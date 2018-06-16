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 Политика Украины
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 На оккупированном Донбассе нужна международная переходная администрация, похожая на миссии ООН в Хорватии, - Черныш

Целесообразно говорить о развертывании не миротворческой миссии на оккупированных территориях Востока Украины, а о внедрении под мандатом ООН международной переходной администрации с военным, полицейским и гражданским компонентами.

Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Я оказал предпочтение даже другому термину. Это — не исключительно миротворческая миссия, а это — так называемая транзитная комплексная администрация, не только с военным компонентом, но и с гражданским", — сказал министр, отвечая на вопрос, какая ныне ситуация вокруг внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

По словам Черныша, должен быть предусмотрен также полицейский компонент, который будет отвечать за охрану имущества, обеспечение правопорядка. Также необходимо внедрение гражданской администрации, которая будет заботиться о социальных, культурных, образовательных и других вопросах, а также заниматься вопросом так называемого транзитного правосудия.

"С такой концепцией соглашаются уже почти все страны, кроме одной — Российской Федерации. Они как раз и сводят миссию манипулятивными технологиями к защите кого-то, непонятно кого, и расположение ее на линии столкновения... Наша концепция — это постепенное управление территорией во всех сферах, конечно, с безопасностными компонентами", — заявил глава МинТОТ.

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Он отметил, что все компоненты должны внедряться почти одновременно: "Временная администрация берет на себя от оккупационной администрации контроль. В течение переходного периода все согласуется с украинским законодательством. И потом постепенно возвращается под полный контроль Украинского государства, функционирования такого переходного периода должна обеспечить временная администрация".

На глобальном уровне, добавил Черныш, на сегодня нужно соответствующее решение Совбеза ООН: "И здесь главное, чтобы все члены Совета Безопасности вышли с одной и той же моделью, которая будет действенной".

Этот общий мандат миссии должен утверждаться одной резолюцией Совбеза ООН. "И этот общий мандат состоит из военного, полицейского и гражданского администрирования", - добавил чиновник.

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По его словам, миссия для Украины может быть похожей на миссии ООН в Хорватии — UNTAES. "К UNTAES в Хорватии были две миссии, которые, впрочем, не были эффективны. А третья уже стала эффективной", — заявил Черныш.

Источник: https://censor.net.ua/n3071836
 
 
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Им просто "звезды" вставить надо. Что-бы дурью не маялись.
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За такі "пропозиції" про створення якихось напівтерористичних адміністрації на території України - потрібно арештовувати чиновників, віддавати їх під трибунал і публічно розстрілювати! Які можуть бути перехідні напівокупаційні адміністрації на території України? Ви там всі іпанулись? Влада рошена це найбільш тупорила та бездарна банда чиновників, яка взагалі коли-небудь була при владі на українських землях!!!! Більших ідіотів та дебілів Україна ще не бачила в адміністраціях всіх рівнів! Запропонувати окупантам сформувати владу на своїй землі? Да ти взагалі українець, чи ти уйопок кацапський?
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Согласен ! Таких как эти (про которых ты говоришь), топить надо как слепых котят.
Иначе будет вечная смута. Кацапоговорящие хотят в раиссю, мадьяры Закарпатья в Венгрию.
Буковина в Румынию. И ТД. и ТП.
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К сожалению, она нужна не только на этой части территории Украины...
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"Большой брат" Хорватии - Сербия к тому времени лежала рылом в землю с закованными ластами. А московия пока еще - нет. Поэтому подобные заявления - из области утопии.
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Все планируемые политические инициативы, которые предшествуют судам и приговорам на Донбассе - преступное предательство государственных интересов.
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В ордло треба лише прибрати російські війська, а іноземці там не потрібні.
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там нужна "всего лишь" нормальная граница. Остальное мы сделаем сами.
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хйуло це розуміє, тому його адепти наполегливо проштовхують ідею розміщення миротворців на лінії розмежування, а не по території ордло.
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Зачем болтать ложкой по пустой кастрюле? Если Хуйло не захочет отдавать даунбас то не будет там никакой международной мисии и все ваши мирные планы коту под хвост. Если же Хуйло выведет войска с даунбаса то и никакой международной миссии не нужно для той мизерной территории.
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глаголит не украинский министр, а предатель Украины и вассал оккупанта Украины
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лапша на уши. Когда липецкая фабрика закроется????
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Кому нужен этот визг? Х-ло согласилось вывести своих наемников? Нет! И не согласится. Не для того он затевал балаган, чтобы выходить. Он прекрасно понимает, что как только выползет с даунбаса, начнется эпопея с Крымом.
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Непогано було би націлити ракети на керченський міст і у випадку широкомасштабної агресії росії розбити його ракетами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа оккупированном Донбассе нужна международная переходная администрация, похожая на миссии ООН в Хорватии, - Черныш
 
 
 
 
 
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