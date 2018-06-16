 Кабмин примет новое постановление, регулирующее пересечение КПВВ и проживание в "серой зоне", - Черныш

Об этом рассказал журналистам в Мариуполе министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, Генеральный штаб вместе с Министерством обороны должны внести на рассмотрения правительства постановление, регулирующее перемещение людей и товаров через контрольные пункты въезда-выезда. "Такое постановление на сегодня Кабинетом министров не принято, действует предыдущее, разработанное Службой безопасности. Там должен быть не только приказ, который сейчас существует, а должно быть постановление, которое частично урегулирует вопросы, предусмотренные законом", - сказал он.

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По словам министра, постановлением Кабмина будет регулироваться порядок перемещения через КПВВ, а также пакет вопросов, связанных с проживанием в "серой зоне".

Напомним, 30 апреля 2018 года на Донбассе официально закончилась антитеррористическая операция (АТО), а вместо нее началась операция Объединенных сил (ООС). Руководству будут подчиняться не только подразделения Вооруженных сил, но и все силовые структуры, находящиеся на территории Донецкой и Луганской областей, например подразделения МВД и Нацполиции. Управлять штабом ООС будет генерал-лейтенант Сергей Наев.

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23 апреля министр обороны Степан Полторак сообщил, что Антитеррористическая операция на Донбассе завершится 30 апреля. Вместо нее начнется операция под руководством Объединенных сил, основной задачей которой будет освобождение украинских территорий от оккупантов.