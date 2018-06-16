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 Общество
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Все про:Крым (20180) Польша (4380) туризм (1026)

 Все больше польских туристов отправляются в Украину, но они не поедут в оккупированный Крым, - консул Шмидке

В консульстве Польши в Одессе отмечают увеличение количества туристов в Украину, но подчеркивают, что, пока Крым оккупирован, поляки туда ездить не будут.

Об этом в беседе с корреспондентом Укринформа заявил консул Генерального консульства Республики Польша в г. Одесса Анджей Шмидке, передает Цензор.НЕТ.

"В консульстве отмечают увеличение количества туристов из Польши в Украину, их приезжает все больше и больше. Одесский консульский округ - это Одесса, это Николаев, это Херсон. Плюс охватываем еще Автономную Республику Крым, куда поляки в этих условиях (аннексии Россией Крыма. - Ред.) ездить не будут", - заявил Шмидке.

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Как он отметил, нынешний поток польских туристов в Украину намного больше, чем он был в предыдущие годы. "Мы это чувствуем. Больше к нам (в польское консульство в Одессе. - Ред.) обращаются, спрашивают, как можно поехать, какие возможности, что можно посмотреть", - отметил дипломат.

Отметим, что между Херсоном и польским городом Люблин в пятницу начато регулярное авиасообщение. Под конец дня самолет украинской авиакомпании Bravo Airways доставил первых 18 пассажиров из люблинского аэропорта в херсонский. А в Люблин из Херсона полетели 37 пассажиров. Рейсы из Херсона в Люблин и из Люблина в Херсон будут совершаться три раза в неделю: ночью со среды на четверг, в пятницу и воскресенье. Выполнять их будет авиакомпания Bravo Airways.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071840
 
   
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Поляки завжди вміли рахувати гроші і не поїдуть в першу чергу тому, що в Криму все дуже дорого. Відсутність сервісу і про вороже ставлення в Криму до поляків теж всім відомо.
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Прихована ненависть до різних націй в Криму завжди була, але зараз це стало гіперболізовано.
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Скажу вам по секрету, там і руцьких не надто любили, свині бо..
За гроші терпіли.
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Та невже? Все больше польских туристов отправляются в Украину, но они не поедут в оккупированный Крым, - консул Шмидке - Цензор.НЕТ 2103
В минулому році, відпочиваючи у Феодосії - поляків зустрічав. Правда - не багато. Екскурсію поляків в музеї-галереї Айвазовського, і кількох на пляжу та в кафе. Побачу як буде цього року в Євпаторії.
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Звичайно не багато. За України словаки, чехи, поляки караванами їхали, а зараз в Криму пустка.
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Полякам легше поїхати до Хорватії, де море і сервіс набагато кращій за Кримський.
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-- панам некогда отдыхать! -- Германия задыхается... *)
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А на пляжах Армянська не зустрічав поляків?😀
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-- от кого я нигде и никогда не видел -- это польских туристов! ...впрочем, как и румынских...
Ну, ничё! -- осенью у меня заплыв на пароходике по Ла-маншу -- может там и встретимся? *)
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-- значит, тебе повезло, а мне нет! ...

...а где, если не секрет? -- бо у нас тут на фирме -- почти все, хто на туризм зарабатывает -- в кабинах дрыхнут... ...я так думаю...*)
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Величко під Краковом та у Трускавці😁
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-- в Варшаве польских туристов не встречал? *)
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Небагато там був, лише 20 разів. А так вся сім'я по матері після окупації виїхала із Києва в Ужгород і там жила довго.
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...а я знаю? -- туда ж ещё сплавать надо...
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С ДАВНИХ ВРЕМЕН НАРОДНЫЙ СУД САМЫЙ ЧЕСТНЫЙ !!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВсе больше польских туристов отправляются в Украину, но они не поедут в оккупированный Крым, - консул Шмидке
 
 
 
 
 
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