 Украина поддерживает позицию Молдовы и выражает обеспокоенность по поводу перемещения войск РФ в зоне безопасности приднестровского конфликта, - МИД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.
"Министерство иностранных дел Украины выражает обеспокоенность действиями Российской Федерации о нарушении режима зоны безопасности приднестровского конфликта, в частности несанкционированным перемещением 14 июня 2018 года военной техники и вооружения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова в сопровождении "правоохранительных органов" непризнанного образования", - говорится в комментарии.
В МИД указывают, что невыполнение российской стороной взятых на себя обязательств подрывает доверие между участниками переговорного процесса и создает атмосферу напряженности в региональном измерении.
"В этом контексте отмечаем, что Украина последовательно поддерживает позицию правительства Республики Молдова о необходимости полного и безусловного вывода российских войск с территории страны, в соответствии с решениями Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года", - подчеркивают в ведомстве.
Напомним, на трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной 14 июня зафиксировано перемещение колонны российской бронетехники.
По версии правительства Украины наверное телепортация россиян туда.
Если телепортации нет, то или Молдавия пропускает оккупантов на свою территорию, или наш Петька подыгрывает своим торговым партнёрам
Я не знаю, просто может кто в курсе и объяснит?
Заехать туда можно только через Украину, или через Молдавию (предварительно ароехав через Румынию, страну НАТО)
Кто пропускает туда российские войска? 5 лет война с Росссией, а дарога им открыта?
На бумаге нельзя конечно. А в реальности они там.