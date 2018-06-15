EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  4544  98
Все про:Крым (20175) Обама (1629) Путин (23919) Россия (69652) США (13810) Трамп (1846)

 Обама "потерял" Крым, потому что Путин не уважал его, - Трамп

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил своего предшественника, бывшего президента Барака Обаму в том, что это он "сдал" Крым России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспресо.

Читайте: "Совершенно секретный" скандал: администрация Обамы знала, что МН17 сбила 53-я бригада армии РФ, - американское издание "Observer"

Выступая перед журналистами в пятницу, Трамп настаивал на том, что Обама ответственен за аннексию Россией Крыма, потому что президент Путин "не уважал Обаму и Соединенные Штаты", сообщает The Hill.

"Президент Обама потерял Крым, просто чтобы вы поняли, это было до того, как я добрался сюда... Президент Обама потерял Крым", - заявил Трамп.

На просьбу журналиста объяснить свое обвинение, Трамп ответил: "Это его вина. Потому что Путин не уважал президента Обаму. Президент Обама потерял Крым, потому что президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну и не уважал Украину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Как мы уже говорили много раз: Крым - это часть Украины" , - посольство США в РФ заявило о непризнании Вашингтоном оккупированного полуострова российским

Напомним, Трамп уже второй раз за неделю обвиняет президента Обаму в аннексии Крыма. Прошлое заявление прозвучало после окончания саммита G7 в Канаде.

Источник: https://censor.net.ua/n3071777
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Похоже у тремпеля начался маразм...
 показать весь комментарий
 
 
З Трампом все нормально! А от євробройлери - проблема...
 показать весь комментарий
 
 
ну если правда, что он недавно там ляпнул про крым и русский язык, то у меня(и не только) сомнения, что с ним все нормально
 показать весь комментарий
 
 
Про це ми чули тільки в перекладі, скоріше за все кацапському...
 показать весь комментарий
 
а вернуть рашу в G7 это тоже только в "кацапскому перекладi"?
 показать весь комментарий
 
 
обама потерял крым Обама "втратив" Крим, тому що Путін не поважав його, - Трамп - Цензор.НЕТ 2926 Обама "втратив" Крим, тому що Путін не поважав його, - Трамп - Цензор.НЕТ 2273 я думал крым принадлежал Украине
 показать весь комментарий
 
 
Обама був президентом США - країни, яку вважали гарантом...
 показать весь комментарий
 
обама конечно чмо,но за Крым должна была воевать Украина,а гарантии меморандум не дает
 показать весь комментарий
 
 
Все вірно, але сила авторитетету повинна бути не меншою за формальні паперові гарантії...
 показать весь комментарий
 
 
Можливо, що у нього маразм був завжди.
 показать весь комментарий
 
 
вот у тебя маразма нет,ты уже обогнал Омерику Обама "втратив" Крим, тому що Путін не поважав його, - Трамп - Цензор.НЕТ 2942 Обама "втратив" Крим, тому що Путін не поважав його, - Трамп - Цензор.НЕТ 2942
 показать весь комментарий
 
трампу показали мультики карлика про ракету и он растаял ... а по факту, всё банально , трамп бизнесмен , всё переносит на бабло ... посмотрите его твиттеры и фб , только либо сплетни либо мысли о бабле .. и пох всё остальное, карлик просто покупает чувака, каждый месяц рф скупает акции США на миллиарды.. ему это нравится ... и усё .. но конгресс и палаты его блокируют во многом
 показать весь комментарий
 
Россия в марте 2018 года увеличила объем вложений в ценные бумаги американского правительства до 96,1 млрд долларов.
На данный момент Россия находится на 16 месте среди стран по инвестициям в облигации правительства США.
Первое место занимает Китай, вложивший в эти активы 1,188 трлн долларов. На втором месте идет Япония - 1,043 трлн. На третьей позиции находится Ирландия - 317,9 млрд.
Согласно информации Министерства финансов США, за весь прошлый год больше всего вложений Россией сделано в мае - 108,7 млрд долларов, передает
 показать весь комментарий
 
