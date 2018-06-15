EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  607  0
Все про:ДТП (4863) Нацполиция (7610) Сумщина (573)

 Маршрутный автобус перевернулся на Сумщине, пострадало 8 пассажиров, - Нацполиция

В Сумской области перевернулся маршрутный автобус "Сумы-Ромны", в результате чего пострадали восемь пассажиров, в т.ч. 13-летний подросток.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Событие произошло сегодня, в 13-28, возле села Ревы Недрыгайловского района Сумщины.

"По предварительным данным, 57-летний водитель БАЗа не справился с управлением, и автобус перевернулся на левый бок. Сейчас двое пострадавших пассажиров госпитализированы и находятся в Недригайловской районной больнице. Подросток доставлен в Сумскую областную детскую больницу. Еще пятеро обратились за медицинской помощью позже", - сообщили в полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два микроавтобуса столкнулись на Львовщине: погиб человек, еще девять доставлены в больницу. ФОТО

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения ...), в рамках которого назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины ДТП. 

Источник: https://censor.net.ua/n3071765
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМаршрутный автобус перевернулся на Сумщине, пострадало 8 пассажиров, - Нацполиция
 
 
 
 
 
 вверх