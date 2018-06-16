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 Происшествия, За рубежом
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 Штыбликов в хорошем состоянии, претензий к условиям содержания в колонии у него нет, - Москалькова

"Украинский диверсант" Дмитрий Штыбликов, отбывающий наказание в омской колонии, не жалуется на условия содержания и находится в хорошем состоянии.

Об этом заявила в субботу после посещения Штыбликова уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"У него нет претензий к условиям содержания. В камере на четверых человек он находится один. Он пользуется библиотекой", - заявила Москалькова.

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Штыбликова также посетил консул Украины. "Он [Штыбликов] достал из портфеля заявление с просьбой оказать материальную помощь. <...> Он обратил внимание консула на то, что у него нет претензий к условиям содержания", - сказала она.

Омбудсмен также в очередной раз сообщила, что уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова планировала посетить Штыбликова. Но, по словам Москальковой, опоздала на самолет из-за погодных условий на Ямале.

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Напомним, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с и.о. консула Украины в Новосибирске Олегом Финогеновым 16 июня посетила Дмитрия Штыбликова, отбывающего наказание в исправительной колонии № 6 УФСИН России по Омской области.

В то же время, Денисову не пустили к Олегу Сенцову. Как заявила Москалькова, об этом визите не было договоренности. В ответ украинский омбудсмен подчеркнула, что ее российская коллега не сможет посетить в украинском СИЗО руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене, пока сама она не попадет к Олегу Сенцову.

Источник: https://censor.net.ua/n3071828
 
 
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О бытовых условиях в СИЗО Роспедерации:
«Камеры переполнены, 10-15% женщин спят на полу. Матрасы тонкие и очень старые, вата сбита кусками. Эти матрасы не могут защитить от холодного железа кроватей. Сетка (решетка) кроватей сварена так, что передавливает кровоснабжение, и к утру отнимаются ноги и руки. Нет нормальной сантехники, унитазы допотопные, раковины текут всегда, в душевой нет крепежа для душа. Люди содержатся годами, при этом в камере нет шкафов, запрещаются к передаче сумки и пакеты, каждая коробка с воли с боем отдается в камеру, а потом ее забирают на обыске. На 50 человек один холодильник. Нет питьевой воды».

О медицине: «Персонал грубый, некоторые врачи разговаривают матом. Из препаратов предлагают аспирин и парацетамол, а при ангине - прополоскать горло соленой водой. В соответствии с новым приказом нам запрещены все лекарства с воли, не указанные в медкарте, при этом на месте не происходит диагностики, много иногородних (далеко не все из них имеют возможность продемонстрировать свои медкарты - Открытая Россия). Ситуация доведена до абсурда: чтобы получить таблетку от головы, нужно написать заявление к терапевту, но к нему тебя вс` равно не выведут».

О питании: «Макароны с мясом - это клейстер из макарон с водой, в котором плавают куски моркови. Первое - щи или борщ - куски кислой капусты и полуочищенной свеклы в красной воде, а сверху какое-то масло или жир. Когда моешь посуду, оно не смывается. На ужин всегда подают отварную рыбу, порода которой неизвестна, а на вид она вся ржавая, внутри не всегда проваренная, при этом запах отвратительный. Есть еще в меню рыбные котлеты - их даже мы выбрасываем полностью, так как это бумага, кости и жир, перекрученные со жмыхом. При этом запреты для передач продуктов от родственников все ужесточаются. Из овощей ничего почти нельзя передавать. Никто не может объяснить, почему можно передавать апельсины, нельзя мандарины, почему можно яблоки, нельзя груши и так далее».
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В то же время, Денисову не пустили к Олегу Сенцову. Как заявила Москалькова, об этом визите не было договоренности. В ответ украинский омбудсмен подчеркнула, что ее российская коллега не сможет посетить в украинском СИЗО руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене, пока сама она не попадет к Олегу Сенцову. Источник: https://censor.net.ua/n3071828
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+ Денісовій, бо саме так треба розмовляти з кацапського генеральшою.
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Уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій не вдалося зустрітися в суботу з політвязнем Миколою Карпюком
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Пикет посольства РФ. Игорь Котелянец, брат заложника Евгения Панова

https://m.youtube.com/watch?v=rgkkDbwfaQM

Обов'язково послухайте і зрозумійте, що ваші сльози це ніщо в порівнянні з болем родичів ув'язнених на росії!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияШтыбликов в хорошем состоянии, претензий к условиям содержания в колонии у него нет, - Москалькова
 
 
 
 
 
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