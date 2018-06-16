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 Российские наемники не дают гарантий безопасности на ремонт дамбы хранилища с отходами фенольного завода в Торецке

Ремонт дамбы хранилища с отходами фенольного завода в Торецке нельзя провести из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны российских наемников.

Об этом сказал главный инженер фенольного завода в Торецке Дмитрий Цяпа, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "Громадское".

"Нет согласования с противоположной стороны о режиме прекращения огня. Те обращения, которые шли на противоположную сторону, шли через центр координации (СЦКК, - ред.). С декабря 2017 центр взаимодействия двух сторон не работает. У нас гарантий о прекращении огня с противоположной стороны нет. С украинской стороны мы постоянно имеем гарантии. Шламонакопитель находится в 3 километрах от линии соприкосновения", — сказал Цяпа.

В то же время он опроверг информацию о прорыве дамбы и утечке химических отходов.

"Мы проводили обход вчера — дамба целая. По поводу угрозы, то она существует. На дамбе есть повреждения, оползни, поэтому потенциальная угроза остается", — сказал Цяпа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071782
 
 
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нужно рошенки бесплатные подать от рошен российским немникам и они дадут! Российские наемники не дают гарантий безопасности на ремонт дамбы хранилища с отходами фенольного завода в Торецке - Цензор.НЕТ 5917
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не, блин, сейчас они дорожку гравием посыпят и цветы по обеим сторонам посадят.
именно для етого они в Украину припозли.....
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не жалко. И даже хорошо если прорвет и от этой жижы пол дамбаса издохнет. Самозашквар бамбаса это на пользу. Народу Украины это на пользу.
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да смойте вы уже этими фекалиями вату)))
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звали говно из за поребрика? - оно уже у вас.....
ешьте пейте и не ныть - глотать.
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"Шламонакопитель" - мне нравится слово - даже знаю синоним - ордло.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники не дают гарантий безопасности на ремонт дамбы хранилища с отходами фенольного завода в Торецке
 
 
 
 
 
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