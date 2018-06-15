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Все про:взятка (3859) ГПУ (8711) Херсонщина (659) ГФС (2620)

 Чиновник ГФС задержан на Херсонщине при получении 1 тыс. долл. взятки, - ГПУ

Генпрокуратура совместно с СБУ задержала на взятке заместителя начальника отдела следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Херсонской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Чиновник ГФС требовал 1 тыс долларов за принятие решения о закрытии уголовного производства от представителя субъекта предпринимательской деятельности. 15 июня он задержан с поличным.

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Взяточнику будет объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3071776
 
 
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Такое суровое правосудие в Уркаине ЧТО ЧИНОВНИКИ НА НЕГО ХЕР С ПРИБОРОМ КЛАДУТ !!!
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На Херсонщине на Днепре или в плавнях за 10 000 баксов можно купить неплохую дачу, правда в третьем ряду.
Сегодня читаю, там пойман чиновник на взятке в 40 000 долларов, там поймана чиновница на взятке 10 000 долларов и тд и тд и тп.
Люди и особенно корреспонденты, которые об этом пишут, вы прошу прощение за выражение, суки проследите, если уже поймали , что-бы эти суки чиновники сели минимум на 5 лет и потом расскажите, что в таком-то репортаже за такое-то число мы схватили за жопу чиновника требующего у гражданина Украины 10 тысяч долларов и за это этот чиновник сел блядина на 6 лет в кутузку.
Вот тогда ваша журналистская работа будет +++++ и вы, журналисты поименно будете в ++++++
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновник ГФС задержан на Херсонщине при получении 1 тыс. долл. взятки, - ГПУ
 
 
 
 
 
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