 Враг 36 раз атаковал позиции ООС: потерь нет, один оккупант уничтожен, - штаб

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 16 июня 2018 г., передает Цензор.НЕТ.
На Луганском направлении интенсивность боев по сравнению с предыдущими сутками значительно уменьшилась. Противник снова сорвал разведения войск в районе Станицы Луганской, открыв огонь из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Новотошковское враг прекратил попытки захватить позиции наших войск.
На Дебальцевском направления в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское, Светлодарск подразделения Объединенных сил сосредоточенным огнем из стрелкового оружия ответили противнику и подавили его огневые точки.
На Донецком направлении враг безуспешно проявлял активность в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка. Наши защитники адекватным ответным огнем не позволили противнику перейти к более активным действиям.
Частичное обострение наблюдалось на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Лебединское. Защитники Мариуполя надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение.
С начала прошедших суток потерь среди украинских войск нет.
По данным разведки один оккупант был уничтожен и один - ранен.