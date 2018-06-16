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 Обвиняемый по фактам масштабных кибератак вируса "Petya" не явился в суд, рассмотрение отложено до 27 июня

В Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области 11 июня поступило уголовное производство по фактам масштабных кибератак вируса "Petya" ("NotPetya").

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда, в указанном уголовном производстве проходит гражданин Н. Его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 361-1 УК Украины (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт).

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"Согласно обвинительного акта указанное лицо является гражданином Украины, уроженцем Российской Федерации и проживает в. Никополе. Подготовительное судебное заседание было назначено на 15 июня 2018 года. На назначенную дату обвиняемый не явился. На электронный адрес суда поступило его заявление о невозможности прибыть в судебное заседание, в связи с чем просил суд перенести слушания на другую дату. По делу объявлен перерыв до 27 июня 2018 года в 12:30", - говорится в сообщении.

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Напомним, 27-29 июня 2017 года серверы многих государственных учреждений и коммерческих структур в Украине подверглись масштабной кибератаке. Вирус Petya (также известен как Petya.A, Petya.D, Trojan.Ransom.Petya, PetrWrap, NotPetya, ExPetr, GoldenEye) - вредоносная программа, которая зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп за их расшифровку.

По состоянию на 10 июля 2017 года Департамент киберполиции Национальной полиции Украины получил около 3 тыс. сообщений от физических и юридических лиц о блокировании работы компьютерной техники вирусом Petya.A.

СБУ заявила о причастности к кибератаке спецслужб РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3071837
 
 
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А чьо так слабо перенесли? Могли б і на півроку...бо зайняті в нас судді...бабло рахують...
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А вы не знаете, кто сделал Petya. И никогда не узнаете..... Да, Петрухан? Скажи какие они наивные. Ох Петруха, Петруха , лучше бы ты ..заложил писюн за ухо.
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Этот вирус Петя вместе с вирусом Ринат влез в систему коммунальных платежей и пионерит деньги граждан,как пылесос!
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Немецкие правящие партии, запросили себе 120 мульёнов евриков из Бюджета! -- на рекламу в интернете и на борьбу с хакерами -- всвязи с общим подорожанием товаров и услуг... ...бля буду!!! -- , так вчера по радио и сказали.... -- я валяюсь...*)
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А шо ти питаєш?
Ти ж в суд теж не явився.
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уважаемые форумчане,подскажите ,как вставлять изображение со своего компьютера на этом сайте?
пытаюсь вставить фото через "изображение" но мимо,если ,можно,то подробно поясните
)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбвиняемый по фактам масштабных кибератак вируса "Petya" не явился в суд, рассмотрение отложено до 27 июня
 
 
 
 
 
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