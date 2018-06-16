 Взрыв "Волги" в Киеве: владелец машины в СИЗО, ему сообщили о подозрении по двум статьям, - Крищенко

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ.
"Этому мужчине сообщено о подозрении по двум статьям. Это статья 263 - незаконное хранение, в том числе, взрывчатых веществ, и статья 128 (неумышленное тяжелое телесное повреждение). Сейчас он задержан по статье 208 УПК Украины. Он находится в изоляторе временного содержания. Следователи подадут ходатайство в суд для избрания задержанному меры пресечения", – отметил Крищенко.
Напомним, 14 июня в 16:40 в Киеве взорвался припаркованный во дворе автомобиль. Предварительно установлено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, который уже долгое время стоял на одном и том же месте, для чего залезли в салон. Там они нашли предмет, который взорвался.
По словам медиков, самый младший 5-летний мальчик находится в коме. Состояние трех травмированных девочек после операций остается средней тяжести.
Родители не несут криминальной ответственности за действия малолетних детей. Какое нахер СИЗО?!! Они лишь могут компенсировать материальные потери, и то, в рамках гражданского кодекса, а именно ст. 1178. А если они злостно уклонялись от выполнения родительских обязанностей и присмотра за детьми, то это ещё нужно доказать.
И более того, согласно ст. 60 криминального кодекса Украины, мать ребенка до 7 лет вообще не могут подвергнуть аресту.
И ещё не плохо бы понимать тебе разницу между задержанием и арестом.
Чтобы не писать херню, надо хотя бы немного знать законодательство Украины.
почему 5 летний ребенок на улице без присмотра родителей?
В 5-11 лет это ещё те сорванцы и глупо сравнивать с онижедети для некоторых отморозков в 15-18 лет!
Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
Так понятно?
Что-то мне подсказывает, что владелец в самом лютом акуе от происходящего: сначала его машину заминировали, а теперь еще и в кутузку. Зато прокурор и следак за день всё раскрыли и ждут новых погонов, цуки
Міліціонер чи суддя не посадив бандита ну то або профан або куплений.
Але це нічого ми розвиваємось. У нас є багато висококорозвинутих гуманістів, які проводять просвітницьку діяльність і вміють довести, що наприклад якщо депутат, чи син депутата щось вкрав то він ніякий не злодій, а його спровокували, якщо родичка прокурора вбила людей то вона ніяка не вбивця, а її просто підставили.
А судді то взагалі такі гуманісти, що з любого підозрюваного за невелику плату можуть зробити мало що не святого.
папа занёс. судья перечитал УК и принял решение - родителям дать люлей на лет ... 2 условно.
это будет в 2020 ))
"Четверо малолетних преступников, устанавливая в салоне машины самодельное ВУ, сами подорвались на нем. В ходе допроса их родители признались, что дали такое поручение свои детям по заданию куратора из ФСБ. Это блестящее раскрытие террористической организации ... бла-бла-бла"
Чужий автомобіль, що там робили діти без нагляду?
Власник автомобіля що хоче з ним те і робить.
Вибухівку могли туди якісь бомжі підкинути.
Справа в тому, що батьки цих дітей 100% винні в цій історії, а власник авто потерпілий.
Попробуйте довести що вибухівка його, просто банально підкинули.