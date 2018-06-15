 Обама "потерял" Крым, потому что Путин не уважал его, - Трамп

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспресо.

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Выступая перед журналистами в пятницу, Трамп настаивал на том, что Обама ответственен за аннексию Россией Крыма, потому что президент Путин "не уважал Обаму и Соединенные Штаты", сообщает The Hill.

"Президент Обама потерял Крым, просто чтобы вы поняли, это было до того, как я добрался сюда... Президент Обама потерял Крым", - заявил Трамп.

На просьбу журналиста объяснить свое обвинение, Трамп ответил: "Это его вина. Потому что Путин не уважал президента Обаму. Президент Обама потерял Крым, потому что президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну и не уважал Украину".

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Напомним, Трамп уже второй раз за неделю обвиняет президента Обаму в аннексии Крыма. Прошлое заявление прозвучало после окончания саммита G7 в Канаде.