EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  4098  73
Все про:авто (3508) взрыв (3913) Киев (16027) Крищенко (211)

 Взрыв "Волги" в Киеве: владелец машины в СИЗО, ему сообщили о подозрении по двум статьям, - Крищенко

Владельцу автомобиля, который взорвался в Киеве, и в результате чего пострадали дети, сообщили о подозрении.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Взорвавшаяся в Киеве "Волга" принадлежит бойцу АТО, полиция изучает несколько версий инцидента, - Крищенко. ВИДЕО

"Этому мужчине сообщено о подозрении по двум статьям. Это статья 263 - незаконное хранение, в том числе, взрывчатых веществ, и статья 128 (неумышленное тяжелое телесное повреждение). Сейчас он задержан по статье 208 УПК Украины. Он находится в изоляторе временного содержания. Следователи подадут ходатайство в суд для избрания задержанному меры пресечения", – отметил Крищенко.

Напомним, 14 июня в 16:40 в Киеве взорвался припаркованный во дворе автомобиль. Предварительно установлено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, который уже долгое время стоял на одном и том же месте, для чего залезли в салон. Там они нашли предмет, который взорвался.

По словам медиков, самый младший 5-летний мальчик находится в коме. Состояние трех травмированных девочек после операций остается средней тяжести.

Источник: https://censor.net.ua/n3071804
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Зачем откровенные глупости писать в комментариях?
 показать весь комментарий
 
 
Я так не считаю. Тебе кажется что это глупость? Тогда ответь на вопрос, что делал пятилетний ребёнок на переднем сидении чужого автомобиля ?
 показать весь комментарий
 
 
Тоже, что и все дети. Игрался. Потянул за ручку не закрытой двери автомобиля, который уже год стоит во дворе и вокруг него постоянно играют дети.
 показать весь комментарий
 
 
Ну и ? Шёл мимо соседской двери, показалось что плохо закрыта, потянул открыл залез обворовал.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы да кабы, во рту выросли грибы. Опираемся на норму закона. Есть статья, под которую четко подпадают действия хозяина авто, а действия детей даже как хулиганство квалифицировать нельзя.
 показать весь комментарий
 
Ты даже не ответил на вопрос что делали дети на переднем сидении чужого автомобиля? Это в сизо должны спрашивать у родителей.
 показать весь комментарий
 
 
А теперь читай внимательно!
Родители не несут криминальной ответственности за действия малолетних детей. Какое нахер СИЗО?!! Они лишь могут компенсировать материальные потери, и то, в рамках гражданского кодекса, а именно ст. 1178. А если они злостно уклонялись от выполнения родительских обязанностей и присмотра за детьми, то это ещё нужно доказать.
И более того, согласно ст. 60 криминального кодекса Украины, мать ребенка до 7 лет вообще не могут подвергнуть аресту.
И ещё не плохо бы понимать тебе разницу между задержанием и арестом.
Чтобы не писать херню, надо хотя бы немного знать законодательство Украины.
 показать весь комментарий
 
 
ну если до тебя не доходит,
почему 5 летний ребенок на улице без присмотра родителей?
 показать весь комментарий
 
 
Не улица, а двор многоквартирного жилого дома. Тем более ребенок был со старшими детьми. Или с тобой мамка до 16 лет за ручку держась по двору ходила?
 показать весь комментарий
 
Вероятно он был под присмотром 11-и летних, которые гуляли с ним во дворе!
 показать весь комментарий
 
Ты будешь задавать этот вопрос 11 летнему ребенку, может на руку потягаешся? Не люблю подобных выражений, но.. ТЫ БАРАН.
 показать весь комментарий
 
Можешь, если ты малолетний ребенок... Хотя, судя по комментарию, всё может быть.
 показать весь комментарий
 
затем что эта тварь сидит целыми днями на лавке, сосет пиво и устраивает разборки с соседями. А когда ее детям сделали замечание - не трогайте чужую машину, они послали матом. И подставили маленького мальчишку пяти лет.
 показать весь комментарий
 
 
Очень похоже что эта тварь сепарка из лугандона
 показать весь комментарий
 
 
таких тварей там полдвора. Все украинцы. это не путин их быдлом сделал.
 показать весь комментарий
 
 
конечно, родители должны сидеть дома и ходить за ручку с ребенком до 18 лет, чтобы не дай бог тот не отлучился куда нибудь.
 показать весь комментарий
 
