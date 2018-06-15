 Омбудсмены Денисова и Москалькова продолжат переговоры в Москве по поводу посещения заключенных

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Радио Свобода Елена Мячина, советник Денисовой.

По ее словам, она и Людмила Денисова еще находятся в российском Салехарде недалеко от Лабытнанги, где содержат украинского режиссера Олега Сенцова, но 18 июне однозначно будут в Москве.

Татьяна Москалькова заявила, что на встрече, которая пройдет в ее офисе, будут обсуждать условия посещения омбудсменами заключенных, содержащихся в России и в Украине.

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в пятницу, 15 июня, прибыла в колонию, в которой содержится О.Сенцов. Руководство пенитенциарного учреждения отказало ей в посещении заключенного.

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Омбудсмен заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к О.Сенцову либо на проведении видеоконференции с ним.

Как утверждает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, состояние О.Сенцова удовлетворительное, по ее словам, за время голодовки он прибавил в весе два килограмма. Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко назвала это высказывание "геббельсовщиной".