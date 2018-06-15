 В следующем году в Украине появится тестовая площадка для Hyperloop, – Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"Мы сейчас утвердительно говорим, что в пятилетней перспективе готовы начать уже первые поездки (с помощью технологии Hyperloop). Мы переходим к тому, что 2019 у нас будет тестовая площадка", – отметил Омелян.
Нyperloop Transportation - одна из первых компаний, проявивших интерес к проекту высокоскоростного транспорта Нyperloop. Компания уже имеет договора на проектирование и строительство линий высокоскоростного транспортировки с такими странами, как Франция, Словакия, Австрия, Венгрия, ОАЭ и др.
Повторю, мою дорогу недавно восстановили - районного масштаба!
Іноді залишає деякі натяки для нас, зверни увагу на це, початок другого речення
Константин Гризодубо
15.06.2018 17:33
Омелян - гиперлууп. Авакян - вертолёты. Коболев - премии за неполученные средства.
Что они там курят? Или вообще решили грабануть украинцев по беспределу?
Подробнее: https://bigkiev.com.ua/content/po-marshrutu-pochtovaya-ploshchad-troeshchinskiy-rynok-planiruetsya-zapusk-transporta-na
Если получится, будет очень хорошо, Украина большая и высокоскоростной транспорт ей очень нужен.