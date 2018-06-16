 Порошенко пригласил Макрона посетить Украину

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимость внедрения миротворческой миссии ООН на всей его оккупированной территории.
Собеседники приветствовали восстановление встреч в Нормандском формате на уровне министров иностранных дел и договорились о дальнейших контактах в этом формате для обеспечения выполнения Минских договоренностей.
"Президент Украины призвал усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.
Президент Франции поздравил Президента Украины с прогрессом в реформах и особенно с принятием Закона "О Высшем антикоррупционном суде".
Собеседники также обсудили подготовку к саммитам Украина - ЕС и Украина - НАТО, которые пройдут в июле в Брюсселе.
Петр Порошенко и Эммануэль Макрон выразили удовлетворение развитием двусторонних экономических отношений.
Президент Украины пригласил Президента Франции посетить Украину с визитом.
...Побежала мышка-мать,
Стала кошку в няньки звать:
Приходи к нам, тетя кошка,
Нашу детку покачать.
Стала петь мышонку кошка:
- Мяу-мяу, спи, мой крошка!
Мяу-мяу, ляжем спать,Мяу-мяу, на кровать.
Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
Голосок твой так хорош!
Очень сладко ты поешь.
Прибежала мышка-мать,
Поглядела на кровать,
Ищет глупого мышонка,
А мышонка не видать…
цікаво, для чого обговорювати те, що без хуйла зробити не можливо?!
На сей раз генерального прокурора Луценко вместе с супругой, народным депутатом Ириной, «застукали» на итальянском курорте.
Макарон обладает всей полнотой информации, а это только усугубляет его ответственность. А это уже даже можно назвать соучастием.
Пока не замарались в двуликости и не запятнали себя в погоне за деньгами только Штаты, Британия, Канада. Литва. Красивые страны с развитой демократией и умными народами.
Макрон оказался казлом. Кстати, мой комп его все время макароном называет, может, прав он)
Вы определитесь...