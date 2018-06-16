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 Политика Украины
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Все про:Денисова (170) Сенцов (556) Ромалийская Ирина (319) Москалькова (36) Вышинский (48)

 "Москалькова не может поехать к Вышинскому, если я не попадаю к Сенцову", - Денисова

Уполномоченная ВР Украины Людмила Денисова сказала, что ее российская коллега Татьяна Москалькова не сможет посетить в украинском СИЗО руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене, пока сама она не попадет к Олегу Сенцову.

Об этом она заявила в комментарии "Цензор.НЕТ".

Читайте также: Москалькова сама с собой договорилась о посещении Штыбликова, потом - Вышинского, и только после этого - возможном визите к Сенцову, - Денисова

Украинский режиссер Олег Сенцов содержится в колонии "Белый Медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. Накануне Денисова туда прилетела, однако ее не пустили к Сенцову и отказались сообщать о состоянии его здоровья.

Денисова рассказала, что передала Москальковой список украинских политзаключенных, которые содержатся в тюрьмах РФ и оккупированного Крыма, а также план посещений. А из офиса российского омбудсмена в свою очередь украинской стороне передали список, где указаны 34 фамилии людей, которых намерена посетить в Украине Татьяна Москалькова. Среди них, например, Вышинский.

"Российская сторона же предоставила список тех заключенных, которых хочет посетить Москалькова. Он содержит 34 фамилии. Но у половины не указано гражданство, и не указаны места содержания. Мы этот список получили, как рабочий вариант, не официальный", - сказала Денисова.

На 18 июня на 14:00 назначена встреча Денисовой и Москальковой в Москве, там должны обсудить и согласовать их совместные визиты к заключенным, находящимся в обеих странах. "Я думаю, у нас будет сложный разговор. Но надеюсь, что мы договоримся, ведь на высшем уровне есть политические договоренности. Однако я подозреваю, что Москалькова не принимает решения", - сказала украинский омбудсмен.

Она добавила, что будет пытаться еще попасть к Олегу Сенцову, который сегодня уже 34 день голодает в колонии "Белый Медведь".

Смотрите также: Москалькова посетила "украинского диверсанта" Штыбликова в колонии в Омске, - пресс-служба омбудсмена РФ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3071821
 
   
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Москалькова все может! Если она не попадет к Вишинскому, то завтра путлер нападет и Прошенко не попадет в Липецк.
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какой липецк?липецк был чемто благодаря фабрике Порошенко.
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От такого ригошоколада как Петя не только понос будет.
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Кацапе, щось у тебе нік змінився. Той забанили вже?
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Лживая кацапка с характерным названием "москалькова" думала окажется всех хитрее.. - болт тебе
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Тут две кацапки встретились, москальская не на ту нарвалась
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Ничего удивительного, стОит только посмотреть на эту мусорскую мразь и все вопросы отпадают.
"Москалькова не може поїхати до Вишинського, якщо я не потраплю до Сенцова", - Денісова - Цензор.НЕТ 5302
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Бывают пустые дуры, а бывают дуры, у которых внутренняя пустота заполнена подлостью "Москалькова не может поехать к Вышинскому, если я не попадаю к Сенцову", - Денисова - Цензор.НЕТ 5988
На прошедшей неделе, Госдума избрала депутата от «Справедливой России» Татьяну Москалькову на пост уполномоченного по правам человека в РФ. Это назначение обратило на себя внимание своей абсурдностью, так как сложно придумать более неподходящую кандидатуру на такой пост. В данном случае наблюдается не только некомпетентность, но и явное противоречие выполняемым ею функциям. Этим назначением власть фактически, плюнула всем в лицо. Глумление над здравым смыслом. Но стоит ли искать здравый смысл там, где его нет? Власть этим показывает, что к диалогу не способна, говорить будет только сама и намерена обеспечить послушание. Что ж, заявка весьма самоуверенная, посмотрим. Это еще капля в переполненный помоями вскипающий котел.
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Приводим несколько ярких в своей глупости цитат генерала-майора милиции Москальковой, из которых можно составить исчерпывающую картину ее подхода к правам человека.


Цитата:
Сегодня правозащитная тема стала активно использоваться западными и американскими структурами в качестве оружия шантажа, спекуляций, угроз, попыток дестабилизировать и оказать давление на Россию. И у уполномоченного по правам человека есть достаточно инструментариев, чтобы противодействовать этим явлениям»

22 апреля 2016 года, выступление в Госдуме

Цитата:

Внедрение в общественное сознание принципов толерантности сегодня, как и в начале ХХ века, нацизм использует в качестве лазейки для возвращения на политическое пространство.

