 Чиновник ГФС задержан на Херсонщине при получении 1 тыс. долл. взятки, - ГПУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Чиновник ГФС требовал 1 тыс долларов за принятие решения о закрытии уголовного производства от представителя субъекта предпринимательской деятельности. 15 июня он задержан с поличным.

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Взяточнику будет объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.