Почему родителей не арестовали, и почему дети вообще залезли в чужую машину?
 показать весь комментарий
 
 
В данном случае они же дети абсолютно верно!
В 5-11 лет это ещё те сорванцы и глупо сравнивать с онижедети для некоторых отморозков в 15-18 лет!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ещё один глупый комментарий...
 показать весь комментарий
 
по-хорошему консервные банки вообще не должны стоять во дворах. то что изначально было хреновое планирование и т.д. и т.п. нет паркомест\гаражей\мозгов ничего не меняет - просто исправлять придется дольше и с большими затратами. вряд ли бы даже детям пришло в голову лезть в авто на дороге\стоянке.
 показать весь комментарий
 
 
Консервная банка у тебя на плечах болтается. Человек не депутат и не чиновник и не смог наворовать на мерседес и лексус. Кроме того почти все Атошники и волонтеры ездят на таких же консервных банках на фронт. И вообще тебя еб*т на чем человек ездит? Пускай хоть на велосипеде, ето его имущество и за воровство руки отрубывают.
 показать весь комментарий
 
 
я же говорю - изначально неправильное планирование как у власти, которая могла вовремя запилить пару законов о покупке тачки только с местом хранения (для оружия такой закон к примеру есть), так и у "обычных" людей которым в принципе насрать на других. а когда у каждого второго машина и каждый не против не платить, а бесплатно смотреть ее из окна даже вокруг пятиэтажки свободного места не будет. имхо это пока еще цветочки.
 показать весь комментарий
 
 
Открою Вам секрет - в Украине нет закона об оружии вообще. Есть инструкция МВД (наказ 622), которая и определяет нормы хранения оружия.
 показать весь комментарий
 
Потому что судьи и прокуроры в нашей стране почти все имеют уголовное прошлое. Вор вора не посадит. Не по понятиям ето.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Язык придержи... Уголовником может считаться тот, кто совершил уголовно наказуемое деяние, судом признан виновным и осуждён. Тебя же тебя "педерастом" не называют, хотя у тебя есть задница и ты по пьянке мужиков за плечи обнимаешь?
 показать весь комментарий
 
Что, "трепач", обиделся, в "спам" дельное замечание кинул? А "за базар отвечать надо"... "пукнул в лужу - и в кусты"? А "пук" ведь воняет... Придётся твою глупость убрать...
 показать весь комментарий
 
Законы нужно усовершенствовать и вносить изменения. Время идёт а законы старые .
 показать весь комментарий
 
 
Это ж нада что плохого не случись щас в Украине дак или участник ато фигурирует или машына на европейских номерах. Для власти самый идеальный вариант был бы если б атошник повесился в машыне на евро номерах, дело можна сразу закрывать. Попахивает зрадой.
 показать весь комментарий
 
От цікаво по аналогії, якщо вониж діти вскриють замок до електрощитової і там з ними щось станеться, то потрібно буде садити електриків?
 показать весь комментарий
 
 
они постоянно это делают. можете не сомневаться. щитовая там как раз рядом с машиной между прочим. и пока там не зацементировали все входы -выходы, в нее постоянно кто-то залезал.
 показать весь комментарий
 
если не было закрыто - то да. если было - то нет.
 показать весь комментарий
 
Ст. 36 п. 5. КК.
Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
 показать весь комментарий
 
 
Автомобиль является частной собственностью и никто даже полицай без важных на то причин не имеет права проникать туда без решения суда.
 показать весь комментарий
 
 
ну про помещение ук - есть, а для авто - есть? разве только порча собственности\угон и т.п. а если ничего нет, открыл ключом от дома, вдруг подошел, залез, посмотрел, вышел, забыл закрыть ... авто это вещь в первую очередь, помещение - место жительства. но некоторые это путают и считают авто той же недвижимостью, так как проводят в нем большинство времени, а это не так.
 показать весь комментарий
 
 
а минировать вещи, даже свои, и оставлять в общественных местах - это таки кажется статья
 показать весь комментарий
 
 
А кто тебе сказал, что минировал владелец? Машина стояла. Кто-то вскрыл ранее. А может эту машину как контейнер террорюги использовали? Это еще надо доказать, что именно владелец там что-то хранил или минировал. Там могли и наркоту закладывать и все что угодно.
 показать весь комментарий
 
