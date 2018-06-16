 Наемники РФ обстреляли Пивденное, ранена женщина, - полиция Донетчины

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции Донетчины, происшествие произошло сегодня около 13:40. На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома.

Пострадавшая доставлена ​​в больницу, обстоятельства происшествия выясняются.

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Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Напомним, за прошедшие сутки, 15 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевые действия продолжались вдоль всей линии соприкосновения с обострением на отдельных направлениях. Противник 36 раз нарушил режим прекращения огня, из них 9 раз применял тяжелое вооружение. Потерь нет.