 В Конгрессе США предложили на 70 млн долл. увеличить размер помощи Украине в бюджете 2019 года

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.
Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает выделить для помощи Украине в сфере безопасности, в том числе летальное оружие оборонительного характера, в объеме 250 млн. долл . Данная сумма на 50 млн. долл. превышает утвержденную сумму бюджетных ассигнований на 2018 год.
Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства США и причастных агентств Комитетом определена в сумме 441 млн. долл., что более чем 20 млн. долл. превышает соответствующие ассигнования 2018 года.
Таким образом, совокупный объем средств, которые могут быть выделены для поддержки Украины в 2019 бюджетном году, составляет 691 млн. долл. США, что более чем 70 млн. долл. больше, чем предусмотрено ассигнованиями текущего года.
Для вступления в силу вышеуказанные законопроекты должны быть одобрены полным составом Палаты представителей, поддержанны Сенатом и подписаны президентом США.
Суд в Вашингтоне отправил бывшего руководителя избирательной кампании Трампа за решетку за нарушение условий пребывания под домашним арестом. Против бывшего руководителя кампании Трампа выдвинуты новые обвинения - в давлении на свидетелей по его делу, которым он писал шифрованные сообщения в мессенджерах.
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