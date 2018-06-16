 Украина поддерживает позицию Молдовы и выражает обеспокоенность по поводу перемещения войск РФ в зоне безопасности приднестровского конфликта, - МИД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.

"Министерство иностранных дел Украины выражает обеспокоенность действиями Российской Федерации о нарушении режима зоны безопасности приднестровского конфликта, в частности несанкционированным перемещением 14 июня 2018 года военной техники и вооружения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова в сопровождении "правоохранительных органов" непризнанного образования", - говорится в комментарии.

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В МИД указывают, что невыполнение российской стороной взятых на себя обязательств подрывает доверие между участниками переговорного процесса и создает атмосферу напряженности в региональном измерении.

"В этом контексте отмечаем, что Украина последовательно поддерживает позицию правительства Республики Молдова о необходимости полного и безусловного вывода российских войск с территории страны, в соответствии с решениями Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года", - подчеркивают в ведомстве.

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Напомним, на трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной 14 июня зафиксировано перемещение колонны российской бронетехники.