 Мэр Доброполья Аксенов, который поддерживал "ДНР" и организовывал сепаратистский референдум, объявлен в розыск. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".
21 мая Аксенов не явился на заседание суда в Краматорске, где ему должны были избрать меру пресечения.
Адвокаты мэра Доброполья сообщили, что с 16 мая не имеют с ним связи и не знают о его местонахождении.
Андрей Аксенов подозревается в подделке документов для незаконного посещения оккупированного Крыма. В 2014 году Аксенов открыто поддерживал боевиков "ДНР" и занимался организацией незаконного референдума об отделении Донбасса от Украины. Кроме того, как сообщал Цензор.НЕТ, по данным из открытых реестров РФ у мэра города Доброполье Донецкой области Андрея Аксенова, было обнаружено российское гражданство.
У меня завтра баба Фрося напротив объявит свою квартиру " резбублигой" и провозгласит гимн-" помню я когда молодушкой была", и герб в виде кучки дерьма от кота Васьки, но кто это примет в серьёзно , кроме психиатров?
Вата она такая, легковоспламеняющаяся.
Отсюда у SKELET-info возникают многочисленные вопросы к Генпрокуратуре:
-Почему в отношении Портнова было возбуждено дело только по статье 191-23 УК Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением)?
- Рассматривает ли это дело рейдерскую деятельность Портнова с 2000 по 2013 годы?
- На основании чего Генпрокуратура объявляла его в розыск, если Европейский суд признал его незаконным?
-Какие действия в отношении Андрея Портнова Генпрокуратура намерена предпринимать далее?
-И главное, почему его многочисленные заказчики рейдерских атак, а также их исполнители их юридических фирм Портнова, не вызывают у Генпрокуратуры никакого желания хотя бы допросить их в качестве свидетелей? Неужели действительно готовится возвращение «бывших» - не тех, кто совершал преступления против Майдана в феврале 2014-го, а тех, кто двадцать лет совершал преступления против украинской экономики?
кандилат с Донецкой ментальностью , люто ненавидящий Украину.
Они замылили глаза- типа тот технический,и якобы в помощь пороху против Юли. Но все это игра- а ставка на Бойко большая. Вот тогла и начнут садить и уничтожать национальную идею в корне.
там и дают грамоту об отпущении грехов.
Знает. Украина платит очень дорогую цену за содержание бездраных продажных руководителей государства. И тут не проходит отмазка, что в стране идет война.
Если человек не привык иметь активы, то дай ему завод или сто квартир- он все просрет.
ХОЗЯИНОМ быть - этому учиться надо. А донецкий регион - кулаки были вырезаны и завезли бомжей, которым кинь кусок- и общая радость. Вот и результат многолетней нквдэшной селекции
В гражданском обществе такое невозможно!
Вот я иду такой по Украине и не дурак вроде, историю знаю, знаю многое, читаю не мало, просто так пропагандой любой меня не возьмешь, патриот Украины и ее борьбы против биорабов.
Но оглянувшись вокруг себя и глянув на людей, я никогда не был уверен, что люди неважно какое у них iq и цвет кожи - разделяют такую точку зрения и в принципе мы за одно.. И так оно и есть - это каша нет национальной идеи в - этой стране и небыло никогда , а следствие - этого такие президенты, такие войны, такой народ и экономика да все все , что в пределах границ . (((