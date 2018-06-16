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 Враг 36 раз атаковал позиции ООС: потерь нет, один оккупант уничтожен, - штаб

За прошедшие сутки, 15 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевые действия продолжались вдоль всей линии соприкосновения с обострением на отдельных направлениях. Противник 36 раз нарушил режим прекращения огня, из них 9 раз применял тяжелое вооружение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 16 июня 2018 г., передает Цензор.НЕТ.

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На Луганском направлении интенсивность боев по сравнению с предыдущими сутками значительно уменьшилась. Противник снова сорвал разведения войск в районе Станицы Луганской, открыв огонь из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Новотошковское враг прекратил попытки захватить позиции наших войск.

На Дебальцевском направления в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское, Светлодарск подразделения Объединенных сил сосредоточенным огнем из стрелкового оружия ответили противнику и подавили его огневые точки.

На Донецком направлении враг безуспешно проявлял активность в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка. Наши защитники адекватным ответным огнем не позволили противнику перейти к более активным действиям.

Частичное обострение наблюдалось на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Лебединское. Защитники Мариуполя надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение.

С начала прошедших суток потерь среди украинских войск нет.

По данным разведки один оккупант был уничтожен и один - ранен.

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Враг 36 раз атаковал позиции ООС: потерь нет, один оккупант уничтожен, - штаб 01
Враг 36 раз атаковал позиции ООС: потерь нет, один оккупант уничтожен, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3071797
 
   
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Нехай Господь оберігає українське військо.
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1 штук убит, 1 оккупант ранен... - слабовато конечно....
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Капирка братка, ну что поделать
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одні на заробітках за кордоном, другі на Донбасі, а треті крадуть, як перед смертю... не будьте бидлом, не вірте підаршенківським фейкам аля путін нападет, поки ми вам закончики про пакращення намалюєм
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Служба безопасности Украины разослала провайдерам список из 181 сайта с требованием их заблокировать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг 36 раз атаковал позиции ООС: потерь нет, один оккупант уничтожен, - штаб
 
 
 
 
 
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