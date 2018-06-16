 Порошенко пригласил Макрона посетить Украину

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимость внедрения миротворческой миссии ООН на всей его оккупированной территории.

Собеседники приветствовали восстановление встреч в Нормандском формате на уровне министров иностранных дел и договорились о дальнейших контактах в этом формате для обеспечения выполнения Минских договоренностей.

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"Президент Украины призвал усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.

Президент Франции поздравил Президента Украины с прогрессом в реформах и особенно с принятием Закона "О Высшем антикоррупционном суде".

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Собеседники также обсудили подготовку к саммитам Украина - ЕС и Украина - НАТО, которые пройдут в июле в Брюсселе.

Петр Порошенко и Эммануэль Макрон выразили удовлетворение развитием двусторонних экономических отношений.

Президент Украины пригласил Президента Франции посетить Украину с визитом.