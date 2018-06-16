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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14971) Президент (4073) телефон (180) Макрон (192)

 Порошенко пригласил Макрона посетить Украину

Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимость внедрения миротворческой миссии ООН на всей его оккупированной территории.

Собеседники приветствовали восстановление встреч в Нормандском формате на уровне министров иностранных дел и договорились о дальнейших контактах в этом формате для обеспечения выполнения Минских договоренностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС не снимет санкции с России без прогресса в Украине, - Макрон

"Президент Украины призвал усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.

Президент Франции поздравил Президента Украины с прогрессом в реформах и особенно с принятием Закона "О Высшем антикоррупционном суде".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я абсолютно не боюсь, поскольку у Франции есть армия": Макрон отверг предложение Путина "помочь" Европе в сфере безопасности. ВИДЕО

Собеседники также обсудили подготовку к саммитам Украина - ЕС и Украина - НАТО, которые пройдут в июле в Брюсселе.

Петр Порошенко и Эммануэль Макрон выразили удовлетворение развитием двусторонних экономических отношений.

Президент Украины пригласил Президента Франции посетить Украину с визитом.

Источник: https://censor.net.ua/n3071825
 
 
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а когда он не правильно делал? он же для тебя святой
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Президент Порошенко опытный и взвешенный политик. Не надо так громко завидовать.
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Лолита пускает дымовую завесу )) - Якобы интерес к нему и востребованность на Западе. На самом деле - пердит вам в лицо ))
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петя пригласи лучше антикоррупционного прокурора Laura Codruţa Kovesi и она тебя посадит


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Если здесь есть такие, кому он это сделал в лицо - лайкните.

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Фа раньше чего не мог? ПОЗДНЕЕ ЗАЖИГАНИЕ? Это томущо выпускает руцькие Жигули на своих заводах. Собирал бы мерс- быстрее бы соображал
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порошенко любит мерседесы,а простые люди деу анусы Порошенко пригласил Макрона посетить Украину - Цензор.НЕТ 4257 Порошенко пригласил Макрона посетить Украину - Цензор.НЕТ 4257
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СКАЗКА О ГЛУПОМ МЫШОНКЕ

...Побежала мышка-мать,
Стала кошку в няньки звать:
Приходи к нам, тетя кошка,
Нашу детку покачать.
Стала петь мышонку кошка:
- Мяу-мяу, спи, мой крошка!
Мяу-мяу, ляжем спать,Мяу-мяу, на кровать.
Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
Голосок твой так хорош!
Очень сладко ты поешь.

Прибежала мышка-мать,
Поглядела на кровать,
Ищет глупого мышонка,
А мышонка не видать…
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Для чего барыга пригласил Макрона ? Хочет чтоб он и тут заводы построил ? Нее. Это они кацапам заводы строят. А нам советы : Землю продать и тарифы поднять. А может Порошенко пригласил Макрона посетить Украину - Цензор.НЕТ 3151они и стоящие советы дадут-петюне воровать меньше , рабочим зарплаты Европейские платить и сажать своих кумовей и друзей -чиновников побольше и почаще
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Откуда взять европейские зарплаты если тут в Украине никто не работает как в Европе?? Ноете, плачете про Ывропейские зарплаты, а работает плохенько. Квалификация раб силы одна из самых низких в Европе, уровень выпускников с ВУЗов сравним с уровнем африканских стран из за высокой корупции, и сдачи экзаменов за взятки, и поступление за взятки, и диплом написанный тоже платно. Производительность труда самая низкая в Европе. Технологическое переоснащение отсуцтвует на большинстве предприятий, энергоёмкость производства самая высокая в Европе, подавляющее большинство производств низкотехнологичные, либо откровенно сырьевые типа там по переработке руды, или производству полуфабрикатов типа металопроката. Большая половина страны просто барыги перепродающие дороже продукцию Китая, США, Японии, Европы. С хуя вам европейские зарплаты??? В Европе совсем другой уровень, и совсем по другому работают. Я уже молчу про уровень воровства. И нет не чиновников, нет не депутатов, а дяди Васи который на своей стройке спиздил мешок цемента, или дяди Пети который регулярно пиздит в колхозе мешок пшеницы шоб дома свиней кормить на халяву. Так с хуя вам европейские зарплаты чмошники??? Хватит скулить !! Никакие Европейски зарплаты вы даже близко не заслужили. Более того - ваши зарплаты даже выше чем вы реально того стоите, и того что вы можете, потому что вы живёте на кредиты!! Убери кредиты и вы б вообще сидели полуголодные. Вам итак искуственно ЗАВЫШАЮТ зарплаты за кредитные деньги!! Вы даже тех копеек которые зарабатывает не стоите!
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"собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимость внедрения миротворческой миссии ООН на всей его оккупированной территории.Источник:https://censor.net.ua/n3071825"

