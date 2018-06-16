 Ложные сообщения о минировании общественных мест в Украине поступают из РФ, - Князев

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Мы понимаем, откуда идут эти сообщения. Они идут с территории Российской Федерации, наша киберполиция установила доподлинно места нахождения т.н. минеров. Мы открыли ряд уголовных производств, но эффективный результат будет тогда, когда мы сможем привлечь этих лиц, которые находятся за границей, к уголовной ответственности", - сказал Князев журналистам в Харькове в субботу.

Он подчеркнул, что лжеминирования носят массовый характер – иногда полиция получает сообщения о "минировании" каждые 2-3 часа.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что, по данным следствия, лжеминеры выбирают объекты случайным образом, единственное, что их объединяет – все это места массового скопления людей.

"Берут где-нибудь в Краснодаре харьковский справочник Золотые страницы, открывают раздел "бизнес-центры" и берут первые пять – вот и все", - сказал Аваков.

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