 Штыбликов в хорошем состоянии, претензий к условиям содержания в колонии у него нет, - Москалькова

Об этом заявила в субботу после посещения Штыбликова уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"У него нет претензий к условиям содержания. В камере на четверых человек он находится один. Он пользуется библиотекой", - заявила Москалькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москалькова сама с собой договорилась о посещении Штыбликова, потом - Вышинского, и только после этого - возможном визите к Сенцову, - Денисова

Штыбликова также посетил консул Украины. "Он [Штыбликов] достал из портфеля заявление с просьбой оказать материальную помощь. <...> Он обратил внимание консула на то, что у него нет претензий к условиям содержания", - сказала она.

Омбудсмен также в очередной раз сообщила, что уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова планировала посетить Штыбликова. Но, по словам Москальковой, опоздала на самолет из-за погодных условий на Ямале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ отозвала из Украины дипломата Малакея из-за инцидента с холодным оружием в аэропорту "Одесса". ДОКУМЕНТ

Напомним, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с и.о. консула Украины в Новосибирске Олегом Финогеновым 16 июня посетила Дмитрия Штыбликова, отбывающего наказание в исправительной колонии № 6 УФСИН России по Омской области.

В то же время, Денисову не пустили к Олегу Сенцову. Как заявила Москалькова, об этом визите не было договоренности. В ответ украинский омбудсмен подчеркнула, что ее российская коллега не сможет посетить в украинском СИЗО руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене, пока сама она не попадет к Олегу Сенцову.