...Сара Сандерс, возглавляющая пресс-службу Белого дома (США), планирует в конце текущего года покинуть свой пост, сообщил телеканал CBS, ссылаясь на информированные источники, близкие к администрации, а также на высказывания друзей С. Сандерс, с которыми она делилась своими планами.Сандерс в Twitter заявила, что журналисты не связывались с ней по этому поводу. Она подчеркнула, что для нее честь работать с Трампом.О том, чтобы уйти из администрации президента Дональда Трампа задумался также заместитель Сандерс - Радж Шах, но когда он планирует уйти в отставку, пока не известно.«Все это является последним свидетельством нестабильности ситуации в Белом доме, характеризующейся беспорядками», - говорится в сообщении.Телеканал напоминает, что работу в Белом доме ранее уже оставили многочисленные сотрудники аппарата президента. Источник заявил CBS, что «рано или поздно, но будет еще много сотрудников Белого дома, которые покинут свои посты… и будет трудно найти им замену»...
 показать весь комментарий
 
 
потому что президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну и не уважал УкраинуИсточник: https://censor.net.ua/n3071777

а щас уважает ??


дурик рыжый
 показать весь комментарий
 
 
Крим втратила (тимчасово!!!) Україна, тому що віддала ворогу атомну зброю!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"Нет ничего более постоянного чем временное.."
 показать весь комментарий
 
Ага, сподівайся... Гітлер, до речі, був цілковито впевненим.
 показать весь комментарий
 
 
Тут с трамадолом можнл согласится.Только несут ответственность все кто подписал туалетную бумажку в Будапеште и что трамадолу мешает изменить ситуацию.
 показать весь комментарий
 
 
Никчемность. По подъездам сцал, лично. Не мог Псаки, вместо себя поручить.
 показать весь комментарий
 
У дедугана манная каша из башки потекла. Совсем Трампушка плох..
 показать весь комментарий
 
 
народ все горазд обвинять друг друга а кто ни-буть что сделал для победы быстро зашли и проголосовали https://petitions.whitehouse.gov/petition/recognize-president-russian-federation-putin-vv-war-criminal Путин военный преступник
 показать весь комментарий
 
 
Орангутан так старается заслужить уважение хуйла,шо разосрался со всеми союзниками,облизал всех диктаторов и даже квакнул "Крым -их".
 показать весь комментарий
 
 
Не, Дональд, вот это - да если бы да кабы, да вот я бы - тогда бы расли грибы - не проходит. Ты можешь хоть сейчас нагнуть бензоколонку как захочешь... если конечно захочешь.. А просто на папередников тыкать пальцем проще простого
 показать весь комментарий
 
 
У наших научился папередниками прикрываться когда плохому танцору яйца мешают
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вода как вода
 показать весь комментарий
 
 
А это уже по сути - внутреннее российское море. Влада панячих выродков не желает денонсировать ни "Договора О Дрючьбе", ни невыгодного Украине неразделенного "раздела акватории Азовского моря, ни злочинных "Харкивськых угод", ни прочих приятных кацапам плюшек.
 показать весь комментарий
 
 
Вот так позадники и сваливают все негаразды на папередников.
 показать весь комментарий
 
 
_Да, обаму путлер презирает (как и пресмыкающихся перед ним европейцев) за то, что он слизняк и бесхребетный краснобай. Но сам трамп - вообще марионетка путлера.
 показать весь комментарий
 
 
О, да! Путин очень уважает Трампа, которого может держать за яйца известным компроматом. Путин вообще уважает тех людей, которые вписываются в его парадигму мировосприятия - то есть тех, кого можно купить или запугать.
 показать весь комментарий
 
 
Тем компроматом Ху..ло может держать за яйца только самого себя, то обычный фейк причем состряпанный командой Клинтон.
 показать весь комментарий
 
Редкое СМИ в России и в Украине не написало намедни о том, что президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде в прошлую пятницу якобы заявил, что "Крым российский", хотя бы потому что живущие там люди говорят по-русски. Конечно, шкандаль получился масштабным, а в свете того, что Трамп особо не радует своим поведением на международной политической арене, можно сказать даже, весьма своевременным. Но, есть в этой истории одно "НО". Или даже целых четыре.

Во-первых, ни один официальный источник не подтвердил якобы сказанного во время ужина Трампом. И ни один из участников ужина не возмутился после трапезы услышанным. Хотя с учетом поведения Трампа, могли бы неплохо коллективно проехаться по его позиции.

