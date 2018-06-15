 Обама "потерял" Крым, потому что Путин не уважал его, - Трамп

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспресо.
Выступая перед журналистами в пятницу, Трамп настаивал на том, что Обама ответственен за аннексию Россией Крыма, потому что президент Путин "не уважал Обаму и Соединенные Штаты", сообщает The Hill.
"Президент Обама потерял Крым, просто чтобы вы поняли, это было до того, как я добрался сюда... Президент Обама потерял Крым", - заявил Трамп.
На просьбу журналиста объяснить свое обвинение, Трамп ответил: "Это его вина. Потому что Путин не уважал президента Обаму. Президент Обама потерял Крым, потому что президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну и не уважал Украину".
Напомним, Трамп уже второй раз за неделю обвиняет президента Обаму в аннексии Крыма. Прошлое заявление прозвучало после окончания саммита G7 в Канаде.
На данный момент Россия находится на 16 месте среди стран по инвестициям в облигации правительства США.
Первое место занимает Китай, вложивший в эти активы 1,188 трлн долларов. На втором месте идет Япония - 1,043 трлн. На третьей позиции находится Ирландия - 317,9 млрд.
Согласно информации Министерства финансов США, за весь прошлый год больше всего вложений Россией сделано в мае - 108,7 млрд долларов, передает
а щас уважает ??
дурик рыжый
Во-первых, ни один официальный источник не подтвердил якобы сказанного во время ужина Трампом. И ни один из участников ужина не возмутился после трапезы услышанным. Хотя с учетом поведения Трампа, могли бы неплохо коллективно проехаться по его позиции.
Во-вторых, информация о сказанном Трампом появилась на ресурсе BuzzFeed News, ссылающимся на неназванные два источника в дипломатических кругах. То есть, это как если бы я сказал, что глава Калининградской области объявил нахождение её в составе РФ незаконным и объявил о референдуме по присоединению к Германии, ссылаясь на некие источники в Калининграде.
В-третьих, если бы я и говорил что-либо про Калининград в подобном ключе, то лишь с полной уверенностью в источнике, поскольку непроверенную информацию своим читателям не предоставляю. А вот BuzzFeed News это редкостная англоязычная помойка, которая начинала как вполне пристойный медиа портал, а заканчивает ресурсом, у которого статей о кошках больше чем, о политике.
Ну и в-четвертых, про авторов статьи о говорливом Трампе. Это некто Альберто Нарделли и Юлия Йоффе. Что примечательно, Юля Йоффе россиянка (её яркое фото в иллюстрации к статье) и на ресурсе BuzzFeed она не особо популярна, поскольку статьями не сильно блещет. И если уж совсем по правде, я только эту статью на ресурсе от Юли и нашел.
В общем, что тут ещё можно сказать? Все факты выложены, а решать уже вам, что говорил Трамп, а что нет. Но тот факт, что наши журналисты создали информационную волну из непроверенного, неподтвержденного и весьма сомнительного по качеству материала, который на пользу лишь нашему гибридному соседу - это факт, да.
А Америка английская?
Или он забыл, как Америка воевала с Англией за независимость?
В общем какой то очередной бред от недалеких журналистов и радостно подхваченая ватой.
у него свой утренник в средней группе детского сада гдe он камандирец...