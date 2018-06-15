 В следующем году в Украине появится тестовая площадка для Hyperloop, – Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Мы сейчас утвердительно говорим, что в пятилетней перспективе готовы начать уже первые поездки (с помощью технологии Hyperloop). Мы переходим к тому, что 2019 у нас будет тестовая площадка", – отметил Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мининфраструктуры и Нyperloop Transportation договорились о сотрудничестве, - Омелян

Нyperloop Transportation - одна из первых компаний, проявивших интерес к проекту высокоскоростного транспорта Нyperloop. Компания уже имеет договора на проектирование и строительство линий высокоскоростного транспортировки с такими странами, как Франция, Словакия, Австрия, Венгрия, ОАЭ и др.