 
Ерунду не порите... Какая "необходимая оборона"? Необходимая оборона - это насильственные действия потерпевшего в отношении посягающего непосредственно в момент посягательства... Автомобиль - не помещение, дети что, "насильственным путём" полезли в машину на глазах у хозяина и он ничего сделать иного не мог, чтобы это предотвратить?! Вспомните фильм "Берегись автомобиля"... Там аналогичная ситуация с медвежьим капканом... Даже если тебя побили и уже уходили, а ты злоумышленнику в спину выстрелил, топор или вилы бросил - это не "необходимая оборона", потому что преступное посягательство было прекращено, а месть... А за месть ответственность наступает по общим правилам... А установка активных, наносящих физический вред окружающим, охранных приспособлений - отравленная водка в дачном домике, оголённые провода, различные капканы, мины, самострелы - не что иное, как "приготовление к преступлению", потому что эти средства действуют неизбирательно, как и противопехотные мины во время боевых действий...
 показать весь комментарий
 
Окей. А если залез в мой дом, поскользнулся, порезался об графин и истек кровью. Тогда что? Я присяду?
 показать весь комментарий
 
Не "ёрничайте"... Я реальные ситуации рисую... А то, что Вы описываете, может быть расценено, как "несчастный случай", или как "казус"... И то, и то, как преступление, не рассматривается, так как отсутствует "состав преступления". Нет "субъекта преступления", то есть, лица, совершившего преступное деяние, отсутствует "субъективная сторона преступления", потому что нет вины, мотива и цели преступления... А если нет какого нибудь из четырёх обязательных составляющих - деяние не может быть признано преступным... (Вы, главное, убедите следователя, что он на "разбитый графин" десять раз не падал...
 показать весь комментарий
 
Нашли крайнего, им зачтется, а то столько висяков подрывают процент раскрываемости. А детей нужно учить, чтобы в чужие машины не лазили, а то родители сейчас ищут виноватого.
 показать весь комментарий
 
 
хозяина волги в сизо то зачем? ну стоит убитая тачка которая даже непоедет, там скорее всего местный растяжеку запилил ибо нехер под окнами гульбасить, но и хозян презерватив мог тачку свою на металоллом сдать живым весом
 показать весь комментарий
 
Страну - стоит!!! Бандитов - нет!!!
Так понятно?
 показать весь комментарий
 
То есть привезти взрывчатку с боевых действий нормально?
 показать весь комментарий
 
В общем я не знаю насчет "неосторожного поведения", но то что на скамье подсудимых должна сидеть эта вечно сосущая пиво мамаша, это точно.
 показать весь комментарий
 
 
Еще одно доказательство что в Украине нет ни власти ни законов. Максимум что владельцу автомобиля можно предьявить ето хранение взрывчатых веществ, хотя там походу всего навсего была питарда или пиропатрон иначе из машины все окна и двери разлетелись бы по всему раену. А за причинение тяжких телесных повреждений нужно судить детишек и ихних родителей которые с преступным умыслом сами себе ети повреждения и причинили. Еще не удивлюсь если родители-алкаши сами послали детей пошарить в машине в поисках полезных вещей которые можно сдать в металолом и купить бутылку бояры.
 показать весь комментарий
 
 
Хотя даже если все тут говорят что двери автомобиля были открыты и автомобиль год стоял без хозяина то вполне туда взрывчатку мог подбросить кто угодно даже те самые дети.
 показать весь комментарий
 
 
Откуда вы взяли, что там плохие родители? Это такая фишка "цензорят" - придумать. что "это мать из Лугандона", "ватная", "кацапка" и оправдывать тех. кто превращает мирную жизнь в поле боя. Дети играли во дворе, а то, что этот дебил заминировал машину - его проблемы. Вы себя вспомните в детстве. Это дети, которым от 5 до 11 лет. А урод их искалечил, из-за своей ржавой банки.
 показать весь комментарий
 
В одном из интервью журналистам мамаша призналась, что знала, что дети полезут в машину. И ничего не сказала ребенку, что не нужно лазить в чужой автомобиль.
 показать весь комментарий
 
 
Стремительное кривосудие "по-новому"... Менты уже доказали, что владелец Волги сам оставил там ВУ? о_О
Что-то мне подсказывает, что владелец в самом лютом акуе от происходящего: сначала его машину заминировали, а теперь еще и в кутузку. Зато прокурор и следак за день всё раскрыли и ждут новых погонов, цуки Взрыв "Волги" в Киеве: владелец машины в СИЗО, ему сообщили о подозрении по двум статьям, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7652
 показать весь комментарий
 
