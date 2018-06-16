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 Политика Украины
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Все про:Денисова (170) МИД (4593) протест (4270) Беца (238) Карпюк (146)

 "РФ продолжает свою "игру": МИД протестует против отказа омбудсмену Денисовой во встрече с Карпюком

Министерство иностранных дел Украины выражает протест против отказа украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой во встрече с Николаем Карпюком несмотря на договоренности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление в Twitter.

Смотрите: Денисову не пустили к Карпюку - соответствующие документы не поступили. ФОТО

"РФ продолжает свою "игру". Несмотря на договоренности, Омбудсмену Денисовой отказали во встрече с М.Карпюком. Выражаем протест, требуем доступа", – написала Беца.

Как сообщалось, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Л.Денисовой отказали во встрече с удерживаемым в российской тюрьме гражданином Украины Н.Карпюком в субботу, 16 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3071838
 
 
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-- если на стрелке произошла перестрелка -- значит, заранее ни о чём не договорились...
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конечно..как и все договоры с паРашей ничего стоят..
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Почему ничего не стоят? -- стоят -- и очень дорого, бо Люди гибнут...
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Так она сама, в нарушение всех договорённостей попёрлась. Цаца приехала. Специально всё ПЕРЕСРАТЬ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"РФ продолжает свою "игру": МИД протестует против отказа омбудсмену Денисовой во встрече с Карпюком
 
 
 
 
 
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