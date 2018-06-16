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 Политика Украины
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 Подача исков против РФ увеличивает доверие к Украине в мире, - советник главы МИД Качка

Советник министра иностранных дел Украины, стратегический советник международного фонда "Возрождение" Тарас Качка рассказал, как долго может длиться судебный процесс по финансированию терроризма со стороны РФ и чем выгодны для Украины не только результат, но уже само судебное разбирательство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "5 канала".

"Мы должны набраться терпения. Следующая юридическая фаза продлится года полтора, потом еще некоторое время, измеряемое годами, займет решение по существу, поэтому на самом деле это очень долгая история", - сказал дипломат.

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"Но чем эта история хороша? Пока этот процесс продолжается до тех пор есть внимание международного сообщества к тому, что Украина требует признать эти действия неправомерными. И это уже дает свои результаты. Тот факт, что мы смело пошли и поставили вопрос о том, что сбитие самолета MH-17 является нарушением Монреальской конвенции, соответственно, подпадает под эту конвенцию о запрете финансирования терроризма, и, соответственно, Россия, поставлявшая это оружие, - это позволило Нидерландам более тщательно отнестись к вопросу межгосударственной ответственности, это также изменило внимание в международных организациях", - сказал Качка.

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Он также добавил: "И действительно, сам факт юридического процесса, мы тщательно к этому подходим и качественно работаем, он увеличивает доверие к Украине, становится более очевидным, что Россия неправомерно действует. Поэтому здесь вопрос не только в конечном результате, но и самом процессе ... Нам надо доказать тот факт, что Россия постоянно врет. Это нонсенс для международного права. можно даже на белое говорить черное, но нельзя врать ".

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Источник: https://censor.net.ua/n3071795
 
 
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Через чотири роки почали говорити про судове переслідування росії😏
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вся работа украинского МИДа должна быть сосредоточена
на том, что бы война Украины с рашкой всегда была на слуху,
и всегда орать когда "партнеры" обзывают ето гражданской войной....
oх не те норманскиe партнеры у Украины в етой войне ....
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.."Следующая юридическая фаза продлится года полтора.." да 100 лет и норм. откуда такие умозаключения? ок, тогда нужны иные механизмы. какой смысл сейчас живущим/воюющим ждать 100 лет, пока закроют вопрос юристы (и прочая куета)? полтора года соплей, 100+ томов дел, "дорога в никуда".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодача исков против РФ увеличивает доверие к Украине в мире, - советник главы МИД Качка
 
 
 
 
 
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