 Порошенко обсудил с делегацией Политико-безопасностного комитета ЕС ситуацию на оккупированных территориях и освобождение узников Кремля

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Во время встречи Президента Украины с представителями Политико-безопасностного Комитета ЕС детально обсуждалась ситуация безопасности в зоне проведения операции Объединенных сил, результаты недавней встречи министров иностранных дел в Нормандском формате, состояние выполнения Минских договоренностей, а также перспективы развертывания миротворческой миссии ООН в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины значительное внимание посвятил ситуации в оккупированном Крыму, в частности в контексте строительства Россией моста и блокировки части Азовского моря для украинских судов, освобождению украинских заложников и политических заключенных.

Глава государства подчеркнул, что такие действия РФ требуют адекватной реакции и подчеркнул важность продолжения и усиления крымского пакета санкций против РФ.

Президент Украины призвал государства-члены ЕС усилить давление на Кремль для скорейшего освобождения украинских политических заключенных и заложников.

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Была подтверждена готовность к дальнейшему углублению сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере Общей внешней политики и безопасности, в том числе в части противодействия гибридным угрозам, кибератакам, вмешательство в избирательные процессы.

Представители государств-членов ЕС отметили прогресс Украины на пути осуществления реформ и выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также подтвердили неизменную поддержку со стороны ЕС европейских стремлений и территориальной целостности Украины.