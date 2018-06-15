 Маршрутный автобус перевернулся на Сумщине, пострадало 8 пассажиров, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Событие произошло сегодня, в 13-28, возле села Ревы Недрыгайловского района Сумщины.

"По предварительным данным, 57-летний водитель БАЗа не справился с управлением, и автобус перевернулся на левый бок. Сейчас двое пострадавших пассажиров госпитализированы и находятся в Недригайловской районной больнице. Подросток доставлен в Сумскую областную детскую больницу. Еще пятеро обратились за медицинской помощью позже", - сообщили в полиции.

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Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения ...), в рамках которого назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины ДТП.