 "Москалькова не может поехать к Вышинскому, если я не попадаю к Сенцову", - Денисова

Об этом она заявила в комментарии "Цензор.НЕТ".

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Украинский режиссер Олег Сенцов содержится в колонии "Белый Медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. Накануне Денисова туда прилетела, однако ее не пустили к Сенцову и отказались сообщать о состоянии его здоровья.

Денисова рассказала, что передала Москальковой список украинских политзаключенных, которые содержатся в тюрьмах РФ и оккупированного Крыма, а также план посещений. А из офиса российского омбудсмена в свою очередь украинской стороне передали список, где указаны 34 фамилии людей, которых намерена посетить в Украине Татьяна Москалькова. Среди них, например, Вышинский.

"Российская сторона же предоставила список тех заключенных, которых хочет посетить Москалькова. Он содержит 34 фамилии. Но у половины не указано гражданство, и не указаны места содержания. Мы этот список получили, как рабочий вариант, не официальный", - сказала Денисова.

На 18 июня на 14:00 назначена встреча Денисовой и Москальковой в Москве, там должны обсудить и согласовать их совместные визиты к заключенным, находящимся в обеих странах. "Я думаю, у нас будет сложный разговор. Но надеюсь, что мы договоримся, ведь на высшем уровне есть политические договоренности. Однако я подозреваю, что Москалькова не принимает решения", - сказала украинский омбудсмен.

Она добавила, что будет пытаться еще попасть к Олегу Сенцову, который сегодня уже 34 день голодает в колонии "Белый Медведь".

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