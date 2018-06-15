===Трамп назвал арест Манафорта "жестоким наказанием"===

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем твиттере.
"Вау, какое жесткое наказание Полу Манафорту, который представлял Рональда Рейгана (бывшего президента США), Боба Доула (республиканского политика) и многих других высокопоставленных политиков и их кампании", — написал Трамп.
Он отметил, что Манафорт не является "главарем мафии" и заявил, что такой жесткости заслуживает бывший глава ФБР Джеймс Коми, которого в четверг обвинили в нарушении этических норм при расследовании дела о переписке Хиллари Клинтон.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее суд в США постановил арестовать Пола Манафорта, экс-главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа.
Напомним, в США продолжается расследование возможного вмешательства России в президентские выборы. Спецпрокурор Мюллер выясняет, был ли заговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва отрицает вмешательство в выборы в США и требует предоставить подтверждающие документы.
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У Манафорта в Україні був "тіньовий уряд" і вплив у кожному міністерстві - The Atlantic
Судя по всему, дело Манафорта (а возможно, Трампа-Манафорта), будет не менее громким.
США НАШ ! Бендерівський США рулять! казали вам: "Не чіпайте святу Русь - Україну!"
По сравнению что это говно притятнуло за уши профессора НАРОДУ УКРАИНЫ, - камера мелочи жизни.... Сегодня столько людей в Украине гибнет и из за твоего Манафорта в том числе ((( КОторый не только в Америке раисю продвигал не говоря уже об Украине ((((( В Украине его вообще КОЛЕСОВАТЬ НАДО