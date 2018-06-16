 Госдеп рекомендовал американцам не посещать оккупированный Россией Крым

Об этом говорится на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

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"Не следует посещать Крым из-за иностранной оккупации и злоупотреблений оккупационных властей", - говорится в сообщении.

В Госдепе отметили, что в оккупированном Крыму по-прежнему наблюдаются злоупотребления со стороны местного населения и оккупационных властей в отношении иностранцев, в частности тех, кто не согласен с оккупационной политикой на полуострове.

В ведомстве также подчеркнули, что власти США не смогут предоставить экстренные услуги помощи американцам, путешествующим по Крыму, так как сотрудникам правительства Соединенных Штатов запрещено посещать полуостров.