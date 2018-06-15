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Все про:бюджет (4212) Конгресс США (338) помощь (2844) США (13810)

 В Конгрессе США предложили на 70 млн долл. увеличить размер помощи Украине в бюджете 2019 года

Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает увеличить в бюджете 2019 смету помощи, предоставляемой Украине через программы Государственного департамента и Пентагона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.

Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает выделить для помощи Украине в сфере безопасности, в том числе летальное оружие оборонительного характера, в объеме 250 млн. долл . Данная сумма на 50 млн. долл. превышает утвержденную сумму бюджетных ассигнований на 2018 год.

Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства США и причастных агентств Комитетом определена в сумме 441 млн. долл., что более чем 20 млн. долл. превышает соответствующие ассигнования 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы выдать второй транш финансовой помощи для оборонных нужд Украины, - Полторак

Таким образом, совокупный объем средств, которые могут быть выделены для поддержки Украины в 2019 бюджетном году, составляет 691 млн. долл. США, что более чем 70 млн. долл. больше, чем предусмотрено ассигнованиями текущего года.

Для вступления в силу вышеуказанные законопроекты должны быть одобрены полным составом Палаты представителей, поддержанны Сенатом и подписаны президентом США.

Также читайте: "Мы привержены предоставлению оборонительного оружия Украине", - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/n3071774
 
   
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Эй,трампон, а скажи еще раз "Крымнаш!" Помощи много не бывает). Особенно, когда война у нас с твоим друганом ботоксным.
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На кордоні з росією вже повно кацапських військ, а в США четвертий рік дебатують про надання Україні летальної зброї😣
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пэтя рыдает, шо за копейки, как же их деребанить то？
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как раз на премии еще каким-то кабинетным уродам типа нафтогаза хватит.
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Менше б крали тут - більше б давали звідти..
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Ладно, самое главное.

Суд в Вашингтоне отправил бывшего руководителя избирательной кампании Трампа за решетку за нарушение условий пребывания под домашним арестом. Против бывшего руководителя кампании Трампа выдвинуты новые обвинения - в давлении на свидетелей по его делу, которым он писал шифрованные сообщения в мессенджерах.
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Говорят, что он отправился до конца своей жизни.
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Вы чего там в своей Америке смеетесь над нами? Да за такие деньги наши депутаты даже на работу свои сраки не будут возить так как етих денег на всех депутатов не хватит. Депутатское место стоит $5 миллионов долларов. и ети деньги за 5 лет депутату нужно отбить да еще наварить себе и детям тоесть нужно 10 лямов баксов на рыло. А вы тут американцы голожопые будете нас смешить своими подачками.
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Рядовой американец, за 100 долларов воробья в поле загоняет, и паровоз кисточкой покрасит. Власть такая же. Денег не будет, будет старая техника, и инструктора. В прошлом году на Яворивщене, от сердечного приступа умер инструктор из США. 22 года пацану. Чему он мог научить? Он и Калаш - то наверно впервые увидел.
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зачем этим клептократам вообще деньги давать?
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Слабые минуса прокацапских пердаков. Наверное, футбол обсуждают.
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Декілька днів підготовки, інтенсивних тренувань і всього за 15 хвилин роботи розвідників у ворога знищені бліндажі, підбиті дві одиниці техніки, а самі бойовики хаотично тікають, надовго втрачаючи бажання обстрілювати цивільних.
https://www.facebook.com/backandalive/videos/1040872862736817/
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Дорогие конгрессмены, пожалуйста, выдавайте помощь оружием. А то после каждой вашей финподдержки у нас увеличивается только количество магазинов Рошен
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Конгрессе США предложили на 70 млн долл. увеличить размер помощи Украине в бюджете 2019 года
 
 
 
 
 
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