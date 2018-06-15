EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  1261  31
Материалы по теме:
Все про:Трамп (1846) Манафорт (74)

 Трамп назвал арест Манафорта "жестоким наказанием"

Президент США Дональд Трамп заявил, что суд жестко наказал Пола Манафорта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем твиттере.

"Вау, какое жесткое наказание Полу Манафорту, который представлял Рональда Рейгана  (бывшего президента США), Боба Доула (республиканского политика) и многих других высокопоставленных политиков и их кампании", — написал Трамп.

Он отметил, что Манафорт не является "главарем мафии" и заявил, что такой жесткости заслуживает бывший глава ФБР Джеймс Коми, которого в четверг обвинили в нарушении этических норм при расследовании дела о переписке Хиллари Клинтон.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее суд в США постановил арестовать Пола Манафорта, экс-главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа.

Напомним, в США продолжается расследование возможного вмешательства России в президентские выборы. Спецпрокурор Мюллер выясняет, был ли заговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва отрицает вмешательство в выборы в США и требует предоставить подтверждающие документы.

Источник: https://censor.net.ua/n3071771
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
порошенко приготовиться
 показать весь комментарий
 
 
за коррупцию там уже на три пожизненных
 показать весь комментарий
 
 
"в США продолжается расследование возможного вмешательства России в президентские выборы"
 показать весь комментарий
 
вот и расследуют были замешан порошенко с его торговыми партнерами
 показать весь комментарий
 
Цей накравсь, що і Трампа зможе фінансувати. Хто заплатив 400тис. дол. за зустріч?
 показать весь комментарий
 
 
Так случается,если нарушают условия залога. По Закону. Орангутан не знает Законов США? Или они ему не нравятся? Ну тогда - он может последовать примеру Монсона и принять подданство московии.
 показать весь комментарий
 
 
с панамских офшорных счетов было переведено 400 000 долларов лоббистской компании BGR которая устроила встречу трампа с порошенко
 показать весь комментарий
 
 
ты в отдел демократов отправь да и республикансов, если правдой окажется - будет последствия и результат
 показать весь комментарий
 
если ты не знаешь,то порошенко президент Украины и перед украинцами он должен ответить за свои махинации,400 000 долларов за 6 минут встречи с трампом на камеру,а потом за забором белого дома интервью давал,позорище местечковое


 показать весь комментарий
 
 
Пора бы и на Трампа что то накопать.
 показать весь комментарий
 
 
Всьо, здувається рижий! Трамп назвал арест Манафорта "жестоким наказанием" - Цензор.НЕТ 8449 От тобі за "рускій крим"! Трамп назвал арест Манафорта "жестоким наказанием" - Цензор.НЕТ 8449
 показать весь комментарий
 
 
Пора містеру Мюллеру допитати українську ОПГ ( Ахметова, Льовочкіна та інших). Ця агентура ФСБ теж багато знає і співпрацвала з Манафортом ...
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно пора.... Порошенко - міністр уряду Азарова, а Манафорт рулив українським урядом!

======================================================================
У Манафорта в Україні був "тіньовий уряд" і вплив у кожному міністерстві - The Atlantic Трамп назвал арест Манафорта "жестоким наказанием" - Цензор.НЕТ 6259
 показать весь комментарий
 
 
та его можна уже расстреливать без допросов и суда. Только за его брехливую предвыборную кампанию из за которй погибли уже более 10 000 человек
 показать весь комментарий
 
 
прошенко президент Украины его кум генпрокурор,их агентура ФСБ не волнует?
 показать весь комментарий
 
Ничо, ничо. У нас вот как заработает АКС, такие громкие дела пойдут, фемида Америки аж обзавидуется
 показать весь комментарий
 
Классно смотреть, как Пётр Мага пожимает руку взяточнику.
 показать весь комментарий
 
Так кто тебя за язык тянул ,клоун рыжий,когда пукина на семерку зазвать хотел - теперь жри)
 показать весь комментарий
 
 
.....сейчас ТРАМП-ПАМ-ПАМ устроят , а он ПУЙЛУ !!!!
 показать весь комментарий
 
Нічого, під вартою ціліше буде. Росіяни на все здібні
 показать весь комментарий
 
Скоро и старого пердуна Трампа за жопу схватят Трамп назвал арест Манафорта "жестоким наказанием" - Цензор.НЕТ 5151
 показать весь комментарий
 
Как раз в воскресение, 17 июня 1972 года, заварилась каша, которую в последствии назвали "Уотергейтский скандал".
Судя по всему, дело Манафорта (а возможно, Трампа-Манафорта), будет не менее громким.
 показать весь комментарий
 
А це,власне кажучи,не Трампа собаче діло.Тому що незалежна судова гілка влади клала на нього великий болт...
 показать весь комментарий
 
 
От тобі і "руССкій крим", джі8 з пуйлом... Трамп назвал арест Манафорта "жестоким наказанием" - Цензор.НЕТ 2747

США НАШ ! Трамп назвал арест Манафорта "жестоким наказанием" - Цензор.НЕТ 2747 Бендерівський США рулять! казали вам: "Не чіпайте святу Русь - Україну!"
 показать весь комментарий
 
 
===Трамп назвал арест Манафорта "жестоким наказанием"===

По сравнению что это говно притятнуло за уши профессора НАРОДУ УКРАИНЫ, - камера мелочи жизни.... Сегодня столько людей в Украине гибнет и из за твоего Манафорта в том числе ((( КОторый не только в Америке раисю продвигал не говоря уже об Украине ((((( В Украине его вообще КОЛЕСОВАТЬ НАДО
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп назвал арест Манафорта "жестоким наказанием"
 
 
 
 
 
 вверх