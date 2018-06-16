 Госдеп рекомендовал американцам не посещать оккупированный Россией Крым

Об этом говорится на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
"Не следует посещать Крым из-за иностранной оккупации и злоупотреблений оккупационных властей", - говорится в сообщении.
В Госдепе отметили, что в оккупированном Крыму по-прежнему наблюдаются злоупотребления со стороны местного населения и оккупационных властей в отношении иностранцев, в частности тех, кто не согласен с оккупационной политикой на полуострове.
В ведомстве также подчеркнули, что власти США не смогут предоставить экстренные услуги помощи американцам, путешествующим по Крыму, так как сотрудникам правительства Соединенных Штатов запрещено посещать полуостров.
то де правда а де брехня, бро?
То не ГРАЖДАНЕ (Украины) едут во время войны и оккупации к врагу и агрессору, то фактические РАБЫ и ХОЛОПЫ, которые не должны иметь политических прав (права "голоса")!
Ой, доиграется Петр Алексеевич в демократию, ой доиграется.
Источник: https://censor.net.ua/n3071799
а оце за посиланням "на сайте"
"...Не путешествуйте:
Северный Кавказ, в том числе Чечня и Эльбрус, благодаря гражданскому волнению и терроризму.
Крым благодаря зарубежному занятию и злоупотреблениям местной власти..."
щось тут про місцеве населення ані слова
"Они не размножаются, им нужна кровь и плоть": жена Турчинова сделала скандальное заявление о ЛГБТ
"Они не размножаются, им нужна кровь и плоть": жена Турчинова сделала скандальное заявление о ЛГБТСупруга секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, кандидат педагогических наук Анна Турчинова заявила, что ЛГБТ не размножаются, поэтому им нужно, чтобы была новая кровь и плоть.Соответствующий комментарий она дала "Громадському" после публикации статьи "Гомодиктатура. Как развращать детей" о гендерной идеологии, которая, по ее мнению, разрушает семью.
"Слово "гендер" - это просто синоним слова "секс". Который в 60-года прошлого столетия в Америке сменили так, чтоб это звучало более менее пристойно", - сказала она.По словам Турчиновой, в Минобразования есть программа до 2020 года, которая предусматривает сквозное воспитание детей по гендерной политике. По ее мнению, проблема с учебниками глубже, чем казалось."Размываются понятия пола, морали, на которых держится любое государство. Ребенок должен видеть семью и понимать, что это идеал, к которому нужно приближаться. Любой человек желает видеть, что после него остаются дети, внуки и род продолжается. ЛГБТ не размножаются. Потому им нужно, чтобы у них была новая кровь и плоть. Они поняли, что не могут сделать это иначе, потому надо с детства воспитывать школьников, что это все абсолютно нормально", - сказала она.https://antikor.com.ua/articles/243070-oni_ne_razmnohajutsja_im_nuhna_krovj_i_plotj_hena_turchinova_sdelala_skandaljnoe_zajavlenie_o_lgbt
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(ирония о непоследовательных решениях шоколадных, бессистемно, 1 решение -- один занос)
По мнению российских антисемитов, «новая Украина - это хабадская власть плюс хабадизация всей страны». Новый провокационный материал был обнародован накануне Третьего числа месяца Таммуз (в этом году он наступает вечером 15 июня), когда хасиды ХАБАДа чтят память Седьмого Любавичского Ребе Менхема-Менделя Шнеерсона, который ушел из этого мира 24 года назад.
«В одном из городов Полтавы (? - Курсор) переименовали площадь, носившую название православного праздника Красной Горки. Теперь она названа именем Алтер Ребе, он же раввин Шнеур-Залман Бар-Барух из Ляд, основатель ультраортодоксальной еврейской секты «ХаБаД Любавич» и автор нацистской книги «Тания», которая учит, что лишь еврей является человеком, а гои это животные, лишённые человеческой души», - говорится в сообщении, которое было опубликовано 15 июня на легально функционирующем в РФ антисемитском сайте «Нет любавичским хасидам в России!».
