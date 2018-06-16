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 Работа КПВВ "Майорск" приостановлена, так как оккупанты закрыли пропуск со стороны Горловки "по причинам ремонта", - ГПСУ

Незаконные вооруженные формирование (НВФ) прекратили пропуск граждан через линию соприкосновения в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, заблаговременной информации о прекращении пропуска через мониторинговую миссию ОБСЕ или совместный центр координации и контроля за прекращением огня представители НВФ не предоставляли.

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"Сегодня, 16 июня 2018 года, все КПВВ в районе операции Объединенных сил начали свою работу в штатном режиме согласно летнего графика работы в 06:00. Однако, уже в 06:25 пограничники, действующих в составе Объединенных сил и осуществляющие свою деятельность в КПВВ "Майорское", получили информацию от лиц, которые пытались пересечь линию соприкосновения в направлении временно оккупированных территорий Украины, о том, что представители незаконных вооруженных формирований отказали им в пропуске по причинам проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении.

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Объединенный командный пункт Объединенных сил принял решение приостановить работу КПВВ "Майорское". "Государственная пограничная служба Украины отмечает о возможных осложнениях при пересечении линии соприкосновения со стороны временно оккупированных территорий Донецкой области и учета этой информации при планировании маршрутов путешествий по другим контрольным пунктам въезда-выезда на линии соприкосновения. Подразделениями Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы приняты дополнительные меры по усилению направлений в пределах дорожных коридоров "Донецк-Курахово", "Донецк-Мариуполь". В КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" увеличен состав смен пограничных нарядов для предотвращения прогнозируемого большого накопления лиц и транспортных средств", - информируют в ГПСУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3071809
 
 
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Какой ремонт? Они свой клоповник передвигают ближе к хунтовскому!
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тихо. это реформа, №147, мыролюбная и безальтернативная.
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Это хорошая новость, лучше вообще пусть оттуда не выпускают.
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не получится. пока вальцман ворует там будут тамжынашилюди - онижыдети.
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аты докажы что он спиздючил.ато пиздеть все горазд
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРабота КПВВ "Майорск" приостановлена, так как оккупанты закрыли пропуск со стороны Горловки "по причинам ремонта", - ГПСУ
 
 
 
 
 
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