 Давление на РФ нужно продолжать для освобождения украинских заложников, - Климкин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это очень последовательное, общественное и медийное давление на Россию. Его надо продолжать, и он очень важен именно сейчас, во время Чемпионата мира по футболу, так как для России важен ее имидж", - сказал П.Климкин.
Глава МИД добавил, что важно скоординировать усилия, в этой связи он напомнил о визите украинского омбудсмена в РФ для того, чтобы проверить условия содержания осужденных в РФ украинцев.
"Увидим, в каком физическом и эмоциональном состоянии они находятся. Важно достичь прогресса, и впервые это произошло во время заседания нормандской четверки, когда мы реально обсуждали и освобождение политических узников и освобождение заложников", - сказал он.
"Я сказал Лаврову, что Россия не беспокоится о российских гражданах, которые находятся здесь, и мы должны начать серьезный разговор", - подчеркнул П.Климкин.
эти псевдополитики не могу возглавлять воююшую страну
Штаб блокади торгівлі з окупантами .
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Красноармійський районний суд відпустив з-під варти снайпера «ДНР». Громадянина Російської Федерації Ігоря Кімаковського за паспортом (Артема Сергієва за посвідченням снайпера «ДНР»)
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Красноармійський районний суд відпустив з-під варти снайпера «ДНР». Громадянина Російської Федерації Ігоря Кімаковського....
Кімаковський - громадянин Росії, мешканець Санкт-Петербурга. При затриманні на українському блок-пості Кімаковський рухався на автомобілі із російськими номерами, не зорієнтувавшись, надав нашим прикордонникам посвідчення снайпера і мав при собі вогнепальну зброю.
За роки війни в Україні було затримано трохи більше 20 росіян, пов'язаних із військовою агресією РФ. Проте, жодного обвинувального вироку ще не було оголошено; не останні люди, у так званих республіках, вільно пересуваються територією України; посадовці, що причетні до «злиття» міст і цілих районів російським найманцям ходять на свободі;
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І справа тут зовсім не в судах. Суди лише частина системи. Справа в тому що влада крадіїв і олігархів вкрай залежна від РФ і не маючи поки сил на відкриту капітуляцію і «обнімашкі» з північними «торговими партнерами» варять народ України на повільному вогнеку. Як тих жаб. Поки вода не перетвориться в окріп...