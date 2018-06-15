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 Экономика, Общество
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Все про:транспорт (1195) Омелян (434) Hyperloop (5)

 В следующем году в Украине появится тестовая площадка для Hyperloop, – Омелян

В 2019 году в Украине построят тестовую площадку для испытаний технологии сверхскоростного сообщения Hyperloop.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Мы сейчас утвердительно говорим, что в пятилетней перспективе готовы начать уже первые поездки (с помощью технологии Hyperloop). Мы переходим к тому, что 2019 у нас будет тестовая площадка", – отметил Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мининфраструктуры и Нyperloop Transportation договорились о сотрудничестве, - Омелян

Нyperloop Transportation - одна из первых компаний, проявивших интерес к проекту высокоскоростного транспорта Нyperloop. Компания уже имеет договора на проектирование и строительство линий высокоскоростного транспортировки с такими странами, как Франция, Словакия, Австрия, Венгрия, ОАЭ и др.

Источник: https://censor.net.ua/n3071775
 
   
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ты будешь первым манекеном, всё-равно мозга нет
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Мозок тепер не модно, тепер треба шоколад...
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это уже реальность,следующий технический рывок это гиперлуп


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Через рік цих нікчем не буде біля керма України.. До 31 березня 2019 року відсьогодні - рівно дев'ять з половиною місяців.. Ми повинні змусити нікчем піти геть..
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верните поляка рокера,омельян вообще в неадеквате
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стецьки пели что Бальчун торпедирует потужные лиформы. Вот избавимся и заживем.... Но минул год, агента кремляБальчуна уже нет, а укр зализниця продолжает скатываться в унылое говно. Омелян теперь агент кремля?
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Нахера ему эта зализниця,он же на ней не ездит.Укрпочта ноет про убыточность,зато тачек понабирали новых будь здоров.Потужнийший рехформатор.
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підлога країни за кордоном зубожіння, досить терпіти
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47 ми хромосомный, ты не представляешь себе, -насколько ты туп!))))))))))))))
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Да чего только не появится в следующем году ...... В следующем году в Украине появится тестовая площадка для Hyperloop, – Омелян - Цензор.НЕТ 4676
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ехал в Херсонскую обл. из Запорожской 230 км пять с половиной часов, думал позвоночник рассыпется, не говоря о машине
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в следующий раз поедешь уже на гиперлупе В следующем году в Украине появится тестовая площадка для Hyperloop, – Омелян - Цензор.НЕТ 8990 В следующем году в Украине появится тестовая площадка для Hyperloop, – Омелян - Цензор.НЕТ 8990
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Не, в следующий раз мы все будем кататься на штуковине с приставкой "ЗА" перед лупе, если не сделаем правильные выводы. Ай эм сории за мой францэ.
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если из альтернативы будет опять только подхуйловная йуля то лучше все оставить как есть
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Уже и кацапов кинули на защиту мальдивского борова)))
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Это когда и где? А то даже мою дорогу куда я езжу в Прилуки уже сделали! А она разбитая была года 4-5!
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Приезжай в Днипро.Сьезжаешь с трасы донецкой и едещь в сторону магдалиновки,,там явно гипербула не хватает)))
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Рад за тебя, но мою дорогу Гройсман восстановил!
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И в чем твоя радость состоит.Или ты дальше своего города не ездишь.Или мне сделали а на остальных поуй.Дороги двигатель экономики.
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Может все сразу сделать нельзя, так чтобы одновременно? А что местная власть, которую выбрали, деньги усваивает на ремонты дорог?
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Когда по Украине,хотя бы по основным дорогам можно будет по человечески ездить ,тогда поговорим про перемоги,а еще зиму переживем и посмотрим как эти ремонты себы поведут.Делают много не спорю,но это выборы на носу.
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Опять же можно уточнить, дорога кого масштаба, а то мне название города и пригорода ничего не говорит!
Повторю, мою дорогу недавно восстановили - районного масштаба!
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Государственного, что не понятно соединяет области Украины.
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Соединяла.Когда то.Сейчас по ней только БТРом можно
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масштаб офигенный-Кировоград-Николаев,Н14 В следующем году в Украине появится тестовая площадка для Hyperloop, – Омелян - Цензор.НЕТ 6269
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плять этот имбецил решил газель запустить в вакуумной трубе?
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Вообще почитай, где Илон будет делать свои испытания!
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Да началось время ох..ных историй.Дорог нет зато вот вот скоро у нас будет то ,чего нет еще нигде.Смешно.Сделайте б..ть дороги наконец то а не майтесь дурью.
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вони не займаються дурнею, вони "заробляють" гроші
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цацку себе тестовою хочет за наши деньги. Нормально, по новому
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Ты уже приписал себя к деньгам самого Илона Маска?
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маск послал на хуйла, шо подзабыл？так за какой это чмо собирается строить？
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Погугли чья компания и для чего строит!
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Чим ближче до 31 березня - то більш потужними стають "потужні реформатори".. В следующем году в Украине появится тестовая площадка для Hyperloop, – Омелян - Цензор.НЕТ 152
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Во время второго срока президента Порошенко вся Украина ускорится. Мы не узнаем страну.
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пока что не узнаем только платежки и цифры в них
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Плюньте на платежки, боритесь за европейские зарплаты и пенсии. Сейчас умение устраивать стачки и забастовки важнее для украинского народа, чем дешевый популизм Тимошенко.
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Складається враження, що твою маківку обухом підрихтували нещодавно..
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это сарказм. Костя троллит порохоботов
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Леоніде, здається, що Костя вже перейшов не просто на іронію, а на відвертий сарказм, але не у всіх є час/терпіння/нерви звернути на це увагу. Порохоботи тут нещодавно у своїй їдальні поливали його брудом, а тепер він мавпує їх по-чорному.
Іноді залишає деякі натяки для нас, зверни увагу на це, початок другого речення
Константин Гризодубо

