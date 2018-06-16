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Все про:голодовка (616) Крым (20180) Балух Владимир (138)

 Политзаключенного украинца Балуха ежедневно унижают сотрудники СИЗО, - адвокат Динзе

Украинский политзаключенный Владимир Балух, который голодает в крымском СИЗО почти 3 месяца, ежедневно подвергается унижениям со стороны сотрудников СИЗО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на адвоката Балуха Ольгу Динзе.

"Каждый день совершаются провокации в отношении Балуха, в его камере проводятся обыски, он подвергается всяческим унижениям со стороны администрации. Ситуацию, думаю, может переломить только надзирающая прокуратура. На следующей неделе мы намерены обратиться с жалобой в надзирающую прокуратуру на действия администрации СИЗО", – отметила Динзе.

Она добавила, что в результате голодовки состояние здоровья Балуха ухудшилось.

"Он испытывает постоянные боли в области грудной клетки, тошноту, головокружение и боли в спине. В процессе судебного заседания после допроса свидетелей где-то примерно через час ему стало хуже, он больше не смог стоять и присел. Сказал, что он больше не может терпеть. Ему была вызвана скорая помощь, после чего ему оказана совершенно посредственная помощь, - ему поставили внутримышечный укол", – рассказала адвокат.

По информации адвоката, Балух требует допустить к нему представителей "Красного креста", так как не готов кому-либо доверить свое состояние здоровья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Суд" оккупантов в Крыму на два месяца продлил арест объявившему голодовку украинскому активисту Балуху. Ему стало плохо

Ранее 15 июня Балуху стало плохо в здании "суда". Приехала скорая помощь, врачи сделали укол​ Балуху, однако состояние его здоровья не улучшилось.

Перед этим "суд" оккупантов допросил бывшую жену голодающего в СИЗО Симферополя украинского активиста Владимира Балуха Наталью.

Наталья Балух пояснила, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с так называемым начальником ИВС Раздольненского района Анатолием Ткаченко. По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Оккупанты утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Судилище оккупантов обвинило Балуха в хранении боеприпасов и "приговорило" его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.

