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Все про:прокуратура (3173) государственная измена (215) Вышинский (48)

 Суд разрешил отбор биологических образцов у Вышинского, - прокуратура АРК

Херсонский городской суд на заседании в пятницу дал разрешение следствию взять на экспертизу биологические образцы у подозреваемого в государственной измене главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Херсонский суд сегодня удовлетворил ходатайство о взятии у Вышинского биологических образцов", - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик.

Она также сообщила, что в понедельник состоится заседание Апелляционного суда Херсонской области, на котором планируется рассмотрение жалобы защиты К.Вышинского о снятии ареста с его имущества.

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

8 июня 2018 года Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" К.Вышинского о возврате изъятого во время обысков имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3071766
 
 
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Икону Путина ему в камеру. Для обильного отбору биологических образцов.
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биологические образцы этого прокацапника рюзьге духом воняют наверна
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Отрубить ноги по самую шею, думаю на образцы должно хватить...
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А Вышинский что, "в несознанку" пошёл, говорит, что ордена и паспорт ему "подкинули", и теперь на них будут искать его ДНК? Или нашли портрет Путина обслюнявленый и выясняют, кто его обцеловывал?
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Да у него там куча пистолетов и патронов, что он с ними делать собиралси, наверно застрелиться?
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Рой мух возле таких биологических образцов...
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А може спочатку треба було б назначити йому судово-психіатричну експертизу? Бо на суді він може сказати,що я ї#онутий,бо нормальна людина працювати в раі-новасті не зможе,а тому я не підсудний.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд разрешил отбор биологических образцов у Вышинского, - прокуратура АРК
 
 
 
 
 
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