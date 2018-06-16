 Москалькова сама с собой договорилась о посещении Штыбликова, потом - Вышинского, и только после этого - возможном визите к Сенцову, - Денисова

Об этом Денисова сообщила Громадському радіо, передает Цензор.НЕТ.

"Татьяна Николаевна, к сожалению, умеет манипулировать, но это уже другое дело, - говорит Денисова. - Мы с ней договаривались о том, что Омск может произойти после посещения Олега Сенцова. Москалькова была в командировке и сама с собой договорилась, что она будет в Омске, после этого поедет к Вышинскому, и только после этого возможно когда-нибудь к Сенцову поеду я".

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В эфире телеканала "112.Украина" Людмила Денисова сообщила, что планирует 16 июня посетить Николая Карпюка, осужденного в РФ за участие в Первой чеченской войне. По ее словам, посольство Украины должно успеть согласовать процедуры, чтобы представители украинского консульства и она лично могли встретились с Карпюком, информирует "Радіо Свобода".

Напомним, Людмила Денисова сейчас находится в России. Она пыталась попасть в колонию к Олегу Сенцову в Салехарде, однако безрезультатно. В то же время, 16 июня омбудсмен РФ Татьяна Москалькова посетила украинца Дмитрия Штыбликова, находящегося в колонии в Омске. В отчете пресс-службы значится, что "именно с посещения этого заключенного должна начаться программа взаимных визитов к гражданам России и Украины, находящимся в местах лишения свободы".

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В мае 2016 года Верховный суд Чечни Николая Карпюка к 22,5 годам заключения в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Станислав Клых и Николай Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

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Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие".

В мае Карпюка посещал адвокат.