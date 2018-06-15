 Гражданин, пытавшийся с помощью взятки 4000 у.е. приобрести земельный участок, задержан в Житомире, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "15.06.2018 под процессуальным руководства военной прокуратуры Центрального региона Украины совместно с сотрудниками управления защиты экономики в Житомирской области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины разоблачили заместителя директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины - председателя ликвидационной комиссии Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности. Указанное лицо настойчиво предлагало и передало часть ранее оговоренной неправомерной выгоды в сумме 1000 долларов США начальнику квартирно-эксплуатационного отдела г.. Житомир подполковнику С.

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Разоблачение состоялось при участии следователей следственного управления ГУ Нацполиции в Житомирской области в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, в ходе контроля за совершением преступления.

Установлено, что правонарушитель С. в течение мая-июня 2018 предлагал военному чиновнику неправомерную выгоду за решение вопроса о согласовании границ земельного участка из состава земель обороны в пользу одного из предприятий путем изменения конфигурации данного земельного участка с внесением изменений комиссией КЭВ г. Житомир в акт инвентаризации и его утверждение.

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Сейчас указанное должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины, ходатайство в суд об избрании меры пресечения и отстранения от должности.

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