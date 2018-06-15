 Суд разрешил отбор биологических образцов у Вышинского, - прокуратура АРК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Херсонский суд сегодня удовлетворил ходатайство о взятии у Вышинского биологических образцов", - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик.

Она также сообщила, что в понедельник состоится заседание Апелляционного суда Херсонской области, на котором планируется рассмотрение жалобы защиты К.Вышинского о снятии ареста с его имущества.

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

8 июня 2018 года Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" К.Вышинского о возврате изъятого во время обысков имущества.