цікаво, для чого обговорювати те, що без хуйла зробити не можливо?!
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Та геронтофил уже под пуйло полностью лег, как и фраурибентроп и чикен макнагетс
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.........
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на ту же картинку пропагандисту сайтов РФ тот же ответ 20.05.2018 08:52

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Проворовавшегося вдрызг Гидранта уже никто никуда не хочет приглашать. Решил сам напроситься. Попрошайка позорный с протянутой рукой, а не президент. Ть-ху.
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Позорная чета Луценко укатила гулять на итальянский курорт. Фоторепортаж
Порошенко пригласил Макрона посетить Украину - Цензор.НЕТ 8433 На сей раз генерального прокурора Луценко вместе с супругой, народным депутатом Ириной, «застукали» на итальянском курорте.
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А що ви чекали, щоб він на фронт двинув?Там же стріляють!!!! Фронт - це для патріотів, а для сильних світу цього - курорти! Мотайте на вуса, панове, завтра ці херої будуть розказувати вам про любов до народу, про героїв типу Петлюри та Скоропадського....
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Ну слава богу, что не фильм о надеждах вступления в НАТО и ЕС до 2030 отснял Порошенко пригласил Макрона посетить Украину - Цензор.НЕТ 1681 Сбился уже с этой пластинки.
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Вот очень мне нравился макрон до того, как он понёсся к путену на поклон. Может, где- то он там и прошептал, что нужно выполнять Минск , имея ввиду Киев, может, даже про себя сказал, что 'отдай сука Крым Украине', но факт явления в логове террориста номер один на сегодняшний день в мире - просто позорный. И неожиданный( не люпен же ж)
Макарон обладает всей полнотой информации, а это только усугубляет его ответственность. А это уже даже можно назвать соучастием.
Пока не замарались в двуликости и не запятнали себя в погоне за деньгами только Штаты, Британия, Канада. Литва. Красивые страны с развитой демократией и умными народами.
Макрон оказался казлом. Кстати, мой комп его все время макароном называет, может, прав он)
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"Я МАЮ ПРАВО ,,,,,НЕ МАТИ ПРАВ" - Племінниця міністра юстиції Павла Петренка Божена Клічук, в 2015-2016 роках стала власницею двох елітних квартир на Печерську Києві та люксового авто на загальну суму 7 млн грн. Після чого розмістила резюме для пошуку роботи. Якщо в 2013 році доходи і заощадження Петренка складали 12 млн грн., то за час його перебування міністром за підсумками 2017 року вони зросли до 48 млн грн. Любі друзі рулять!!!!! nashigroshi.org/2018/06/12/za-rik-perebuvannya-petrenka-ministrom-joho-pleminnytsya-obzavelasya-kvartyramy-ta-avto-na-7-miljoniv/
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нафига он нужен, чтобы всех лягушек сожрал а что голодными сидеть?.?.?
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"Татьяна Лайф Макрон оказался казлом. ...."
Вы определитесь...

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Ну и что ты Вальцман Макрону хочешь показать? Свой процветающий бизнесс во время войны, хочешь поделиться опытом как можно с врагом вести торговлю или ка ты обосрался со своими рехвормами?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко пригласил Макрона посетить Украину
 
 
 
 
 
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