Отметим, что переименование площади действительно произошло - но не в «одном из городов Полтавы», а в городе Гадяч Полтавской области, где основатель ХАБАДа был похоронен в конце декабря 1812 года.
Место захоронения Алтер Ребе в Гадяче содержится в идеальном порядке, о чем сообщил корреспонденту Курсора один из раввинов ХАБАДа, который побывал там около двух недель назад.
Искажением фактов пронизано буквально каждое предложение в коротком сообщении антисемитского сайта.
В оригинале новости, которая была опубликована порталомpoltava.sq.com.ua около двух месяцев назад говорится:
«Изначально в Гадяче планировали переименовать в улицу Алтер Ребе улицу под названием Красная горка, но это вызвало шквал возмущения среди жителей. После доработки и изучения вопросы депутаты решили не переименовывать всю улицу, а назвать площадь.
Теперь территория, объединяющая дома от №19 до №23 в конце улицы Красная Горка, называется площадь Алтер Ребе. Городские власти сочли, что таким решением будут удовлетворены и патриоты, которые борются за сохранение исторических памятников Гадяча, и еврейская религиозная громада (община) города».
Именно так решают спорные вопросы на территории демократической Украины, где уже существуют улицы, названные в честь раввинов ХАБАДа.
Они находятся в Николаеве, где родился Седьмой Любавичский Ребе Менахем-Мендель Шнеерсон (1902 - 1994), а также в Днепре (бывшем Днепропетровске), где с 1909 по 1939 годы был главным раввином его отец - Леви-Ицхак Шнеерсон, погибший в ссылке после изгнания из этого города.
Отметим, как характеризует Алтер Ребе украинский портал:
«Раби Шнеур-Залман бар-Барух из Ляд (Алтер Ребе, идиш אלטער רבי - Старый ребе; 1745, Лиозно, Речь Посполитая - 1812, село Пены, Слободско-Украинская губерния, Российская империя) - каббалист, основатель хасидского движения Хабад. Автор основополагающей книги этого учения, именуемой «Тания»».
А вот что пишут российские антисемиты, поощряемые кремлевской властью:
«Раввин Шнеур-Залман Бар-Барух из Ляд, основатель ультраортодоксальной еврейской секты «ХаБаД Любавич» и автор нацистской книги «Тания», которая учит, что лишь еврей является человеком, а гои это животные, лишённые человеческой души».
И снова речь идет о вранье, которое никто не опровергает в современной России (стране тотальной лжи и фейков). В первой главе книги «Тания» говорится о том, что человеческой души нет у АКУМов, а не у «неевреев». АКУМ - это сокращение ивритоязычного словосочетания «Овдей кохавим вэ-мазалот» («Поклоняющиеся звездам и созвездиям» или попросту, идолопоклонники).
Как информировал Курсор, бывший спикер парламента «Новороссии» Олег Царев, который ныне является активным борцом за «русский мир» на всей планете, также видит главным противником России и «всего прогрессивного человечества» движение ХАБАД.
Между тем, в РФ идет «ползучая депортация» раввинов ХАБАДа. Так, например, Хамовнический районный суд Москвы 15 мая 2017 года вынес решение об изгнании из столицы РФ раввина Йосефа Херсонского и приговорил его к выплате денежного штрафа за нарушение правил проживания на территории РФ.
В конце марта этого же года гражданин США и Израиля, раввин Сочинской городской еврейской общины Арье (Ари) Эделькопф не смог обжаловать решение МВД, которое аннулировало его разрешение на временное проживание в России.
Апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда поддержала решение Центрального районного суда Сочи, отказавшему Эделькопфу в иске к управлению по вопросам миграции ГУ МВД РФ и подтвердившего распоряжение о его депортации.
И, наконец, в конце мая этого года из России был изгнан раввин ХАБАДа Ошер Кричевский.
Как сообщал «Курсор», 22 мая в Омском областном суде прошло финальное заседание по иску хасида ХАБАДа Ошера Кричевского. Религиозный деятель требовал отменить решение миграционной службы, аннулировавшей его вид на жительство, однако суд не удовлетворил его иск