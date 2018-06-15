 Давление на РФ нужно продолжать для освобождения украинских заложников, - Климкин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Это очень последовательное, общественное и медийное давление на Россию. Его надо продолжать, и он очень важен именно сейчас, во время Чемпионата мира по футболу, так как для России важен ее имидж", - сказал П.Климкин.

Глава МИД добавил, что важно скоординировать усилия, в этой связи он напомнил о визите украинского омбудсмена в РФ для того, чтобы проверить условия содержания осужденных в РФ украинцев.

"Увидим, в каком физическом и эмоциональном состоянии они находятся. Важно достичь прогресса, и впервые это произошло во время заседания нормандской четверки, когда мы реально обсуждали и освобождение политических узников и освобождение заложников", - сказал он.

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"Я сказал Лаврову, что Россия не беспокоится о российских гражданах, которые находятся здесь, и мы должны начать серьезный разговор", - подчеркнул П.Климкин.