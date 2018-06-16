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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (16418) пункт пропуска (391) Черныш (93) Министерство по вопросам оккупированных територий (277) операция Объединенных сил (228)

 Кабмин примет новое постановление, регулирующее пересечение КПВВ и проживание в "серой зоне", - Черныш

Генштаб и Минобороны внесут на рассмотрение Кабмина постановление о правилах перемещения людей и товаров через пункты пропуска.

Об этом рассказал журналистам в Мариуполе министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, Генеральный штаб вместе с Министерством обороны должны внести на рассмотрения правительства постановление, регулирующее перемещение людей и товаров через контрольные пункты въезда-выезда. "Такое постановление на сегодня Кабинетом министров не принято, действует предыдущее, разработанное Службой безопасности. Там должен быть не только приказ, который сейчас существует, а должно быть постановление, которое частично урегулирует вопросы, предусмотренные законом", - сказал он.

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По словам министра, постановлением Кабмина будет регулироваться порядок перемещения через КПВВ, а также пакет вопросов, связанных с проживанием в "серой зоне".

Напомним, 30 апреля 2018 года на Донбассе официально закончилась антитеррористическая операция (АТО), а вместо нее началась операция Объединенных сил (ООС). Руководству будут подчиняться не только подразделения Вооруженных сил, но и все силовые структуры, находящиеся на территории Донецкой и Луганской областей, например подразделения МВД и Нацполиции. Управлять штабом ООС будет генерал-лейтенант Сергей Наев.

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23 апреля министр обороны Степан Полторак сообщил, что Антитеррористическая операция на Донбассе завершится 30 апреля. Вместо нее начнется операция под руководством Объединенных сил, основной задачей которой будет освобождение украинских территорий от оккупантов.

Источник: https://censor.net.ua/n3071812
 
 
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І чого так спішити? Тільки четвертий рік війна йде. )
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Якось некрасиво порівнювати фалос з пальцем. )
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ага, так в Ізраїлі всі однакової нації, там тяжко один одного надурити, а в нас при владі - самі бідні сидять, та все думають як за рахунок багатого народу бюджет поповнити!!!!!
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Знаєш чому в Британії нема антисемітизму? Тому що брити вважають себе не дурнішими за євреїв. Роби висновки.
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Так брити не витрачають 70% свого доходу на їжу і комунальні послуги, через те мають засоби для духовного розвитку. А у нас спецом роблять так, щоб вся зарплата простих людей йшла на їжу та комунальні послуги. Думаєш для чого норми для електрики урізали - щоб менше телик дивилися та в інтернет не лізли, крамоли не бачили.....
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І тому іони й не витрачають, щр не шукають де їм хто винуватий. у англосаксів психологія - боже допомагає тільки коли сам дієшь.
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це точно, а що бути з тими, які заважають, та останню кров з жил народу сосуть?
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"Позвать Путина легко, избавиться от него трудно", - Степова

Кабмин примет новое постановление, регулирующее пересечение КПВВ и проживание в "серой зоне", - Черныш - Цензор.НЕТ 3267 Аль Капучіно

І чого так спішити? Тільки четвертий рік війна йде. )
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І знову щось в бізнесі мабуть не поділили: приблизно о 7.00 16 червня в Черкасах вибухнув автомобіль Mercedes, місцеве видання "Про все" із посиланням на джерела повідомляє, що загиблий - 69-річний бізнесмен, директор ТЦ "Транзит" Анатолій Скоромний. Він також очолював правління регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців у Черкаській області. - http://gordonua.com/ukr/news/localnews/-u-cherkasah-vibuhnuv-avtomobil-vodij-zaginuv-politsija-251184.html "Наші люди в булочную на такси не ездят".......
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Что бы никогда их не пропускали с оккупированной территории , что бы никто их не видел и не слышал.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин примет новое постановление, регулирующее пересечение КПВВ и проживание в "серой зоне", - Черныш
 
 
 
 
 
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