===Трамп назвал арест Манафорта "жестоким наказанием"===

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем твиттере.

"Вау, какое жесткое наказание Полу Манафорту, который представлял Рональда Рейгана (бывшего президента США), Боба Доула (республиканского политика) и многих других высокопоставленных политиков и их кампании", — написал Трамп.

Он отметил, что Манафорт не является "главарем мафии" и заявил, что такой жесткости заслуживает бывший глава ФБР Джеймс Коми, которого в четверг обвинили в нарушении этических норм при расследовании дела о переписке Хиллари Клинтон.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее суд в США постановил арестовать Пола Манафорта, экс-главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа.

Напомним, в США продолжается расследование возможного вмешательства России в президентские выборы. Спецпрокурор Мюллер выясняет, был ли заговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва отрицает вмешательство в выборы в США и требует предоставить подтверждающие документы.