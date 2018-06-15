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 Политика Украины
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 Давление на РФ нужно продолжать для освобождения украинских заложников, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает важность сохранения международного давления на РФ в вопросе освобождения украинских узников и заложников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Это очень последовательное, общественное и медийное давление на Россию. Его надо продолжать, и он очень важен именно сейчас, во время Чемпионата мира по футболу, так как для России важен ее имидж", - сказал П.Климкин.

Глава МИД добавил, что важно скоординировать усилия, в этой связи он напомнил о визите украинского омбудсмена в РФ для того, чтобы проверить условия содержания осужденных в РФ украинцев.

"Увидим, в каком физическом и эмоциональном состоянии они находятся. Важно достичь прогресса, и впервые это произошло во время заседания нормандской четверки, когда мы реально обсуждали и освобождение политических узников и освобождение заложников", - сказал он.

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"Я сказал Лаврову, что Россия не беспокоится о российских гражданах, которые находятся здесь, и мы должны начать серьезный разговор", - подчеркнул П.Климкин.

Источник: https://censor.net.ua/n3071770
 
 
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это слабо сказано = жертва аборта - это ближе к теме
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на востоке полноценная война - а пети и паши себе баблецо скирдуют
эти псевдополитики не могу возглавлять воююшую страну
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В мацковском физ-техе, выпускником коего есть сий дияч, его хоть учили, что такое давление? Давление на РФ нужно продолжать для освобождения украинских заложников, - Климкин - Цензор.НЕТ 5434
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До 31 березня 2019 року від сьогодні залишилось дев'ять з половиною місяців.. 31 березня 2019 року ми повинні змусити нікчем піти геть..
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продовжуйте "тиск" ... Давление на РФ нужно продолжать для освобождения украинских заложников, - Климкин - Цензор.НЕТ 5451

Штаб блокади торгівлі з окупантами .
4 ч ·
Красноармійський районний суд відпустив з-під варти снайпера «ДНР». Громадянина Російської Федерації Ігоря Кімаковського за паспортом (Артема Сергієва за посвідченням снайпера «ДНР»)
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Это же не добробат и не патриот, так бы посадили. А для сепаров в "наших" судах льготы.
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Семен Семенченко

7 ч ·

Красноармійський районний суд відпустив з-під варти снайпера «ДНР». Громадянина Російської Федерації Ігоря Кімаковського....

Кімаковський - громадянин Росії, мешканець Санкт-Петербурга. При затриманні на українському блок-пості Кімаковський рухався на автомобілі із російськими номерами, не зорієнтувавшись, надав нашим прикордонникам посвідчення снайпера і мав при собі вогнепальну зброю.
За роки війни в Україні було затримано трохи більше 20 росіян, пов'язаних із військовою агресією РФ. Проте, жодного обвинувального вироку ще не було оголошено; не останні люди, у так званих республіках, вільно пересуваються територією України; посадовці, що причетні до «злиття» міст і цілих районів російським найманцям ходять на свободі;
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І справа тут зовсім не в судах. Суди лише частина системи. Справа в тому що влада крадіїв і олігархів вкрай залежна від РФ і не маючи поки сил на відкриту капітуляцію і «обнімашкі» з північними «торговими партнерами» варять народ України на повільному вогнеку. Як тих жаб. Поки вода не перетвориться в окріп...
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С гадькой успели глотки посрывать. И на тебе - уже дома сидит.
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а що там з давлєнієм на тестя, воно є чи дружньо-родинні стосунки?
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коли теперішній Харнат втече "в Ростов до баті" , українці з подивом дізнаються багато цікавого - і про Клімкіна зокрема ...
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Пеца будет давить на расею с помощью увеличения торговли.Аккумуляторы фирмы соевого ИСТА обеспечивали построение моста в Крыму
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Чучело, чем ты давишь на РФ? Ты давишь себе на яйца своими сапогами. А Хуйло смеется с вас как он вас обул как лохов. И ЧМ по футболу проводит и не пришлось выпускать пленных и заложников. Чтобы на Хуйла надавить начните с его кума Медведчука и с предприятий разейских олигархов в Украине, особенно Ахметова за счет которого финансируются боевики на дамбасе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДавление на РФ нужно продолжать для освобождения украинских заложников, - Климкин
 
 
 
 
 
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