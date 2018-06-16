 Киевские власти заявили, что будут принудительно забирать на штрафплощадки старые и брошенные авто

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Если автомобиль находится в ужасном состоянии, мы видим, что на нем отсутствуют номерные знаки, у нас есть все основания, чтобы эвакуировать его на штрафплощадку до выяснения, кто является владельцем авто", - добавил он.

Если же владельцев таких автомобилей не находят, отметил мэр, то со временем машины следует утилизировать на металлолом.

Так, согласно отдельного поручения, председателя РГА должны обеспечить проверку балансовых территорий на предмет выявления таких транспортных средств в срок до 2 июля 2018 года. Ответственным на уровне городской администрации определены заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

В частности, глава Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации Владимир Каретко уже провел рабочее совещание с руководителями структурных подразделений администрации по данному вопросу и поручил немедленно начать обследование балансовых территорий.

Напомним, 14 июня на улице Чернобыльской в ​​Святошинском районе произошел взрыв в старом заброшенном авто, в результате которого пострадали четыре ребенка.

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