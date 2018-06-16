 Взрыв "Волги" в Киеве: суд оставил владельца машины в СИЗО на два месяца без права внесения залога

"Следственный судья Святошинского районного суда города Киева Инна Пятничук закончила рассмотрение ходатайства следственного отдела Святошинского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве об избрании меры пресечения 41-летнему мужчине, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины), а также в неосторожном причинении тяжких телесных повреждений (ст. 128 УК Украины)", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы суда.
Учитывая, что подозреваемый житель Святошинского района Киева является участником АТО, имеет навыки обращения с оружием, но не предусмотрел наступление тяжких последствий в виде возможного травмирования людей, хотя мог и должен был их предвидеть, следователь ходатайствовал перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Следственный судья, заслушав доводы сторон и исследовав приложенные к ходатайству материалы, решила ходатайство следователя удовлетворить.
Подозреваемый останется под стражей в следственном изоляторе в течение 60 дней.
Досудебное следствие по данному уголовному производстве продолжается.
Напомним, 14 июня в 16:40 в Киеве взорвался припаркованный во дворе автомобиль. Предварительно установлено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, который уже долгое время стоял на одном и том же месте, для чего залезли в салон. Там они нашли предмет, который взорвался.
По словам медиков, самый младший 5-летний мальчик находится в коме. Состояние трех травмированных девочек после операций остается средней тяжести.
повен інет вони погані батьки..в них дітки на мотузочці...а ця хороша халява!
посторонние проникли в машину и неизвестно что там делали, а арестовали хозяина
- полный абзац!
Красноармейский районный суд Донецкой области отменил меру пресечения обвиняемому в ведении агрессивной войны против Украины гражданину России Игорю Кимаковскому. Соответствующее решение суда датировано 18 мая.
Кимаковский заявил в суде, что уголовное производство в отношении него рассматривается с сентября 2016 года, а риск его укрытия не может быть установлен, так как он заинтересован, чтобы оправдать свое имя.
В ходе рассмотрения дела в суде он заявил, что поставлял на оккупированные территории «гуманитарную помощь», восстанавливал инфраструктуру Дебальцево, был советником «мэра этого города» (на общественных началах), устанавливал связь между «Министерством образования ДНР» и учебными заведениями и взаимодействовал со СМИ.
Он считает, что подобная деятельность «не подпадает под такую квалификацию как ведение агрессивной войны, и посягательство на целостность и неприкосновенность Украины».
Дальше можно ничего не писать все и так понятно с етой соевой властью.
- это как? машина вроде как частная собственность охраняемая законом