22 апреля 2015 года

Цитата: Мне хотелось бы особо сказать о том, что мы живём сегодня действительно в условиях кризиса, и Министерству внутренних дел нужно было бы определить свою роль, место в сегодняшних реалиях, скорректировать свою позицию в борьбе с ценовыми сговорами и биржевыми спекуляциями, с контрафактной продукцией и с гиперпреступностью. В условиях кризиса в России и тех перспектив, которые нам вчера обозначил Дмитрий Анатольевич Медведев, впору переименовать МВД в ВЧК и дать соответствующие полномочия для наведения порядка и для сохранения нашей страны в покое и безопасности.

22 апреля 2015 года, выступление в Госдуме
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В государстве насилия не может быть иного "омбудсмена", кроме полицейской мужебабы Москальковой!
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скорректировать свою позицию в борьбе с ценовыми сговорами и биржевыми спекуляциями, с контрафактной продукцией и с гиперпреступностью
...
А вот с этого момента хотелось бы подробностей. Гиперпреступность - это интересно (сразу вспоминаются суровые реалии Латинской Америки). Хотя подозреваю, что эта манда имела в виду киберпреступность "Москалькова не може поїхати до Вишинського, якщо я не потраплю до Сенцова", - Денісова - Цензор.НЕТ 4764
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В фигуре Татьяны Николаевны Москальковой никаких противоречий нет

Деградация прав человека в России, отраженная в фигурах российских омбудсменов.

"Я князь - Григорию и вам фельдфебеля в Вольтеры дам…" - эта фраза Скалозуба считалась метафорой мракобесия, литературной гиперболой, которая, как и сам Скалозуб, воспринималась карикатурой на реальность, пародией на ее уродливые черты. Оказалось, нет! Никакого гротеска, никакой метафоры и никакой гиперболы. Вот вам, пожалуйста, Мединский - министр культуры. Вполне себе реальный, а не метафоричный. Вот Астахов - уполномоченный по правам ребенка, который поддерживает запрет на усыновление детей-инвалидов в США и обрекает их на смерть в российских детдомах. А теперь вот вам новый омбудсмен: генерал-майор МВД Татьяна Москалькова.
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Ничего себе. Неужели 34 россиянина сидит в украинских тюрьмах? А слышно только про Сенцова.
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Такое впечатление,что умственное развитите правителей этих двух стран,на уровне трехлетнего ребенка.
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Хрен там. Бабки умеют рубить как "взрослые" на ровном месте.
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Ну так и слепого ,обокрасть не проблемно ))
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ДАСРАКИ всё это гомнометание.Какого фалоса подигрывать кацапам?Денисовой надо налаживать контакты с правительством Ичкерии.Надо осваивать опыт анексии головы заежжего кацапа от туловища .тогда эти нелюди будут зговорчивей.Помните! рУсские понимают только через пездель.
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Кому? Ты посмотри, у нее фамилия Денисова а не Денисенко.
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Москалькова не попадёт,если я не попаду..
Теперь понятна комбинация Кремля.Но у Вышинского нашли российский паспорт при обыске.
Поэтому не пускать к нему Уполномоченного нужно с некими аргументами. Пока-что их не слышно. Да и в терроризме его никто ещё не обвинил.
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реклама на цензоре платная? а кто проплатил ссылки на новости, начинающиеся со слова "путин"??
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Чего ЦН два месяца баламутил настройки? Думаете "для улучшения"? Для невозможности убрать рекламу любыми способами. Они ведь тоже хотят хлеб с маслом и иурой.
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то й що ?
через це не мають страждати нормальні люди.
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Такая Надя, как после выборов Петя будет. Нахрен кому нужен, кроме нового прокурора. "Москалькова не може поїхати до Вишинського, якщо я не потраплю до Сенцова", - Денісова - Цензор.НЕТ 8304
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Шановна пані Людмила,а ви в курсі справи,що ваша візаві татьяна нікалаєвна маскалькова і досі не звільнилась з лав кацапського мвд,має звання генерал-майора,та іменну зброю?Ну і паралельно "опікується" правами людини в кацапії. Чи ви ще й досі вважаєте,що ця генеральша щось там може самостійно вирішувати?
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"Москалькова не может поехать к Вышинскому, если я не попадаю к Сенцову", - Денисова" - кремлёвское террористическое образование хотело выяснить, представляет сегодня, что то для них Вышинский, раскололся он полностью, или нет, возможно это уже отработанный материал, значит визит к Сенцову стоит дороже.
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Пикет посольства РФ. Игорь Котелянец, брат заложника Евгения Панова

https://m.youtube.com/watch?v=rgkkDbwfaQM

Обов'язково послухайте і зрозумійте, що ваші сльози це ніщо в порівнянні з болем родичів ув'язнених на росії!
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"Москалькова не может поехать к Вышинскому, если я не попадаю к Сенцову", - Денисова

Вот это правильно , игра в одни ворота надоела уже . С кацапнёй надо решать вопросы только адекватными зеркальными методами
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Москалькова не может поехать к Вышинскому, если я не попадаю к Сенцову", - Денисова
 
 
 
 
 
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