 Штыбликов попросил о переводе в Украину, - консул Финогенов

Исполняющий обязанности консула-руководителя Консульства Украины в Новосибирске Олег Финогенов сообщил Людмиле Денисовой, что по ее просьбе 16 июня вместе уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой посетил украинского политзаключенного Дмитрия Штыбликова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт омбудсмена.

По его словам, во время встречи Дмитрий Штыбликов заявил, что он является гражданином РФ и Украины.

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"Дмитрий Штыбликов выглядит хорошо, жалоб не высказывает. Он находится с мая 2018 года в одиночной камере. Имел несколько дисциплинарных взысканий. Татьяна Москалькова договорилась об организации видеоразговора с семьей Дмитрия Штыбликова, проживающей в АР Крым", - комментирует Консул.

Олег Финогенов рассказал, что поговорил с Дмитрием Штыбликовым. Во время разговора заключенный написал заявление в Министерство юстиции Украины с просьбой посодействовать переводу его в Украину для дальнейшего отбывания наказания. А также попросил рассмотреть возможность предоставления ему материальной помощи в установленном законодательством порядке, по предложению консула Украины.

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По словам консула, с Татьяной Москальковой они предварительно договорились о получении материалов дела Дмитрия Штыбликова в случае обращения Консульства в письменном виде в адрес омбудсмена РФ.

Напомним, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с и.о. консула Украины в Новосибирске Олегом Финогеновым 16 июня посетила Дмитрия Штыбликова, отбывающего наказание в исправительной колонии № 6 УФСИН России по Омской области. По итогам она заявила, что заключенный в хорошем состоянии, претензий к условиям содержания в колонии у него нет.

В то же время, Денисову не пустили к Олегу Сенцову. Как заявила Москалькова, об этом визите не было договоренности. В ответ украинский омбудсмен подчеркнула, что ее российская коллега не сможет посетить в украинском СИЗО руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене, пока сама она не попадет к Олегу Сенцову.