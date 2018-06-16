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 Политика Украины
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 Новоалександровку, Гладосово и Травневе исключили из списка оккупированных территорий, теперь это населенные пункты на линии разграничения, - МВОТ

Кабмин утвердил распоряжение "О внесении изменений в приложения 1 и 2 распоряжения Кабинета министров Украины от 7 ноября 2014 года №1085", которым расширил перечень населенных пунктов, расположенных на линии разграничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ), речь идет о таких населенных пунктах: Новоалександровка Луганской области, Гладосово и Травневе Донецкой области.

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"Исключение этих населенных пунктов из перечня расположенных на оккупированных территориях позволит восстановить работу органов государственной власти и местного самоуправления, что, в свою очередь, обеспечит выплату государством пенсий и социальных выплат, а также упростит доступ для международной гуманитарной помощи, восстановления инфраструктуры и налаживания мирной жизни во всех сферах", - указывается в сообщении.

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Отмечается, что вопрос о расширении перечня населенных пунктов, находящихся вблизи линии разграничения и исключения их из перечня находящихся на оккупированных территорий неоднократно поднимался МВОТ течение года. В ведомстве заверяют, что соответствующая работа будет продолжена.

Источник: https://censor.net.ua/n3071818
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Теперь получат вроттердамные тарифы от соевых
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Любо дорого смотреть, как одноклитынни порохоботы защищают своё право быть отроттедамленными по самое горло. Это доказывает, что собственность Хуйла и собственность его липецкого подчинённого - это одна и та же быдломасса
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ты то сам детишек своих обучил как пуп вождю давать пососать? смотри, а то вдруг повезет тебе несказанно, а семейство твое и не готово вовсе
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Город Киев, порохобот. Вопросы есть? Могу ответить тебе лично. Если оторвешься от лизания соевой жопы, стоя на платежах от патриота Ахметова и его кудрявого партнера
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не имею твоих привычек лизать жопу, паскуда тупая. Свидания в петушарне себе подобным назначай, а то я вашим кодлом брезгую, аноним отважный горлом гадящий
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Ты ничего нового, порохобот, ты не сказал. Все, что вы можете, блеади соевые, это обгавкать чужих детей и молча усцыкаться от страха
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)))гавно тупое, и поэтому ты пишешь под псевдонимом, жертва педерастии? Если кто и усцыкался, то тебе на голову и от смеха наблюдая твои ужимки приличия изображать замаскировавшись. Иди в жопу, там тебе самое место.
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Как я пишу не твоё дело, опущеннец порохатый. К тому же ты ничем не сможешь доказать что ты Ильчук, а не какой-нибудь Голосракин-Отсосов, кем ты есть на самом деле. Или хочешь? Нет? Ессесно ссыкото шокофильное. Так что мы с тобой в равных условиях. А то, что ты влез защищать мародерские тарифы соевых упырей, да ещё и ссыкливо обгавкать незнакомого человека и его детей, говорит о том, что ты чмо и быдло. И за свои слова я отвечаю. В отличие от тебя, чма и быдла
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Ну вот видишь, чмо порохоботное, кроме словесного поноса ты ни на что не способно и будешь прятать свой лишайный нос в Будке, гордо тыцяя свои худые пальчики на впалых плечиках обсоса. И несмотря на этот гавкот подзаборного пса, я рад, что поддерживают порохотаю мерзость только ссыкливые твари, сидящие у компа. С такими у него нет будущего.За него не только Антимайдан не удастся собрать как Овощу, но и каву за Офшорника вы в следующий раз зассыте пить в людном месте. П.С. А то, что ты оскорбляешь и мать и детей, тебе воздастся. Вспомнишь об этом, ушлепок. Обязательно вспомнишь
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)))ссыкливое чмо здесь RobinHood dfb9bea2 подписывается, больше таких же нет, и жалелку свою подмой, может вони от тебя меньше будет. В общем, тебе туда, животное Новоолександрівку, Гладосове і Травневе викреслили зі списку окупованих територій, тепер це населені пункти на лінії розмежування, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 8662
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Во-первых, порохня, ты же Отсоскин-любов, подписываешься чужой фамилией - Ильчуком. Во-вторых, это ты боишься ответить за базарчик. Так шо, соевый, ты подпадаешь под все признаки кацапудальского чма, тут и лизание зада власти и ссыкливость. Надоел ты мне, порохобот. Я тебе отвечу только на реальное предложение вычистить твою рожу об Киевский асфальт, бо негоже долго с ссыкотой бодаться. А про то, что ты навлек на себя беду не забывай, хоть можешь в своей трусливой душонке и похоботиться
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)))может ты для начала Кличка на бокс под погонялом RobinHood dfb9bea2 попробуешь вызвать, дебил тупой, леноксы всякие у тебя не сильно под ногами путаются, быдло? В любом месте и в любое время за жопу себя кусай, отброс, место свое помни, тупая скотина.
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А смысл? Бедняки получат субсидию. В смысле,за каждого такого гражданина олигархи будут получать деньги из бюджета. Больше цена и больше хозяйств-больше денег в карман. Соображать надо.
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Хорошая идея, кстате. Не удивлюсь, если окажется, что в трёх этих долбасских гадючниках прописано питцот тысяч человек, "получающих" "субсидии" и пенсии. На карман гешефтников, ессесно. Ринат вряд ли читал "Мертвые души", но ему партнёры из Будки могли пересказать в общих чертах
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Сара Соломоновна, мне смешно от вас слышать про кацапов после того как ваш Офшорник окружил себя ими в три слоя и даже порохоботов подбирает на 99% с козлиными фамилиями
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А хотели жители этих сел что бы их освобождали ?Они мечтали о Рассеи а тут такой облом
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жители не народ, чемодан-вокзал-родная орда, если что не устраивает, чище будет.
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Всегда воевали за территорию, кто воевал за людей проигрывал.
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А врача должно интересовать мнение душевнобольного пациента ?
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печалишься, что не за третий рейх москву, четвертому не бывать?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовоалександровку, Гладосово и Травневе исключили из списка оккупированных территорий, теперь это населенные пункты на линии разграничения, - МВОТ
 
 
 
 
 
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