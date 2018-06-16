 Мэр Доброполья Аксенов, который поддерживал "ДНР" и организовывал сепаратистский референдум, объявлен в розыск. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

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21 мая Аксенов не явился на заседание суда в Краматорске, где ему должны были избрать меру пресечения.

Адвокаты мэра Доброполья сообщили, что с 16 мая не имеют с ним связи и не знают о его местонахождении.

Андрей Аксенов подозревается в подделке документов для незаконного посещения оккупированного Крыма. В 2014 году Аксенов открыто поддерживал боевиков "ДНР" и занимался организацией незаконного референдума об отделении Донбасса от Украины. Кроме того, как сообщал Цензор.НЕТ, по данным из открытых реестров РФ у мэра города Доброполье Донецкой области Андрея Аксенова, было обнаружено российское гражданство.