 Обвиняемый по фактам масштабных кибератак вируса "Petya" не явился в суд, рассмотрение отложено до 27 июня

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда, в указанном уголовном производстве проходит гражданин Н. Его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 361-1 УК Украины (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт).

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"Согласно обвинительного акта указанное лицо является гражданином Украины, уроженцем Российской Федерации и проживает в. Никополе. Подготовительное судебное заседание было назначено на 15 июня 2018 года. На назначенную дату обвиняемый не явился. На электронный адрес суда поступило его заявление о невозможности прибыть в судебное заседание, в связи с чем просил суд перенести слушания на другую дату. По делу объявлен перерыв до 27 июня 2018 года в 12:30", - говорится в сообщении.

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Напомним, 27-29 июня 2017 года серверы многих государственных учреждений и коммерческих структур в Украине подверглись масштабной кибератаке. Вирус Petya (также известен как Petya.A, Petya.D, Trojan.Ransom.Petya, PetrWrap, NotPetya, ExPetr, GoldenEye) - вредоносная программа, которая зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп за их расшифровку.

По состоянию на 10 июля 2017 года Департамент киберполиции Национальной полиции Украины получил около 3 тыс. сообщений от физических и юридических лиц о блокировании работы компьютерной техники вирусом Petya.A.

СБУ заявила о причастности к кибератаке спецслужб РФ.