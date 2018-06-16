 "Москалькова не может поехать к Вышинскому, если я не попадаю к Сенцову", - Денисова

Об этом она заявила в комментарии "Цензор.НЕТ".
Украинский режиссер Олег Сенцов содержится в колонии "Белый Медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. Накануне Денисова туда прилетела, однако ее не пустили к Сенцову и отказались сообщать о состоянии его здоровья.
Денисова рассказала, что передала Москальковой список украинских политзаключенных, которые содержатся в тюрьмах РФ и оккупированного Крыма, а также план посещений. А из офиса российского омбудсмена в свою очередь украинской стороне передали список, где указаны 34 фамилии людей, которых намерена посетить в Украине Татьяна Москалькова. Среди них, например, Вышинский.
"Российская сторона же предоставила список тех заключенных, которых хочет посетить Москалькова. Он содержит 34 фамилии. Но у половины не указано гражданство, и не указаны места содержания. Мы этот список получили, как рабочий вариант, не официальный", - сказала Денисова.
На 18 июня на 14:00 назначена встреча Денисовой и Москальковой в Москве, там должны обсудить и согласовать их совместные визиты к заключенным, находящимся в обеих странах. "Я думаю, у нас будет сложный разговор. Но надеюсь, что мы договоримся, ведь на высшем уровне есть политические договоренности. Однако я подозреваю, что Москалькова не принимает решения", - сказала украинский омбудсмен.
Она добавила, что будет пытаться еще попасть к Олегу Сенцову, который сегодня уже 34 день голодает в колонии "Белый Медведь".
На прошедшей неделе, Госдума избрала депутата от «Справедливой России» Татьяну Москалькову на пост уполномоченного по правам человека в РФ. Это назначение обратило на себя внимание своей абсурдностью, так как сложно придумать более неподходящую кандидатуру на такой пост. В данном случае наблюдается не только некомпетентность, но и явное противоречие выполняемым ею функциям. Этим назначением власть фактически, плюнула всем в лицо. Глумление над здравым смыслом. Но стоит ли искать здравый смысл там, где его нет? Власть этим показывает, что к диалогу не способна, говорить будет только сама и намерена обеспечить послушание. Что ж, заявка весьма самоуверенная, посмотрим. Это еще капля в переполненный помоями вскипающий котел.
Цитата:
Сегодня правозащитная тема стала активно использоваться западными и американскими структурами в качестве оружия шантажа, спекуляций, угроз, попыток дестабилизировать и оказать давление на Россию. И у уполномоченного по правам человека есть достаточно инструментариев, чтобы противодействовать этим явлениям»
22 апреля 2016 года, выступление в Госдуме
Цитата:
Внедрение в общественное сознание принципов толерантности сегодня, как и в начале ХХ века, нацизм использует в качестве лазейки для возвращения на политическое пространство.
22 апреля 2015 года
Цитата: Мне хотелось бы особо сказать о том, что мы живём сегодня действительно в условиях кризиса, и Министерству внутренних дел нужно было бы определить свою роль, место в сегодняшних реалиях, скорректировать свою позицию в борьбе с ценовыми сговорами и биржевыми спекуляциями, с контрафактной продукцией и с гиперпреступностью. В условиях кризиса в России и тех перспектив, которые нам вчера обозначил Дмитрий Анатольевич Медведев, впору переименовать МВД в ВЧК и дать соответствующие полномочия для наведения порядка и для сохранения нашей страны в покое и безопасности.
22 апреля 2015 года, выступление в Госдуме
...
А вот с этого момента хотелось бы подробностей. Гиперпреступность - это интересно (сразу вспоминаются суровые реалии Латинской Америки). Хотя подозреваю, что эта манда имела в виду киберпреступность
Деградация прав человека в России, отраженная в фигурах российских омбудсменов.
"Я князь - Григорию и вам фельдфебеля в Вольтеры дам…" - эта фраза Скалозуба считалась метафорой мракобесия, литературной гиперболой, которая, как и сам Скалозуб, воспринималась карикатурой на реальность, пародией на ее уродливые черты. Оказалось, нет! Никакого гротеска, никакой метафоры и никакой гиперболы. Вот вам, пожалуйста, Мединский - министр культуры. Вполне себе реальный, а не метафоричный. Вот Астахов - уполномоченный по правам ребенка, который поддерживает запрет на усыновление детей-инвалидов в США и обрекает их на смерть в российских детдомах. А теперь вот вам новый омбудсмен: генерал-майор МВД Татьяна Москалькова.
Теперь понятна комбинация Кремля.Но у Вышинского нашли российский паспорт при обыске.
Поэтому не пускать к нему Уполномоченного нужно с некими аргументами. Пока-что их не слышно. Да и в терроризме его никто ещё не обвинил.
через це не мають страждати нормальні люди.
https://m.youtube.com/watch?v=rgkkDbwfaQM
Обов'язково послухайте і зрозумійте, що ваші сльози це ніщо в порівнянні з болем родичів ув'язнених на росії!
Вот это правильно , игра в одни ворота надоела уже . С кацапнёй надо решать вопросы только адекватными зеркальными методами