Во-вторых, информация о сказанном Трампом появилась на ресурсе BuzzFeed News, ссылающимся на неназванные два источника в дипломатических кругах. То есть, это как если бы я сказал, что глава Калининградской области объявил нахождение её в составе РФ незаконным и объявил о референдуме по присоединению к Германии, ссылаясь на некие источники в Калининграде.

В-третьих, если бы я и говорил что-либо про Калининград в подобном ключе, то лишь с полной уверенностью в источнике, поскольку непроверенную информацию своим читателям не предоставляю. А вот BuzzFeed News это редкостная англоязычная помойка, которая начинала как вполне пристойный медиа портал, а заканчивает ресурсом, у которого статей о кошках больше чем, о политике.

Ну и в-четвертых, про авторов статьи о говорливом Трампе. Это некто Альберто Нарделли и Юлия Йоффе. Что примечательно, Юля Йоффе россиянка (её яркое фото в иллюстрации к статье) и на ресурсе BuzzFeed она не особо популярна, поскольку статьями не сильно блещет. И если уж совсем по правде, я только эту статью на ресурсе от Юли и нашел.

В общем, что тут ещё можно сказать? Все факты выложены, а решать уже вам, что говорил Трамп, а что нет. Но тот факт, что наши журналисты создали информационную волну из непроверенного, неподтвержденного и весьма сомнительного по качеству материала, который на пользу лишь нашему гибридному соседу - это факт, да.
 показать весь комментарий
 
 
Поздно ты развернул свой язык к филейной части Орангутана. На сегодня даже пропагандон-помойка Фокс подтвердила слова Рыжей Мартышки. Обама "потерял" Крым, потому что Путин не уважал его, - Трамп - Цензор.НЕТ 7015
 показать весь комментарий
 
о, да особенно Украина отличилась по избранию достойных руководителей Обама "втратив" Крим, тому що Путін не поважав його, - Трамп - Цензор.НЕТ 8149
 показать весь комментарий
 
Типа Трамп не знает, что Мексика говорит по испански, значит она испанская тогда?
А Америка английская? Обама "втратив" Крим, тому що Путін не поважав його, - Трамп - Цензор.НЕТ 4635
Или он забыл, как Америка воевала с Англией за независимость?
В общем какой то очередной бред от недалеких журналистов и радостно подхваченая ватой.
 показать весь комментарий
 
 
Насправді треба мати пряму мову Трампа для розуміння того, що він говорив. Хоча вірю в те, що якась маразматична заява була.
 показать весь комментарий
 
 
и тут Трампа понесло ..не пойму зачем мегадержаве тролить недомегадержаву ...
 показать весь комментарий
 
У мене ніяких "соплєй", то виходить ви про себе😄 Будьте уважні, бо сокира це все, що ви маєте.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А Крым разве был у Обамы?
 показать весь комментарий
 
 
Это что же получается, теперь России придется не один а два Крыма отдавать? Или штаты Крым Чукоткой возьмут? Так она же без моста. Так теперь Пуйлу придется на Чукотку мост лепить.
 показать весь комментарий
 
Читаю на корре комент ватника - во время Майдана города западной Украины захватили западные украинцы Обама "втратив" Крим, тому що Путін не поважав його, - Трамп - Цензор.НЕТ 8927 Обама "втратив" Крим, тому що Путін не поважав його, - Трамп - Цензор.НЕТ 3877
 показать весь комментарий
 
 
Получается, Украина принадлежит США, а Обама потерял часть Украины?
 показать весь комментарий
 
 
это примерно как участковый потерял показатели низкой преступности на районе, гопота сразу же в шоке - ну надо же, район участковому принадлежит))))))
 показать весь комментарий
 
 
Твой хозяин Ли Вынь Сунь недоволен твоими частыми посещениями интернета.
 показать весь комментарий
 
Ага, таки крыша отьехала у рыжего окончательно. Надежда на конгресс остается
 показать весь комментарий
 
Витрина вдребезги,анаконду смыло в унитаз
 показать весь комментарий
 
 
это у москалей как раз стадо не может обойтись без кремлевского альфа-козла, да и ПНХ выдает того, о ком речь на самом деле идет)))
 показать весь комментарий
 
