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Все про:мэр (1324) Нацполиция (7618) розыск (600) сепаратизм (11109) Донбасс (16418)

 Мэр Доброполья Аксенов, который поддерживал "ДНР" и организовывал сепаратистский референдум, объявлен в розыск. ФОТО

Мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов числится в розыскной базе МВД Украины, как лицо, скрывающееся от органов власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

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21 мая Аксенов не явился на заседание суда в Краматорске, где ему должны были избрать меру пресечения.

Адвокаты мэра Доброполья сообщили, что с 16 мая не имеют с ним связи и не знают о его местонахождении.

Мэр Доброполья Аксенов, который поддерживал ДНР и организовывал сепаратистский референдум, объявлен в розыск 01

Андрей Аксенов подозревается в подделке документов для незаконного посещения оккупированного Крыма. В 2014 году Аксенов открыто поддерживал боевиков "ДНР" и занимался организацией незаконного референдума об отделении Донбасса от Украины. Кроме того, как сообщал Цензор.НЕТ, по данным из открытых реестров РФ у мэра города Доброполье Донецкой области Андрея Аксенова, было обнаружено российское гражданство.

Источник: https://censor.net.ua/n3071798
 
 
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Та наверняка по крещатику спокойно прогуливается по утрам
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Ну? И зачем нам эти записки сумасшедших?
У меня завтра баба Фрося напротив объявит свою квартиру " резбублигой" и провозгласит гимн-" помню я когда молодушкой была", и герб в виде кучки дерьма от кота Васьки, но кто это примет в серьёзно , кроме психиатров?
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Они бы еще берию с гитлером в розыск объявили. Да хватит уже позорить Украину! Скоро уже ПЯТЬ лет как безнаказанно начала литься кровь(( Сколько арестованных за сожжение людей в Одессе? НОЛЬ!
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Патриотов нельзя арестовывать.
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шел 5 год войны наконец то цыидели во власти что мэр Допрополья мэр кстати иного города где он организовал референдум в ДНР ЛНР.. (он человек Ахметова) как мэр Допрополья не прожив там положенные 10 лет по приезду Ахметов ему купил посаду мэра вот так иные годами живут в своих городах-- а мэрами станть не могут.. а тут уебан со стороны захотел и став пасибо Петрушке... а причина в том (просто на каком то канале показали большое кино про Аксенова иАхметова так вот Добпрополье это огромные шахты жилые дома, тепловые станции и котельные все скопомо Аксенов передал Ахмтовской стурктуре потом все котельные ЖКХ инфрастуктуры Допрополья аж 12 штук Аксенов забирает в аренду города и за гроши бюджета ахметовские котельные ремонтируются капитально вот как Ахметов есть олигарх не свое а пихдит через Аксенова бюджетные инвестиции и субвенции (там на фото посмотрим- и сраху видно ху..ло но ростом большое-это Аксенов ) как только ГПУ неаконец то возбудило уголовное дело и направило подозрение Аксенову как по волшебству (*от кого понятно- Ахметов) Аксенов чартером исчезает в Германии....
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Справжнє розслідування злочинів, в тому числі і одеської трагедії та покарання злочинців - буде після зміни нинішньої "влади" і подолання ублюдків.
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А какая такая трагедия в Одессе ? Там , вроде бы , никакой трагедии не было .
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Там какие-то люди погибли? Я слышал, вата играла с огнём и пожглась, дурная.
Вата она такая, легковоспламеняющаяся.
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Очень интреснве материалы по рыгам и коррупционерам печатают в Скеоет- инфо
Отсюда у SKELET-info возникают многочисленные вопросы к Генпрокуратуре:

-Почему в отношении Портнова было возбуждено дело только по статье 191-23 УК Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением)?

- Рассматривает ли это дело рейдерскую деятельность Портнова с 2000 по 2013 годы?

- На основании чего Генпрокуратура объявляла его в розыск, если Европейский суд признал его незаконным?

-Какие действия в отношении Андрея Портнова Генпрокуратура намерена предпринимать далее?

-И главное, почему его многочисленные заказчики рейдерских атак, а также их исполнители их юридических фирм Портнова, не вызывают у Генпрокуратуры никакого желания хотя бы допросить их в качестве свидетелей? Неужели действительно готовится возвращение «бывших» - не тех, кто совершал преступления против Майдана в феврале 2014-го, а тех, кто двадцать лет совершал преступления против украинской экономики?
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Да, пожалуй, скоро рыги вернут себе власть, причем без крови, при попустительстве и поддержке милейшего Петра Алексеевича. Вот тогда они покажут, что такое "закон и справедливость по-рыговски"; и по действующему УПК будут посажены в СИЗО без права залога все нынешние прохиндеи - потешная "власть", способная только воровать, изгаляться над законом, правосудием. И совершенно неспособная навести в стране порядок.

