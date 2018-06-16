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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:визит (2179) Денисова (170) омбудсмен (354) Сенцов (556) Карплюк (19) Штыбликов (9) Москалькова (36) Вышинский (48)

 Москалькова сама с собой договорилась о посещении Штыбликова, потом - Вышинского, и только после этого - возможном визите к Сенцову, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова опровергла информацию, обнародованную Татьяной Москальковой, что первым в списке взаимных посещений значился Дмитрий Штыбликов.

Об этом Денисова сообщила Громадському радіо, передает Цензор.НЕТ.

"Татьяна Николаевна, к сожалению, умеет манипулировать, но это уже другое дело, - говорит Денисова. - Мы с ней договаривались о том, что Омск может произойти после посещения Олега Сенцова. Москалькова была в командировке и сама с собой договорилась, что она будет в Омске, после этого поедет к Вышинскому, и только после этого возможно когда-нибудь к Сенцову поеду я".

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В эфире телеканала "112.Украина" Людмила Денисова сообщила, что планирует 16 июня посетить Николая Карпюка, осужденного в РФ за участие в Первой чеченской войне. По ее словам, посольство Украины должно успеть согласовать процедуры, чтобы представители украинского консульства и она лично могли встретились с Карпюком, информирует "Радіо Свобода".

Напомним, Людмила Денисова сейчас находится в России. Она пыталась попасть в колонию к Олегу Сенцову в Салехарде, однако безрезультатно. В то же время, 16 июня омбудсмен РФ Татьяна Москалькова посетила украинца Дмитрия Штыбликова, находящегося в колонии в Омске. В отчете пресс-службы значится, что "именно с посещения этого заключенного должна начаться программа взаимных визитов к гражданам России и Украины, находящимся в местах лишения свободы".

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В мае 2016 года Верховный суд Чечни Николая Карпюка к 22,5 годам заключения в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Станислав Клых и Николай Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

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Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие".

В мае Карпюка посещал адвокат.

Источник: https://censor.net.ua/n3071816
 
   
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звичайна підла москалька ця москалькова
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Варвары и дикари без лохотрона уже жить не могут. Перевёртыши.
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Кацапы в своём репертуаре. Наглые и вруны
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Чим це вбивство Сєнцова відрізняється від вбивства пасажирів Баїнга? Зробила Раша якісь висновки? Чи не меньшим злом буде всім світовим суспільством зю Рашу задавити раз і назавжди?
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просто кацапи хитрують і обманюють
все як завжди
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Чи Денисова така наївна, не розуміє з ким має справу ?
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Безхребетні колаборанти могли б дати дозвіл кацапці лише по факту допущення до Сенцова. Хіба ні?
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підозрюю, що наші полонені нам більш потрібні ніж кацапам їхня наволоч.
саме цим вони і користуються.
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Kaкой иначе смысл не пускать к нему Денисову ?
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бо вони напоступливі садисти і психопати
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В таких делах - нет. Здесь замешана большая политика: Сенцов в принципе не может быть террористом - у таких людей другая мотивация. Любому нормальному человеку понятно что кинорежиссёр не станет готовить подрыв ленинского истукана, ввиду полной бессмыслицы такого действия. Очевидно, он персонально задел кого-то из крымской ОПГ (может, самого Гоблина); и "дело" - это личная месть.
Теперь же у них очень сложная ситуация: они поняли что какие бы "доказательства" в виде допросов, показаний, протоколов они не приводили, им никто не поверит, ни единой букве. Нужно дело замять любым путём.
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К Вышинскому не пускать, пока не встретится с Сенцовым. Думаю, что они очень заинтересованы в нем, а на остальных плевать.
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кацапня не змінна.
і не здатна до на мінятися - жодному кацслову не вірте...
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як можна з кацапами домовлятися?!
от домовлялися - хуйло з Петром, і що щось виконано?
може, дійсно треба на кацапів тиснути, а не дзвонити хуйлу?
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Во первых Вышинский гражданин Украины, а во вторых он под следствием а не осужденный. Встреча с ним это уже влияние на следствие.
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Что в очередной раз доказывает шизофреничность нации. Видят то чего нет, то ихтамнеты, то вагнеры-шмагнеры,то буки всякие, теперь сами с собой договариваются...
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Болтавня
просто положи запись разговора
или такая тупая, что до сих пор не пишешь
Пусть СБУ положит
там всех пишут
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да ладно, футбольный чемпионат пройдет и забудут про Сенцова...это просто сейчас палочкой в кацапа потыкать важно, типа авторитаризм и пр, а потом забудут...кто сейчас помнит, как за савченку в свое время жилы рвали, а до этого за тимошенку...
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даже на овечать винторогому слов нет - кроме одного - казел.
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все сподіваєтесь що про злочини вашої країни забудуть ?
МАРНО.
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надеются на безнаказанность - ядер у скотов есть.
какая же глубочяйшая ошибка Украины была - разоружиться...
дайте мне кравчучка за горло подержать - одну минуту....
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Серед причин згадують неможливість утримання та обслуговування ЯЗ Україною, а також відсутність фактичного контролю та керування арсеналом.
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именно поетому, когда идете к урнам - включайте голову....
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наче так і роблю, але більшість керується рекламою.
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бильшисть?
бильшисть не голосуе...
молодые не голосуют - молодыем некогда - и ето глупо...
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малось на увазі - з тих, хто голосує
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Нє,ну от чудна ця тітка уповноважена.Вона що,всерьоз не розуміє,що ця кацапська курва нічого не вирішує? Що їй скаже #уйло,те вона і робитиме,хоча для #уйла вона ніхто,команди їй віддає хтось з його адміністраціі,ну клерк якийсь там...А тітка уповноважена, (наша),має якусь там надію про щось домовитись...Одне з двох-або вона дурна,або ж наївна...Хоча,є ще й третій варіант- показати на весь світ свою роботу...
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А Денисова поїхала до Сенцова,зробила селфі іля колонії і звалила.Якби ця топкорупціонерка поголодала пару днів біля колонії Сенцова,то толку було б набагато більше!!!Бути обуцментом це не бабло відмивати на інвалідних калясках!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМоскалькова сама с собой договорилась о посещении Штыбликова, потом - Вышинского, и только после этого - возможном визите к Сенцову, - Денисова
 
 
 
 
 
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