 На оккупированном Донбассе нужна международная переходная администрация, похожая на миссии ООН в Хорватии, - Черныш

Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Я оказал предпочтение даже другому термину. Это — не исключительно миротворческая миссия, а это — так называемая транзитная комплексная администрация, не только с военным компонентом, но и с гражданским", — сказал министр, отвечая на вопрос, какая ныне ситуация вокруг внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

По словам Черныша, должен быть предусмотрен также полицейский компонент, который будет отвечать за охрану имущества, обеспечение правопорядка. Также необходимо внедрение гражданской администрации, которая будет заботиться о социальных, культурных, образовательных и других вопросах, а также заниматься вопросом так называемого транзитного правосудия.

"С такой концепцией соглашаются уже почти все страны, кроме одной — Российской Федерации. Они как раз и сводят миссию манипулятивными технологиями к защите кого-то, непонятно кого, и расположение ее на линии столкновения... Наша концепция — это постепенное управление территорией во всех сферах, конечно, с безопасностными компонентами", — заявил глава МинТОТ.

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Он отметил, что все компоненты должны внедряться почти одновременно: "Временная администрация берет на себя от оккупационной администрации контроль. В течение переходного периода все согласуется с украинским законодательством. И потом постепенно возвращается под полный контроль Украинского государства, функционирования такого переходного периода должна обеспечить временная администрация".

На глобальном уровне, добавил Черныш, на сегодня нужно соответствующее решение Совбеза ООН: "И здесь главное, чтобы все члены Совета Безопасности вышли с одной и той же моделью, которая будет действенной".

Этот общий мандат миссии должен утверждаться одной резолюцией Совбеза ООН. "И этот общий мандат состоит из военного, полицейского и гражданского администрирования", - добавил чиновник.

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По его словам, миссия для Украины может быть похожей на миссии ООН в Хорватии — UNTAES. "К UNTAES в Хорватии были две миссии, которые, впрочем, не были эффективны. А третья уже стала эффективной", — заявил Черныш.