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Верхушка сразу свалит из страны, а садить будут без разбора всех патриотов,. Хремль, фирташ и Левочкин подготовили нового президента- Юрия Бойко. Абсолютно пророссийского бойца, который за таможенный союз, отказ от НАТО, и ЕС.
кандилат с Донецкой ментальностью , люто ненавидящий Украину.
Они замылили глаза- типа тот технический,и якобы в помощь пороху против Юли. Но все это игра- а ставка на Бойко большая. Вот тогла и начнут садить и уничтожать национальную идею в корне.
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Увы, так. У меня несколько знакомых клиентов и заказчиков полностью (!) продали свой бизнес в Украине, и давно имеют недвижимость в Европе. Сейчас кто-то имеет внж, а кто-то уже гражданин ЕС.
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Я случайно попала на сайт скелет -инфо. Там столько материалов по биографиям топ- верхушки . ( независимо от политических позиций). Такой ощущение, что на меня вылили ушат дерьма. Интересный материал про банкира Юрия Родина ( банк южный). . Там есть поденка разговора Коломойского с Кернесом - в этом разговоре вся суть власти
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Коломойша большой провокатор, он может наговорить, что угодно и сам выложить на youtube. Но почти нигде не найдете, что он крупный акционер ведущей нефтегазовой GB,
там и дают грамоту об отпущении грехов.
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Это может быть правда, а, может, нет. Достаточно посмотреть, во что превратила эта потешная продажная "власть" столицу Украины и станет ясно, кто у руля государства.
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В Киеве фирташ поставил своего клоуна, чтобы нахапать земли для строительства. Стройки фирташа - это серьезный бизнес. Сдача офисов в аренду приносит копейку лично ему. А продажа комплексов в целом сразу миллионы. Океан Плаза продан роттенбергу за 300 мон ( вроде) . В сети дажеесть фотка как Ротенберг с озраной осматривает океан Плазу. А трц Республика на окружной закладывался как крупнейший в ЕС и тоже под продажу или руцьким или казахам. Ведь задача - изнутри контролировать украинскую экономику у рашки на первом месте.
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Все так. И все строительное беззаконие в Киеве покрывает Кличко. Украинская недвижимость очень недооценена, а себестоимость строительства ниже, чем в Европе намного. Неуплата налогов, нарушение строительных норм, использование дешевой рабочей силы, некачественных материалов дает очень высокую норму прибыли. Потому сейчас жулье все ударилось в строительство. Думаете, Порошенко об этом не знает? Думаете, Порошенко не знает, что тот же Киевгорстрой (на 80 процентов государственная компания) превратился в коррупционный бастион, где уклонение от налогов идет на миллиарды?
Знает. Украина платит очень дорогую цену за содержание бездраных продажных руководителей государства. И тут не проходит отмазка, что в стране идет война.
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Ничо так. Не пришел на суд и почти через месяц объявили в розыск. Цикаво, успел сбежать?
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Да не переживайте, скоро объявится, ну а дальше все по накатаному: понять-простить-отпустить, там же наши люди!
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Дамбасня така на 89%. Офіційні дані їхнього рехверендуму.

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В некоторых городах на 80%. Но таких мало...
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В кои веки кацапоидам дали понять, что они могут что то решать, пьянь встала на колени и поползла на рехверендум, изображать "строителя собственной судьбы", но хозяевам нужна была лишь галочка на бамажке, после чего пьянь превратилась в пушечное мясо и биомассу, свое естественное состояние.
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100 баллов.
Если человек не привык иметь активы, то дай ему завод или сто квартир- он все просрет.
ХОЗЯИНОМ быть - этому учиться надо. А донецкий регион - кулаки были вырезаны и завезли бомжей, которым кинь кусок- и общая радость. Вот и результат многолетней нквдэшной селекции
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В мерии искали? Он наверняка на работе...
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"Влада" яка панічно боїться референдумів - не може називатись народною.
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Ще один Аксьонов? Вони що, усі сепари, чи що?
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мені ця спортивна рибалка вже набридла
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Если ты не против пятра ляксеича то тебе ничего не грозит в Украине.
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Тю дурной. Нафига было сбегать, у нас барыга за сепаратизм не наказывает, доказано цирком шапито по делу Штепы.
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Іппліще типового представника рускага міра.Такий собі типовий кацап безмозглий...
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Это только у нас, в Украине, может такая херня быть. Нигде в другой постсоветской стране не может, а у нас - легко. Может быть проармянский мэр в Азербайджане - нет. И если поменять - тоже. Или проукраинский мэр у кацапов ? вообще НОНСЕНС !!! У нас же за деньги можно практически все решить. Все Доброполье знало что мэр сепар, все знали про гостишку в Крыму, НО !!!!!!!!!!! То ведь не Саакашвили ловить. У нас мертвые американские президенты решают больше чем один живой "президент".....Вот так и живем...
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У нас нет гражданского общества вот и вся беда ...
В гражданском обществе такое невозможно!
Вот я иду такой по Украине и не дурак вроде, историю знаю, знаю многое, читаю не мало, просто так пропагандой любой меня не возьмешь, патриот Украины и ее борьбы против биорабов.
Но оглянувшись вокруг себя и глянув на людей, я никогда не был уверен, что люди неважно какое у них iq и цвет кожи - разделяют такую точку зрения и в принципе мы за одно.. И так оно и есть - это каша нет национальной идеи в - этой стране и небыло никогда , а следствие - этого такие президенты, такие войны, такой народ и экономика да все все , что в пределах границ . (((
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нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://linkto.eu/kachok
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМэр Доброполья Аксенов, который поддерживал "ДНР" и организовывал сепаратистский референдум, объявлен в розыск. ФОТО
 
 
 
 
 
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