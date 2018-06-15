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Все про:взятка (3859) Житомир (398) Военная прокуратура (601)

 Гражданин, пытавшийся с помощью взятки 4000 у.е. приобрести земельный участок, задержан в Житомире, - ГПУ

Военная прокуратура разоблачила и задержала на взятке в 4000 долларов США предпринимателя, который пытался незаконно приобрести земельный участок

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "15.06.2018 под процессуальным руководства военной прокуратуры Центрального региона Украины совместно с сотрудниками управления защиты экономики в Житомирской области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины разоблачили заместителя директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины - председателя ликвидационной комиссии Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности. Указанное лицо настойчиво предлагало и передало часть ранее оговоренной неправомерной выгоды в сумме 1000 долларов США начальнику квартирно-эксплуатационного отдела г.. Житомир подполковнику С.

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Разоблачение состоялось при участии следователей следственного управления ГУ Нацполиции в Житомирской области в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, в ходе контроля за совершением преступления.

Установлено, что правонарушитель С. в течение мая-июня 2018 предлагал военному чиновнику неправомерную выгоду за решение вопроса о согласовании границ земельного участка из состава земель обороны в пользу одного из предприятий путем изменения конфигурации данного земельного участка с внесением изменений комиссией КЭВ г. Житомир в акт инвентаризации и его утверждение.

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Сейчас указанное должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины, ходатайство в суд об избрании меры пресечения и отстранения от должности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071778
 
 
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Прям "настойчиво предлагало и передало", а чиновник настойчиво предлагал получить землю бесплатно.
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Так он предприниматель или должностное лицо?
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як же він лоханувся, а мав би адмінресурс, так безкоштовно би отримав чи за безцінок - у довгострокове користування. До речі, про арендовані за допомогою адмінресурсу ділянки під Борисполем - у 2020 році там планують відкрити виробництво печива, інфа з офіційної сторінки рошену.
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Ах , какие молодцы !
Спасли земельку !
Вот только , насколько я понимаю реалии нашей нелёгкой жизни , те сволочи , которые давным-давно уже разворовали ВСЕ земли Украины , и вовсе ничего не платили !
Так , документики подписывали да звонили , кому нужно .
И эти сволочи давно владеют Украиной , да и сейчас при власти ...
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