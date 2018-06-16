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 Наемники РФ обстреляли Пивденное, ранена женщина, - полиция Донетчины

Жительница Пивденного 1969 года рождения госпитализирована с осколочными ранениями грудной клетки и бедра. Полиция открыла уголовное производство по факту теракта.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции Донетчины, происшествие произошло сегодня около 13:40. На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома.

Пострадавшая доставлена ​​в больницу, обстоятельства происшествия выясняются.

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Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Напомним, за прошедшие сутки, 15 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевые действия продолжались вдоль всей линии соприкосновения с обострением на отдельных направлениях. Противник 36 раз нарушил режим прекращения огня, из них 9 раз применял тяжелое вооружение. Потерь нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3071835
 
 
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Блін, ця поліція зовсім з глузду вийшла - який в біса теракт, коли іде питання про обстріл, коли питання йде про війну, коли питання йде про захват української території.
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Гражданская или, всё таки, террористы обстреляли мирных жителей?


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А как твой хозяин это характеризует? Война или терроризм?
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Мой хозяин написал в методичке - маразм.
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Действительно,называть это "гражданской" войной,как это сделал ты - истинный маразм.
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"Гражданская или, всё таки.."

Всё-таки - маразм...
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яка в чорта "гражданська"? Із сучасним озброєнням? Воно в магазинах не продається....
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Для некоторых пропагандистов из московии и "братской" Беларуси - таки "гражданская".
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Іде банальний перерозподіл сфер впливу між імперіалістичним світом, бо Росія (це для наївних комуністів) вже далеко не соціалістична країна. Війна в Україні настільки громадянська - настільки громадянські війни були в Іраку, Лівії, нині в Сирії....Україна стала заручником боротьби між імперіалістичними гігантами, бо в свій час знищила здуру свій ядерний щит, бо розвалила за 28 років армію, бо зменшила населення з 52 млн. до 30, кажуть в Інеті, бо змушує свій народ тікати за бугор на заробітки в пошуках кращої долі. Не має в Україні патріотів, не має, є лише маланці, які прикриваються патріотичними лозунгами та рвуться до державного корита.
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Т.е. власти Украины недоумки, если намерены подать в суд на паРашу, как на спонсора терроризма?
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Каким образом заставить паРашу оплатить причинённый ущерб?
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фіг його знає, я в міжнародному праві не знаток....але слабому тяжко сильного заставити щось платити, а наші маланці і далі країну валять до низу ....
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"Ти сказав ...."

Не я...

"Международный суд ООН получил от Украины меморандум о том, что Россия нарушила Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Конвенцию ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации."
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я ж сказав, що пя профан у міжнародному праві, якщо іншого формулювання в міжнародному законодавстві не має, то добре що хоч так, чим ніяк.
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При чём здесь профан? Прост надо осмыслить то, что сделано.
Если признать агрессором, то не должно быть большинство впопахчленцев, а если спонсором терроризма, как это есть, то ущерб по вине спонсора...
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Видимо, таким образом можно этого добиться.
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НАЕМНИКИ, ТЕРАКТ... А какого х***я вы тогда от Рашки хотите и от мировой общественности если за 5 леты вы до сих пор так и не признали вторжение разейской армии?
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Какие-такие наемники РФ при нерасторгнутром "Договорі про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією". Согласно международному праву, межгосударственные договора имеют приоритет над односторонними внутригосударственными актами. Стало быть у нас с Россией благоухает дух дружбы, сотрудничества и партнёрства, а "страна-агрессор, оккупанты и российско-террористические войска с наемниками" - внутриукраинские пропагандистские бредни. Как-то это всё напоминает балаган "Голубая устрица", где можно и рыбку съесть и удачно присесть.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли Пивденное, ранена женщина, - полиция Донетчины
 
 
 
 
 
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