 
А может, детишки сами решили попробовать на "бесхозной" машине ВУ, но что-то не срослось? Кто докажет обратное?
 показать весь комментарий
 
 
Таке враження,що майже всі коментатори терміново потребують невідкладної психіатирчної допомоги.Аж до примусової госпіталізаціїї.
 показать весь комментарий
 
 
Ну що ж робити в людей в більшості примітивне сприйняття реальності. Вкрав значить злодій, вбив значить вбивця, заліз в чужу машину чи будинок значить бандит.
Міліціонер чи суддя не посадив бандита ну то або профан або куплений.

Але це нічого ми розвиваємось. У нас є багато висококорозвинутих гуманістів, які проводять просвітницьку діяльність і вміють довести, що наприклад якщо депутат, чи син депутата щось вкрав то він ніякий не злодій, а його спровокували, якщо родичка прокурора вбила людей то вона ніяка не вбивця, а її просто підставили.
А судді то взагалі такі гуманісти, що з любого підозрюваного за невелику плату можуть зробити мало що не святого.
 показать весь комментарий
 
 
короче, припарковалась Зайцева, оставила монку, петарду. дети залезли. детей поцарапало ) ок.
папа занёс. судья перечитал УК и принял решение - родителям дать люлей на лет ... 2 условно.
это будет в 2020 ))
 показать весь комментарий
 
 
А если бы это был джип какого-нибудь "живущего по-новому", то все звучало бы следующим образом:
"Четверо малолетних преступников, устанавливая в салоне машины самодельное ВУ, сами подорвались на нем. В ходе допроса их родители признались, что дали такое поручение свои детям по заданию куратора из ФСБ. Это блестящее раскрытие террористической организации ... бла-бла-бла" Вибух "Волги" в Києві: власник машини в СІЗО, йому повідомлено про підозру за двома статтями, - Крищенко - Цензор.НЕТ 3343
 показать весь комментарий
 
 
Простому человеку уже запрещают заминировать или поставить медвежий капкан в своей машине, стоящей во дворе дома.То не в какие рамки не входит.
 показать весь комментарий
 
 
Є вже свідки з того двору, вони кажуть, що дітки, яки лізли в чуже авто, і яким зробила зауваження на це мешканка дому, відповіли їй матом. Мабуть, то дітки переселенців з даунбасу "розважались", тож таки трагедія була невідворотньою...
 показать весь комментарий
 
 
Додам, що власник просто не очікував, що його авто неодноразово (бо інакше пастку не пояснити) обкрадають діти, а не закорінілі злочинці, точніше, він явно не очікував, що злочинці можуть виявитись дитячого віку.... а от донбасянин чи житель бразильских фавел такої прикрої помилки б не допустили.
 показать весь комментарий
 
хренасе, дык этож ГАЗ-24!... Вибух "Волги" в Києві: власник машини в СІЗО, йому повідомлено про підозру за двома статтями, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4258 Редкий антиквариат за который дают нормальные деньги. Я думал они только на Кубе, да в Африке остались...
 показать весь комментарий
 
потрібно дивитись на все тверезими очима.
Чужий автомобіль, що там робили діти без нагляду?
Власник автомобіля що хоче з ним те і робить.
Вибухівку могли туди якісь бомжі підкинути.
Справа в тому, що батьки цих дітей 100% винні в цій історії, а власник авто потерпілий.
Попробуйте довести що вибухівка його, просто банально підкинули.
 показать весь комментарий
 
 
Некоторые комментаторы под видом " защиты детей" радуются только одному , что именно офицера атошника забрали в сизо.
 показать весь комментарий
 
 
Почему этот автохлам был не закрыт? Что он там делал, а не не свалке? Так это больное его еще и заминировало. Подкинули... Этот чмырь после происшедшего сразу в бега подался. Я не палач, но у меня рука бы не дрогнула его лоб прострелить. Собаку убить жалко, а это чмо, ни капли.
 показать весь комментарий
 
По тебе статья плачет за угрозу жизни конкретному человеку.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВзрыв "Волги" в Киеве: владелец машины в СИЗО, ему сообщили о подозрении по двум статьям, - Крищенко
 
 
 
 
 
 вверх