15.06.2018 17:33

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Да уже ускорились,занимаем самые нижние строчки по нищете и зп.Неуже ли есть еще куда ускорятся)))Хотя да вернуться в лоно кацапии.Это последний пунктик петин.
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Президент Порошенко поведет нас только вперед, к новым, зияющим вершинам.
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А може би хоча найбільші ями на найважливіших дорогах залатати для початку...
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Не будет пэци-не будет гиперлупа. Это так следует понимать? Да и хрен бы с тем гиперлупом.
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Как раз к выборам, для быстрого старта... 😁
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"Жінка покинула - держава винна" - письменник Винничук описав українського зрадофіла."Русский мир" лізе дрібницями, але на кожному кроці"
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Мабуть Вінничук однотуровий і йому соромно визнати, що побіг за добре відомим з 2005го пройдисвітом. Нічого, до катастрофи доживе, ще буде кліпати очіма в кінці життя
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чо зрадюки. раны друг другу зализываете?
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Омелян така ніцість, у порівнянні з Кірпою, що навіть нема слів. Поляка виштовхав, а саме - ніяке
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А когда нормальные дороги появятся?Или так и будем ездить?
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Это прототип гипербула,сделаный под чутким руководством емельяна)))
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Вы хоть вначале, чем писать про заду и другую муйню почитали кому принадлежит компания!
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Илон Маск отказался заходить в Украину из за коррупции
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ахах, от вы дебилы свинособаки козломордые! у вас нанотелеги, и лопаты с чебуреками!
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Как то страшно.
Омелян - гиперлууп. Авакян - вертолёты. Коболев - премии за неполученные средства.
Что они там курят? Или вообще решили грабануть украинцев по беспределу?
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Ну так кому война,а кому мать родна.Знают,что петины шансы выиграть выборы честно равны нулю.Чего бы на последок не устроить бенефис воровства и маразма.
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админы, есть же список прокси серверов, тупо рубите кто от-туда! 2 чела на 1 ip? сразу в бан! я не хочу козлорогих читать. Или пишите АйПи возле ника, мы сами их вычислим, флажки то не то.
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Пока наши чинуши раздуплятся - в Украине будет уже пару десятков Гиперлупов гонять, но на литовских номерах...
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Смеетесь над аферой Омеляна? А Боксер еще дальше пошел : По маршруту Почтовая площадь - Троещинский рынок планируется запуск транспорта на подвесных рейках Sky Way. "Поезд" будет состоять из 1 вагона, вмещающего 28 человек.
Подробнее: https://bigkiev.com.ua/content/po-marshrutu-pochtovaya-ploshchad-troeshchinskiy-rynok-planiruetsya-zapusk-transporta-na
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Толку делать дороги! Фуры Тигипко все с перегрузом, до 60 тонн. Где весовые комплексы работающие в автоматическом режиме???? Где хоть один выписанный штраф и арестованная фура???? Когда закончиться этот лохотрон??? Миллиарды в топку в угоду дебилу дальнобою.
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Моральные уроды , вы знаете что дети кушают в интернатах помои ? Вы знаете что в 12 лет девочки из интерната для детей сирот номер 1 города Мариуполя уже бегают на панель , потмоу , что они не доедают ? Моральные уроды , Вы знаете , что пенсионерам лекарства не на что купить ? Вы знаете , чт оонкологии Мариуполя заюиты от маленьких детей до стариков и в онкологии людей больше чем в обычной поликлинике , а вы тратите на лупы ? Вы - сволочи .
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Шо, прямо так Гиперлупом в Ростов или Липецк, даже без патриотически настроеных офицеров ? И быстрее чем рашистскими вертолётами. Прогресс , однако
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"Мы сейчас утвердительно говорим, что в пятилетней перспективе готовы начать уже первые поездки (с помощью технологии Hyperloop). Мы переходим к тому, что 2019 у нас будет тестовая площадка", - отметил Омелян.

Если получится, будет очень хорошо, Украина большая и высокоскоростной транспорт ей очень нужен.

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Итить твою налево👿! Готов пожертвовать отсутствием Гиперлупа в Украине ради отстранения этого козла от кресла министра.
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Перемещение через гиперпространство - это единственный щанс потужных рехформаторов избежать ремонта дорог, последняя надежда ))))
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ следующем году в Украине появится тестовая площадка для Hyperloop, – Омелян
 
 
 
 
 
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