 Подача исков против РФ увеличивает доверие к Украине в мире, - советник главы МИД Качка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "5 канала".

"Мы должны набраться терпения. Следующая юридическая фаза продлится года полтора, потом еще некоторое время, измеряемое годами, займет решение по существу, поэтому на самом деле это очень долгая история", - сказал дипломат.

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"Но чем эта история хороша? Пока этот процесс продолжается до тех пор есть внимание международного сообщества к тому, что Украина требует признать эти действия неправомерными. И это уже дает свои результаты. Тот факт, что мы смело пошли и поставили вопрос о том, что сбитие самолета MH-17 является нарушением Монреальской конвенции, соответственно, подпадает под эту конвенцию о запрете финансирования терроризма, и, соответственно, Россия, поставлявшая это оружие, - это позволило Нидерландам более тщательно отнестись к вопросу межгосударственной ответственности, это также изменило внимание в международных организациях", - сказал Качка.

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Он также добавил: "И действительно, сам факт юридического процесса, мы тщательно к этому подходим и качественно работаем, он увеличивает доверие к Украине, становится более очевидным, что Россия неправомерно действует. Поэтому здесь вопрос не только в конечном результате, но и самом процессе ... Нам надо доказать тот факт, что Россия постоянно врет. Это нонсенс для международного права. можно даже на белое говорить черное, но нельзя врать ".

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