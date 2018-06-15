 Суд продлил арест экс-регионалу Ефремову до 13 августа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Фейсбуке.

"Сегодня состоялось очередное заседание в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по обвинению Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины. В ходе заседания суд принял решение о продлении Ефремову меры пресечения в виде содержания под стражей до 13 августа 2018 года, - написала она.

Сарган также сообщила, что следующее заседание состоится 25 июня в 13.30, во время которого запланирован допрос свидетеля обвинения.

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Напомним, Александр Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.

Экс-регионал обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

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Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.