Источник: https://censor.net.ua/n3071783
 
 
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Балух конечно патриот Украины,но что он не понимал что с ним будет при российской власти
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вам ватникам такого никогда не понять, именно поэтому когда хуйлостан будет разваливаться на части за его спасение никто не встанет
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А кто мешает к примеру на херсонской зоне применять к русне особые методы обращения? Или тамжынашилюди - адиннарот?
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К сожалению нам украинцам все внушают что бы либералы и терпилы, молча все стерпим, подставим еще другую счеку и станем раком, потому что мол мы европейцы. На самом деле мы никакие не европейцы. Европейцы такого обращения к себе не терпят.
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Європейці не будуть силоміць утримувати біля себе ідіотів. Силою ви їх не будете виховувати. Вольному воля і за порєбрік.
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а что там шмонов нет? и везде белые салфетки?
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Когда находишься среди крыс, настройся на то, что это ,именно, крысы, поэтому требовать от них уважения бесполезно, их "уважение" может лишь оскорбить достойного человека.
это значит поставить себя вровень с ними, думаю осознание данного факта поможет пережить этот ад крысиный.
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Насправді нам нелегко давати поради, бо ми точно не знаємо як витримувати такі знущання. Повинна бути дійсно професійна підтримка таких ув'язнених і Денісовій треба поступитися місцем професіоналу.
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Думаю дело в том ,что все это делается намерено, чтобы показать безнаказанность рфии, и еще раз повторюсь, если бы там было с кем говорить, Балух не был бы реприссирован.
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Звичайно, що робиться спеціально. Але розмовляти прийдеться з усіма неадекватними. Кацапи розуміють лише мову сили і потрібних людей, то треба їх арештовувати і виставляти на обмін.
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Так бросте кацапских арестованых в камеру к питарам. Особенно журналиста Вышинского. Чтобы жопу ему долбили по 20 раз на день. И показывать по ТВ чтобы козломордые журналюги требовали от Хуйла пойти на обмен пленными.
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Та с этим думаю в первый день так и сделали. Но речь о том, чтобы кум и хозяин занялись делом и прессом русни со своей стороны.
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Козломорді зрадіють та скажуть, що ми один народ, бо робимо як вони. Треба шукати інші методи для обміну.
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кто такие эти козломорди? если речь о русне так нам посрать на монголоидов и вдвойне посрать на то что они обрадуются. Все просто . Любой пособник русни должен уничтожаться самым жестоким методом.
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І куди так прийдемо? Треба не знищувати їх, а арештовувати і міняти.
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Я тебе скажу что из за таких как ты с мышлением терпилы и обиженного кацапы и окупировали Украину. Задолго перед нападением они выясняли будут ли хохлы обороняться или сдадутся и станут на колени. Мало того, большинство крысчан и даунбасян поетому и захотели присоедениться к Рашке. В разговорах почти все как один заявляли что Украина не способна себя защитить и они хотят присоедениться к сильной стране.
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Бачу, що ти вже і винного у окупації знайшов! На себе подивися і зрозумій, що тупі пропозиції і дії заводять у глухий кут.
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Странно, почему тогда твой Барыга сказал что переговоры о заложниках длившиеся 4 года зашли в глухий кут? Получается с твоих слов Петя и его окружение тупые.
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Барига твій, а не мій. Ти його привів до влади коли не протестував проти твого януковича. Так тобі подобається? Винні у окупації Криму і Донбасу ті, хто допустив рогів до влади, тобто такі як ти.
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Алі, Крим і Донбас здала хуйлу пейсата сцена Майдану в обмін на президенство Порохохряка. А ті 54 % безмізких довбаків, що привели баригу до влади, на Майдані не були, вони дивилися телек
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Не погоджуюсь, бо саме янукович все підготував для здачі Криму і Донбасу. У нас тоді нічого не було і 80% офіцерів були куплені росією. Той, хто привів януковича і ті, хто не переконував своїх сусідів в Криму і на Донбасі винні в першу чергу.
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Близько 6 тис з 20 тис залишилися вірними Україні. + Кримські татари, які просили зброю в Києва ...Цього було достатньо щоб чинити спротив, бо навіть кацапські офіцери зараз визнають, що вони дуже боялися що українці відкриють вогонь. Але наказу з Києва не було. Бо вже сцена Майдану вже домовилася з хуйлом
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З тих 6 тисяч майже не було офіцерів. Дезорганізація української армії і спецслужб була проведена повністю. Тобто захоплення і окупація почалася значно раніше, а далі останній етап окупації.
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Ні, діяти тре було раніше. Мабуть ти цього не знаєш. Пошукай інтерв`ю з Чубаровим за 2015. Коли зелені чоловічки захопили ВР Криму і Будинок уряду. Лише 100 чоловік без розпізнавальних знаків. Хуйло від них відхрещувалося, кажучи "їхтакмнєт, єто самооборона". В 25 км від Сімферополя було напоготові 2, 5 тис бійців "Альфа" з Києва. Вони зробили б свою роботу швидко, "без шуму і пилу", якби був наказ Києва. Але його не було.
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Напевно було ще щось нам невідоме. Не міг путін планувати таку смішну операцію.
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Від того, що ти станеш таким як вони нічого не зміниться. Більше того, тобі скажуть що вони роблять так як українці і тому все правильно. Тому вихід у більшій кількості заарештованих кацапів, які самі можуть просити своїх хазяїв в російському посольстві.
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Интересно что в моем коментарии было такого, что вы порохоботы его затерли? Хуйло запрещает писать коментарии о плохом отношении украинцев к козломордым? Готовимся потихоньку к примирению и покорности?
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І в цьому ти мене звинувачуєш? Лікуйся і не вважай знущання над полоненими ознакою сили та розуму.
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Дело не в издевательстве над пленными а дело в пропаганде и чести Хуйла. Срать Хуйло хотел на все ваши суды и все ваши просьбы освободить пленных. Чего Хуйло боится? Хуйло боится что например его кум Медведчук будет сидеть с петухами на зане на обоссаном тапчане и весь мир будет с него смеяться. Хуйло боится что журналисты ведущих каналов сидят в тюрьме и все разейские журналисты на него (Хуйла) криво смотрят. Хуйло боится что разейских военнопленных проведут обосранными по улицам украинских городов и все люди будут в них плевать и бросать дерьмом, что сразу опускает рейтинг разейской армии ниже плинтуса. Вот на ето нужно давить а не ползать на коленях и подавать в суды и прочие инстанцииии на которые кремль открыто сказал глубоко плевать.
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Ваші суди, ваші прохання...Тобто ти не українець. Достатньо мені на тебе витрачати час.
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Ну если бы там были адекватные люди ,или просто - люди, разве Балух бы сидел без вины?
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Вот именно, надо собрать данные всех работников этого СИЗО. Унижения должны смываться кровью.
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Ну не кровью,а международным трибуналом - это точно.
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А что может сделать международный трибунал? и будет ли он что ни будь делать? Так что, нет - кровью!
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в рассее это понятно а почему молчим за политзаключённых украинцах в тюрьмах украины?
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Нехай Господь допоможе нашим людям у полоні.
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Лучше всего огласить фамилии и домашние адреса надзирателей, почему СБУ не действует хотя бы так? А лучше б убили их пару штук, глядишь остальные вдруг и подобрели.

Держись Балух.
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поищите детишек вертухаев, небось у нас образование получают как доченька корнета, дайте им пендель волшебный в крымнаш, братика или сестренку найдите, маму папу, и к родственникам переселите
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолитзаключенного украинца Балуха ежедневно унижают сотрудники СИЗО, - адвокат Динзе
 
 
 
 
 
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