 Политзаключенного украинца в Крыму Балуха ежедневно унижают сотрудники СИЗО, - адвокат Динзе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на адвоката Балуха Ольгу Динзе.

"Каждый день совершаются провокации в отношении Балуха, в его камере проводятся обыски, он подвергается всяческим унижениям со стороны администрации. Ситуацию, думаю, может переломить только надзирающая прокуратура. На следующей неделе мы намерены обратиться с жалобой в надзирающую прокуратуру на действия администрации СИЗО", – отметила Динзе.

Она добавила, что в результате голодовки состояние здоровья Балуха ухудшилось.

"Он испытывает постоянные боли в области грудной клетки, тошноту, головокружение и боли в спине. В процессе судебного заседания после допроса свидетелей где-то примерно через час ему стало хуже, он больше не смог стоять и присел. Сказал, что он больше не может терпеть. Ему была вызвана скорая помощь, после чего ему оказана совершенно посредственная помощь, - ему поставили внутримышечный укол", – рассказала адвокат.

По информации адвоката, Балух требует допустить к нему представителей "Красного креста", так как не готов кому-либо доверить свое состояние здоровья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Суд" оккупантов в Крыму на два месяца продлил арест объявившему голодовку украинскому активисту Балуху. Ему стало плохо

Ранее 15 июня Балуху стало плохо в здании "суда". Приехала скорая помощь, врачи сделали укол​ Балуху, однако состояние его здоровья не улучшилось.

Перед этим "суд" оккупантов допросил бывшую жену голодающего в СИЗО Симферополя украинского активиста Владимира Балуха Наталью.

Наталья Балух пояснила, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с так называемым начальником ИВС Раздольненского района Анатолием Ткаченко. По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Оккупанты утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Судилище оккупантов обвинило Балуха в хранении боеприпасов и "приговорило" его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.