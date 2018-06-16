 Новоалександровку, Гладосово и Травневе исключили из списка оккупированных территорий, теперь это населенные пункты на линии разграничения, - МВОТ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ), речь идет о таких населенных пунктах: Новоалександровка Луганской области, Гладосово и Травневе Донецкой области.

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"Исключение этих населенных пунктов из перечня расположенных на оккупированных территориях позволит восстановить работу органов государственной власти и местного самоуправления, что, в свою очередь, обеспечит выплату государством пенсий и социальных выплат, а также упростит доступ для международной гуманитарной помощи, восстановления инфраструктуры и налаживания мирной жизни во всех сферах", - указывается в сообщении.

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Отмечается, что вопрос о расширении перечня населенных пунктов, находящихся вблизи линии разграничения и исключения их из перечня находящихся на оккупированных территорий неоднократно поднимался МВОТ течение года. В ведомстве заверяют, что соответствующая работа будет продолжена.