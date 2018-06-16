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 Политика Украины
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 Украина поддерживает позицию Молдовы и выражает обеспокоенность по поводу перемещения войск РФ в зоне безопасности приднестровского конфликта, - МИД

Министерство иностранных дел Украины (МИД) опубликовал комментарий в связи с нарушением Российской Федерацией своих обязательств посредника и гаранта в процессе приднестровского урегулирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.

"Министерство иностранных дел Украины выражает обеспокоенность действиями Российской Федерации о нарушении режима зоны безопасности приднестровского конфликта, в частности несанкционированным перемещением 14 июня 2018 года военной техники и вооружения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова в сопровождении "правоохранительных органов" непризнанного образования", - говорится в комментарии.

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В МИД указывают, что невыполнение российской стороной взятых на себя обязательств подрывает доверие между участниками переговорного процесса и создает атмосферу напряженности в региональном измерении.

"В этом контексте отмечаем, что Украина последовательно поддерживает позицию правительства Республики Молдова о необходимости полного и безусловного вывода российских войск с территории страны, в соответствии с решениями Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года", - подчеркивают в ведомстве.

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Напомним, на трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной 14 июня зафиксировано перемещение колонны российской бронетехники.

Источник: https://censor.net.ua/n3071811
 
 
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Украина выражает обеспокоеннось,как смешно,а перекопать все дороги ведущие в Приднестровье Украина не может?
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Великий пу очень боится всякой озаЕбоченности всяких мудозвонов мидовских. Просто готов сдаться и пойти пешком в Гаагу
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Дурная манера перенимать от трусливых и недееспособных "озабоченность"! Нет, чтоб объявить полную блокаду всем с паРашинским паспортами на пересечение границы!
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Оба на поперли "озабоченности" и "обеспокоенности". Чего только не нахватаешься у Западных партнеров. А тупо прикрутить кислород им не пробовали?
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Посмотрите на карту. Приднестровье полностью окружено Украиной и Молдовой
По версии правительства Украины наверное телепортация россиян туда.
Если телепортации нет, то или Молдавия пропускает оккупантов на свою территорию, или наш Петька подыгрывает своим торговым партнёрам
Я не знаю, просто может кто в курсе и объяснит?
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Выражаю свою озабоченность по поводу обеспокоенности нашего МИД.
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Как российские войска попадают в Приднестровье?
Заехать туда можно только через Украину, или через Молдавию (предварительно ароехав через Румынию, страну НАТО)
Кто пропускает туда российские войска? 5 лет война с Росссией, а дарога им открыта?
На бумаге нельзя конечно. А в реальности они там.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина поддерживает позицию Молдовы и выражает обеспокоенность по поводу перемещения войск РФ в зоне безопасности приднестровского конфликта, - МИД
 
 
 
 
 
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