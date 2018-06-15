 В Конгрессе США предложили на 70 млн долл. увеличить размер помощи Украине в бюджете 2019 года

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.

Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает выделить для помощи Украине в сфере безопасности, в том числе летальное оружие оборонительного характера, в объеме 250 млн. долл . Данная сумма на 50 млн. долл. превышает утвержденную сумму бюджетных ассигнований на 2018 год.

Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства США и причастных агентств Комитетом определена в сумме 441 млн. долл., что более чем 20 млн. долл. превышает соответствующие ассигнования 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы выдать второй транш финансовой помощи для оборонных нужд Украины, - Полторак

Таким образом, совокупный объем средств, которые могут быть выделены для поддержки Украины в 2019 бюджетном году, составляет 691 млн. долл. США, что более чем 70 млн. долл. больше, чем предусмотрено ассигнованиями текущего года.

Для вступления в силу вышеуказанные законопроекты должны быть одобрены полным составом Палаты представителей, поддержанны Сенатом и подписаны президентом США.

Также читайте: "Мы привержены предоставлению оборонительного оружия Украине", - Помпео