 "РФ продолжает свою "игру": МИД протестует против отказа омбудсмену Денисовой во встрече с Карпюком

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление в Twitter.

Смотрите: Денисову не пустили к Карпюку - соответствующие документы не поступили. ФОТО

"РФ продолжает свою "игру". Несмотря на договоренности, Омбудсмену Денисовой отказали во встрече с М.Карпюком. Выражаем протест, требуем доступа", – написала Беца.

РФ продовжує свою "гру". Попри домовленості Омбудсмену Л.Денісовій відмовили у зустрічі з М.Карпюком. Висловлюємо протест,вимагаємо доступу — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 16 июня 2018 г.

Как сообщалось, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Л.Денисовой отказали во встрече с удерживаемым в российской тюрьме гражданином Украины Н.Карпюком в субботу, 16 июня.