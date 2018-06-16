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 Взрыв "Волги" в Киеве: суд оставил владельца машины в СИЗО на два месяца без права внесения залога

Святошинский районный суд Киева избрал меру пресечения мужчине, причастному к взрыву автомобиля во дворе по улице Чернобыльской.

"Следственный судья Святошинского районного суда города Киева Инна Пятничук закончила рассмотрение ходатайства следственного отдела Святошинского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве об избрании меры пресечения 41-летнему мужчине, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины), а также в неосторожном причинении тяжких телесных повреждений (ст. 128 УК Украины)", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы суда.

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Учитывая, что подозреваемый житель Святошинского района Киева является участником АТО, имеет навыки обращения с оружием, но не предусмотрел наступление тяжких последствий в виде возможного травмирования людей, хотя мог и должен был их предвидеть, следователь ходатайствовал перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Следственный судья, заслушав доводы сторон и исследовав приложенные к ходатайству материалы, решила ходатайство следователя удовлетворить.

Подозреваемый останется под стражей в следственном изоляторе в течение 60 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв "Волги" в Киеве: владелец машины в СИЗО, ему сообщили о подозрении по двум статьям, - Крищенко

Досудебное следствие по данному уголовному производстве продолжается.

Напомним, 14 июня в 16:40 в Киеве взорвался припаркованный во дворе автомобиль. Предварительно установлено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, который уже долгое время стоял на одном и том же месте, для чего залезли в салон. Там они нашли предмет, который взорвался.

По словам медиков, самый младший 5-летний мальчик находится в коме. Состояние трех травмированных девочек после операций остается средней тяжести.

Источник: https://censor.net.ua/n3071827
 
 
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Діточок шкода, здоров'я їм.. Чому так жорстко до власника "Волги" ? Розумію - двері автівки не закривались на замок, покласти туди міг хто завгодно і що завгодно..
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Мужик уже обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов - быстро состряпали...
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а мамашу родительских прав позбавити нЄ?


повен інет вони погані батьки..в них дітки на мотузочці...а ця хороша халява!
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а родители не учили своих детей что брать чужое нельзя тем более проникать в частную собственность...... раз в авто могли проникнуть дети то могли и злоумышленники которые проникли в салон и подложили взрывное устройство...... но нет надо обвинить атошника патриота их видимо власть хочет пересажать ведь они ценой своей крови и жизни привели к власти этих чертей.....
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у вас что детей нет? как 5 ти летнмй ребенок проникнет в чужую машину, где родители то были? как 5 ти летние дети сами гуляют?
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У нас нет судей. У нас сплошные ПИДАРАСЫ!!! У нас в Одессе давеча отпустили двух киллеров!!! И не просто киллеров, а иностранцев!!! Под домашний арест!!! И что самое замечательное их задержали с оружием в руках которым перед этим они пытались убить фермера!!! ЖИВЕМО ПО НОВОМУ!!! Судебная реформа прошла успешно. Уроды все остались на своих местах.
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согласен сволота мрази убивают патриотов.... иуды....
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Детишек конечно жалко НО...
посторонние проникли в машину и неизвестно что там делали, а арестовали хозяина Взрыв "Волги" в Киеве: суд оставил владельца машины в СИЗО на два месяца без права внесения залога - Цензор.НЕТ 8554
- полный абзац! Взрыв "Волги" в Киеве: суд оставил владельца машины в СИЗО на два месяца без права внесения залога - Цензор.НЕТ 8554
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А снайпера з накацапії , котрий воював проти ЗСУ - "потужно реформований" петьою суд взагалі відпустив..Отака вона українська феміда..
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Как говорил мне один мусор из рехвормированных, беря у меня 200 гривен за нарушение, ну и чего вы добились своим майданом, только кровью Киев залили.
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Льоня, нука, дай мені дані на кацапського снайпера, якого відпустили (Установчі на особу, де і коли, номер ЄРДР, кримінального провадження). Якщо немає. Сиди і не 3,14 зди.
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Взрыв "Волги" в Киеве: суд оставил владельца машины в СИЗО на два месяца без права внесения залога - Цензор.НЕТ 3261

Красноармейский районный суд Донецкой области отменил меру пресечения обвиняемому в ведении агрессивной войны против Украины гражданину России Игорю Кимаковскому. Соответствующее решение суда датировано 18 мая.
Кимаковский заявил в суде, что уголовное производство в отношении него рассматривается с сентября 2016 года, а риск его укрытия не может быть установлен, так как он заинтересован, чтобы оправдать свое имя.
В ходе рассмотрения дела в суде он заявил, что поставлял на оккупированные территории «гуманитарную помощь», восстанавливал инфраструктуру Дебальцево, был советником «мэра этого города» (на общественных началах), устанавливал связь между «Министерством образования ДНР» и учебными заведениями и взаимодействовал со СМИ.
Он считает, что подобная деятельность «не подпадает под такую ​​квалификацию как ведение агрессивной войны, и посягательство на целостность и неприкосновенность Украины».
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Мне нравитсяСвидетели стороны защиты, а именно - пограничники, которые задерживали Кимаковского, рассказали, что россиянин выехал на блокпост, но не сориентировавшись, показал им удостоверение «снайпера ДНР» на имя Артема Сергеева. При себе у него был пистолет Макарова. Личность Кимаковского пограничники установили после проведения обыска в его автомобиле с российскими номерами, где был уже настоящий его паспорт гражданина РФ.
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Да не распинайся ты перед соевыми ботами. Вон добробаты поймали *гумконвой* Ахметки который снабжал террористов ДНР рациями, оптикой и прочей техникой и никто ни слова не пикнул. Наоборот, Ахметка за год войны заработал больше миллиардов чем при Януковоще.
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Нє,ну от що тут можна сказати...Можна сказати,що незнання законів не звільняє від відповідальності,а можна ще-дурням закон не писаний...
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Учитывая, что подозреваемый житель Святошинского района Киева является участником АТО следователь ходатайствовал перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога...
Дальше можно ничего не писать все и так понятно с етой соевой властью.
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Должен был предвидеть наступление тяжких последствий...
- это как? машина вроде как частная собственность охраняемая законом
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Хранить боеприпасы в автомобиле это конечно противозаконоо но тут следует встречный иск проникновение в частную собственность или родители не знали что дети занимаются воровством сидели бы под присмотром и все остались целы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВзрыв "Волги" в Киеве: суд оставил владельца машины в СИЗО на два месяца без права внесения залога
 
 
 
 
 
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