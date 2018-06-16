 Личный адвокат Трампа Коэн склоняется к сотрудничеству со следствием,, - "CNN"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в пятницу американский телеканал CNN со ссылкой на источник, осведомленный в ситуации.

"Личный адвокат президента Дональда Трампа Майкл Коэн сообщил семье и друзьям, что готов пойти на сотрудничество с федеральными следователями, чтобы облегчить давление на себя и свою семью", - отмечается в публикации.

По информации источника, Коэн обеспокоен тем, что президент Трамп оборвал с ним контакты, а также комментариями со стороны другого адвоката главы Белого дома Руди Джулиани. По информации CNN, такое отношение создало у Коэна "ощущение изолированности" со стороны президента и усилило мотивацию к сотрудничеству с расследованием.

Сам президент Трамп в последнее время положительно высказывался относительно своего бывшего адвоката, назвав его "хорошим человеком", но в то же время признав, что не общался с ним в течение длительного времени.

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Напомним, в апреле ФБР провело обыск в офисе личного адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна, изъяв документацию, связанную со скандалом вокруг связей президента с порноактрисой. Среди документов были также электронные письма, налоговые документы и записи, связанные с перечислением денег. В то же время, по сообщениям, были также деловые записи и переписка между Коэном и Трампом. Теперь юриста подозревают в фальсификации, банковских махинациях и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией нынешнего президента США.

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