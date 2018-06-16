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Все про:минирование (674) телефон (180) Князев (230)

 Ложные сообщения о минировании общественных мест в Украине поступают из РФ, - Князев

Участившиеся в последнее время ложные сообщения о минировании бизнес-центров, кинотеатров, супермаркетов и других мест массового скопления людей в разных регионах страны поступают с территории Российской Федерации.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Мы понимаем, откуда идут эти сообщения. Они идут с территории Российской Федерации, наша киберполиция установила доподлинно места нахождения т.н. минеров. Мы открыли ряд уголовных производств, но эффективный результат будет тогда, когда мы сможем привлечь этих лиц, которые находятся за границей, к уголовной ответственности", - сказал Князев журналистам в Харькове в субботу.

Он подчеркнул, что лжеминирования носят массовый характер – иногда полиция получает сообщения о "минировании" каждые 2-3 часа.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что, по данным следствия, лжеминеры выбирают объекты случайным образом, единственное, что их объединяет – все это места массового скопления людей.

"Берут где-нибудь в Краснодаре харьковский справочник Золотые страницы, открывают раздел "бизнес-центры" и берут первые пять – вот и все", - сказал Аваков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071826
 
 
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Короче сбу лохи,не умеющие отследить звонки и поднести предъяву официально, рахе.
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Значит такие же звонки ( а особенно про заминирование стадионов) должны поступать в рОссию.
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рашкЄ -изгой с манией перЄслідування!))
Ложные сообщения о минировании общественных мест в Украине поступают из РФ, - Князев - Цензор.НЕТ 9452
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Ну так а що,адекватно відповісти вам хто небудь заважає?
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а патамуша ,Террорисмь- насиОнальная черта каксапов!)
Ложные сообщения о минировании общественных мест в Украине поступают из РФ, - Князев - Цензор.НЕТ 3451
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кто мешает заблокировать связь с рф - это ж не интернет это намного проще. Первое что сделали рашисты при оккупации крыма перебили оптоволокно в Симферополе.
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Харьковская Торговая Компания - смешно....., и кто же это сделает?
https://skelet-info.org/viktor-medvedchuk-kupil-tri-telekanala/

Виктор Медведчук купил три телеканала «112», NewsOne и Zik - украинский олигарх, которого считают основным агентом Путина в Украине
15.06.2018

Ложные сообщения о минировании общественных мест в Украине поступают из РФ, - Князев - Цензор.НЕТ 8234
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Потрібно і їх мінувати, особливо зараз під час чемпіонату.
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Ага... Особенно путя не хотел Михо в Украину пустить. И минировал заставу.
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Це точно, Путін особисто повідомляв про мінування КПП, коли Міхно в Україну їхав. А як поїзд вміло Путін у Варшаві зупиняв, отакі вони всі з Росії Ложные сообщения о минировании общественных мест в Украине поступают из РФ, - Князев - Цензор.НЕТ 4653
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точно путин звонил и трубку молчал но наши спецы истолковали что всё вокруг всё заминировано..... не ведитесь на провокации кремля....
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кремль заминируйте по телефону .в чем проблема .?
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Что никто ответить в СБУ не может? Вот станцию куда Саакашвили должен был заехать так шикарно минировали...
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Все, що нас не вбиває - робить нас сильніше.
Швидше навчаться перевіряти торгові центри, вокзали та станції на предмет мінування. А, якщо в поліціє є адекватні люди, то ще й винайдуть декілька варіантів для захисту від дзвінків азіопів.
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Все это только подтверждает давно известный факт - скотское происхождение русского народа.
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Ну так птенцы, которые "дядя Вова мы с тобой" проходят свой путь из телефонных в полноценные террористы.
В помощь преступным КГБ-ФСБ идет радикализация всей путенской РФ. Через 5-10 лет исламский терроризм может оказаться цветочками в сравнении с российскими ягодками.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛожные сообщения о минировании общественных мест в Украине поступают из РФ, - Князев
 
 
 
 
 
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