Стало быть мы продолжаем терять цвет нации на этой войне, от того что Хуйло зауважало Трампа... Обама "втратив" Крим, тому що Путін не поважав його, - Трамп - Цензор.НЕТ 8837
 показать весь комментарий
 
скажи куратору, чтобы дырочки на погонах зашивал, раз он тебя не научил слово хуйло писать на украинский манер с маленькой буквы, а то ведь чести много этого тупого бобика с большой писать)
 показать весь комментарий
 
Кто - то из этой "великолепной семерки" явно дри.сто.пе.рде.жник сра.нны.й
 показать весь комментарий
 
Яке ж воно дурне , бо карлик не знає , що таке повага і чого вона варта. Обама "втратив" Крим, тому що Путін не поважав його, - Трамп - Цензор.НЕТ 9755
 показать весь комментарий
 
Трамп просто не знает украинской сказки, где главный герой бычок-смоляной бочок, дед который его смастерил тоже не раз эту свою поделку "терял")
 показать весь комментарий
 
ну и псевдоним же ты для себя здесь выбрал, Дональд, даже я не узнаю тебя в гриме
 показать весь комментарий
 
 
та ладно! Обама "втратив" Крим, тому що Путін не поважав його, - Трамп - Цензор.НЕТ 2140 для тупых америкосов - о чем байка?
 показать весь комментарий
 
вот кому верить, Трамп говорит Обама сдал Крым а хуило и его хуилята говорит что их подставили и заставили сглотнуть наживку - то что получается, Обама хорошый или плохой, ведь хуило сглотнул наживку.
 показать весь комментарий
 
Смотрим в корень шо с розии санкции сняли - нет и ещё штампуют пока кацапы в угаре накатывают за футбол и радуются Но похмелье будет жёстким денге в казна у куйла всё меньше и меньше
 показать весь комментарий
 
какое похмель, они бунтовать будет, уже через месец станет на колени и будет обращатся к сцарью, бунтовать будет.
 показать весь комментарий
 
ну таки да ибо на опохмел у цоря казна кончается Обама "втратив" Крим, тому що Путін не поважав його, - Трамп - Цензор.НЕТ 6625 будем смотреть
 показать весь комментарий
 
 
Ну пухлого нагнуть Обама не смог а вот Трамп да- слегка прижав Китай Обама "втратив" Крим, тому що Путін не поважав його, - Трамп - Цензор.НЕТ 7028
 показать весь комментарий
 
если где в чем обвинить пaпередника? - ето к доне.
у него свой утренник в средней группе детского сада гдe он камандирец...
 показать весь комментарий
 
да ладно уже шуметь-то, что вы как дети малые в самом деле. Трамп вам показать хочет то, что ему нельзя говорить, а похвалиться хочется. Договорился, дескать, Крым - Украине, орду снова в G8, поэтому признайте, что он красавчег, и круче чем Обама, жалко вам что ли
 показать весь комментарий
 
Виноваты папиредники (Абамы)? Опять?😁
 показать весь комментарий
 
Ну тебя то, Трамп, путя уважает...То то ты стремишся при каждом удобном случае ему попу лизнуть......
 показать весь комментарий
 
раз Трамп с Ыном договорился, значит Китай сделал правильный выбор и теперь кремлевские шавки на жопу сели, им без Китая бродячими быть, и всякие прочие бла-бла-бла, такая вот геополитика, а для прикрытия торговая война США с Китаем, чтобы собаки меньше выли)
 показать весь комментарий
 
Антон Геращенко предупреждает,что все кто не будует голосовать за порошенко окажутся в базе миротворца Обама "втратив" Крим, тому що Путін не поважав його, - Трамп - Цензор.НЕТ 6244 Обама "втратив" Крим, тому що Путін не поважав його, - Трамп - Цензор.НЕТ 6244
 показать весь комментарий
 
Трамп извращенец и мыслит так же, как и гопник хуйло - видать крепко трамп будучи в питере с проститутками покувыркался и паРашникам есть что показать про его извращения и не только, да и деньги сомнительные то же из той же оперы.
 показать весь комментарий
 
к трампежнику аргентинского кокса подвезли
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОбама "потерял" Крым, потому что Путин не уважал его, - Трамп
 
 
 
 
 
 вверх