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 Киевские новости
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Все про:авто (3506) Киев (16020) Кличко (2540) штраф (73)

 Киевские власти заявили, что будут принудительно забирать на штрафплощадки старые и брошенные авто

Киевский городской председатель Виталий Кличко поручил провести обследование территорий во всех районах столицы с целью выявления старых заброшенных автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Если автомобиль находится в ужасном состоянии, мы видим, что на нем отсутствуют номерные знаки, у нас есть все основания, чтобы эвакуировать его на штрафплощадку до выяснения, кто является владельцем авто", - добавил он.

Если же владельцев таких автомобилей не находят, отметил мэр, то со временем машины следует утилизировать на металлолом.

Так, согласно отдельного поручения, председателя РГА должны обеспечить проверку балансовых территорий на предмет выявления таких транспортных средств в срок до 2 июля 2018 года. Ответственным на уровне городской администрации определены заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

В частности, глава Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации Владимир Каретко уже провел рабочее совещание с руководителями структурных подразделений администрации по данному вопросу и поручил немедленно начать обследование балансовых территорий.

Напомним, 14 июня на улице Чернобыльской в ​​Святошинском районе произошел взрыв в старом заброшенном авто, в результате которого пострадали четыре ребенка.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071790
 
 
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Авто без номера на общественной территории находиться не может. В своем гараже - пожалуйста.
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еп.. - нехай стоят.. гниют - крысам тоже нужно где то жить.
не уберет их педалик? - тоже будет идиот.
кароче педалик идиот, шо бы он не сделал...
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Ты понимаешь, что для любых действий со стороны общества необходим Закон? Ты понимаешь, что должны быть прописаны четкие рамки процедур и обоснования для определенных действий? Или если у тебя дома вдруг завелись крысы, то твой дом по заявлению педалика просто можно сравнять бульдозером? Кто и как будет определять "брошенность" автомобиля? По каким критериям это будет происходить?
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я доплатил лет 20 назад $300, шо бы мою старушку увезли на слом...
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Шо ты здесь рассказываешь? Эвакуатор стоит полтинник зелени. На пункте приема металлолома тебе дадут двести. Именно так я и поступил. Ты или идиот, или (скорей всего) банальный пиздун.
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А ті автівки, що ставлять на газонах...не хочуть везти на штрафмайданчик?
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Виталик - может лучше "ливнемками, дренажами и отводами" займись? Почистить бы их нужно чтобы Киев после дождей не "плавал"!... А брошенными машинами пускай занимаются менты! Киевские власти заявили, что будут принудительно забирать на штрафплощадки старые и брошенные авто - Цензор.НЕТ 2662
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиевские власти заявили, что будут принудительно забирать на штрафплощадки старые и брошенные авто
 
 
 
 
 
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