентом Укринформа заявил консул Генерального консульства Республики Польша в г. Одесса Анджей Шмидке, передает Цензор.НЕТ.

"В консульстве отмечают увеличение количества туристов из Польши в Украину, их приезжает все больше и больше. Одесский консульский округ - это Одесса, это Николаев, это Херсон. Плюс охватываем еще Автономную Республику Крым, куда поляки в этих условиях (аннексии Россией Крыма. - Ред.) ездить не будут", - заявил Шмидке.

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Как он отметил, нынешний поток польских туристов в Украину намного больше, чем он был в предыдущие годы. "Мы это чувствуем. Больше к нам (в польское консульство в Одессе. - Ред.) обращаются, спрашивают, как можно поехать, какие возможности, что можно посмотреть", - отметил дипломат.

Отметим, что между Херсоном и польским городом Люблин в пятницу начато регулярное авиасообщение. Под конец дня самолет украинской авиакомпании Bravo Airways доставил первых 18 пассажиров из люблинского аэропорта в херсонский. А в Люблин из Херсона полетели 37 пассажиров. Рейсы из Херсона в Люблин и из Люблина в Херсон будут совершаться три раза в неделю: ночью со среды на четверг, в пятницу и воскресенье. Выполнять их будет авиакомпания Bravo Airways.

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