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Все про:арест (9644) Ефремов (1506) мера пресечения (8)

 Суд продлил арест экс-регионалу Ефремову до 13 августа

Бывшему председателю фракции Партии регионов Александру Ефремову продлен арест до 13 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Фейсбуке.

"Сегодня состоялось очередное заседание в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по обвинению Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины. В ходе заседания суд принял решение о продлении Ефремову меры пресечения в виде содержания под стражей до 13 августа 2018 года, - написала она.

Сарган также сообщила, что следующее заседание состоится 25 июня в 13.30, во время которого запланирован допрос свидетеля обвинения.

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Напомним, Александр Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.

Экс-регионал обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

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Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

Источник: https://censor.net.ua/n3071769
 
 
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А кто может объяснить, можно словить Меркель и присвоить ей рос гражданство, лишив немецкого, как Сенцову? Ведь он гражданин Украины?
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У ней уже есть и гражданство рф и квартира в Грозном, на случай когда за жопу схватят из-за африканцев. Суд продлил арест экс-регионалу Ефремову до 13 августа - Цензор.НЕТ 3860
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З'їзди- "следующее заседание состоится 25 июня в 13.30" Источник: https://censor.net.ua/n3071769
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послушно сидит, старается. Скоро выйдет, как штепа, дома досиживать
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Помре від старості, так і не почувши вироку українського суду.. Так само-як і штепа, вілкули, ахметов, бойко, шуфрич, петя сіманєнко, вбивці на Майдані.. Дивні твої діяння, потужно реформована петьою, судова система України..
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Как минимум, еще лет пять будут проходить суды.
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Червонорилий за всіх ригалів відсиджується, а гуртом було б веселіше, так соєвий не дозволяє.
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Ефремов за всех отдувается. Не умеет он делиться как это умеет делать Ахметов. Учись, красномордый.
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ахметов - пример так себе. Вот вышки неБойко - то самое
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не по теме, но очень лирическая (потянуло в последнее время=>через 2 недели к родителям) песня от ВВ Дібрівонька
https://www.youtube.com/watch?v=GT2WuPBtJ70
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А для кого Конституционный суд оглашает свои решения?

Конституционный суд признал незаконным автоматическое продление ареста, как меры пресечения
Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционной норму уголовно-процессуального кодекса относительно автоматического продления меры пресечения для обвиняемого на подготовительном заседании суда. Источник: https://censor.net.ua/n463987
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вот жлоб на себя бабло скупится выложить
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Случай с Ефремовым, это пример феноменального невезения...
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Да, були врємєна, коли шлявся по альпійських курортах купуючи шампусік за 140 єврів.

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Соевая рехвормированная судебная рехворма в действии. Уже 4 года тянут кота за хвост видать ждут следующих выборов или выпустят по закону Сравченко.
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Мне так нравится подход с переносом суда Суд продлил арест экс-регионалу Ефремову до 13 августа - Цензор.НЕТ 2907 Пусть красномордая макака ждёт суда пожизненно Суд продлил арест экс-регионалу Ефремову до 13 августа - Цензор.НЕТ 4656
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд продлил арест экс-регионалу Ефремову до 13 августа
 
 
 
 
 
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