 Наемники РФ обстреляли Пивденное, ранена женщина, - полиция Донетчины

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции Донетчины, происшествие произошло сегодня около 13:40. На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома.
Пострадавшая доставлена в больницу, обстоятельства происшествия выясняются.
Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.
Напомним, за прошедшие сутки, 15 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевые действия продолжались вдоль всей линии соприкосновения с обострением на отдельных направлениях. Противник 36 раз нарушил режим прекращения огня, из них 9 раз применял тяжелое вооружение. Потерь нет.
Всё-таки - маразм...
Не я...
"Международный суд ООН получил от Украины меморандум о том, что Россия нарушила Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Конвенцию ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации."
Если признать агрессором, то не должно быть большинство впопахчленцев, а если спонсором терроризма, как это есть, то ущерб по вине спонсора...