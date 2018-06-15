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 Происшествия, Общество
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Все про:Денисова (170) омбудсмен (352) Москалькова (32)

 Омбудсмены Денисова и Москалькова продолжат переговоры в Москве по поводу посещения заключенных

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова договорились встретиться в Москве 18 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Радио Свобода Елена Мячина, советник Денисовой.

По ее словам, она и Людмила Денисова еще находятся в российском Салехарде недалеко от Лабытнанги, где содержат украинского режиссера Олега Сенцова, но 18 июне однозначно будут в Москве.

Татьяна Москалькова заявила, что на встрече, которая пройдет в ее офисе, будут обсуждать условия посещения омбудсменами заключенных, содержащихся в России и в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов продолжает голодовку, в реанимацию его не доставляли, - адвокат Динзе

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в пятницу, 15 июня, прибыла в колонию, в которой содержится О.Сенцов. Руководство пенитенциарного учреждения отказало ей в посещении заключенного.

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Омбудсмен заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к О.Сенцову либо на проведении видеоконференции с ним.

Как утверждает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, состояние О.Сенцова удовлетворительное, по ее словам, за время голодовки он прибавил в весе два килограмма. Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко назвала это высказывание "геббельсовщиной". 

Источник: https://censor.net.ua/n3071772
 
 
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17 июня в 9:00 у оперного театра по улице Владимирской,г Киев сбор. Кофе, чай ,бутерброды с маслом и колбасой бесплатно. Также всем желающим будут раздавать по цене 1 грн диски с фильмами о нашем движении новой культуры и свободы личности. Ждем всех кто любит жизнь во всех цветах.Любовь победит насилие и зло
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А вот и лгбтэшники подтянулись.Переговорите с москальковой за жизнь.😊
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Пані дєнісова здійснила невеличку мандрівку в тундру накацапії за рахунок кожного з нас.. Зробила селфі, та відписалася в ФБ , та й то з помилками.. Отакі вони петіні кадри..
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більше того - вона зробила феєричну послугу Хуйлу , тепер кацапи скажуть - от бачите - навіть представники "хунти до нас вільно катаються , а отже - ніякої "агресії" нема ...
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просто люди не хочуть це розуміти - бо це руйнує їх уявляння про світ ... Омбудсмени Денісова і Москалькова продовжать перемовини в Москві щодо відвідування ув'язнених - Цензор.НЕТ 1431
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Денісовій вже показали в росії, що ніхто домовленості виконувати не буде і відповідно допускати її до Сєнцова. Навіщо зустрічатисчя з Москальковою, якщо краще було заявити о порушенні домовленостей і повернутися в Україну?
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Не розумію,про що можна говорити з цією кацапською тварюкою,можна подумати,вона там щось вирішує...Кому,взагалі,потрібна ця показуха? От,мабудь,#уйло потішається... сматріте,перегавори,пляттт,ведут...
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Вояж без толку, такой путь проделать, чтобы увидеть только ворота тюрьмы.
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У цьому випадку Денісовій не можна закидати недбале ставлення до своїх обов'язків. Недопуск до Сєнцова це команда хуйла, але далі там нема чого робити.
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Це просто приниження України зі сторони раші.
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Так і є. Тому треба сказати, що Москалькова більше не зможе відвідати своїх злочинців.
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Ясно, як Божий день, що ця рашиська шобла має нашу Людмилу за щось не дуже розумне, яким можна крутити , як собака хвостом. Тому, мабуть, краще піднімати хайп на весь світ про недоговороспроможність цих східних сявок. А всі ці посиденьки, на кшталт мінських, не дадуть жодного позитивного результату. І як ще в цієї гамадрили мОСКАЛЬКОВОЇ вистачило нахабності заявити, що наш ОЛЕГ СЄНЦОВ після голодування погладшав на 2 кг! Мабуть, після гАДІ методичку не змінили!
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Щас ФСБ Денисову под руки и на подвал. Напоят там кремлевскими таблетками которыми Сравченку напоили и будут показывать по телевизору в качестве пропаганды как украинская делегация посещала ЧМ по футболу.
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гадю ніхто нічим не колов, вона була непритомна вже давно, як виявилося
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Такий варіант розвитку подій не виключається.
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Представниця безхребетних соєвих колаборантів денисова продовжує переговори з москальковою і в результаті цих перемовин москалькова відвідує кацапню в наших тюрмах, а до Сенцова 4 роки нікого не допускають. Перемога!
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це жахливо! Домовилися! Людина подолала 5 000 км, акцентую, що жінка, і її не допускають до увязненого. Так можуть вчиняти люди, мабуть необхідний прийменник " не" які гадають, що Бог цього гріха не помітить! Помиляєтесь!
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Облудна балаканина! Могли допустити москалькову лише по факту допущення денисової до сенцова. Чому так не зробили? Тільки не кажи, що не чекали такої підлості від каціапів: "ах обмануть меня не сложно, я сам обманиваться рад..."
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОмбудсмены Денисова и Москалькова продолжат переговоры в Москве по поводу посещения заключенных
 
 
 
 
 
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