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 Политика Украины
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Все про:Крым (20175) Порошенко (14964) Донбасс (16409) Евросоюз (11922)

 Порошенко обсудил с делегацией Политико-безопасностного комитета ЕС ситуацию на оккупированных территориях и освобождение узников Кремля

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Политико-безопасностного комитета Европейского Союза, которая находится с визитом в Украине по приглашению Главы государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Во время встречи Президента Украины с представителями Политико-безопасностного Комитета ЕС детально обсуждалась ситуация безопасности в зоне проведения операции Объединенных сил, результаты недавней встречи министров иностранных дел в Нормандском формате, состояние выполнения Минских договоренностей, а также перспективы развертывания миротворческой миссии ООН в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины значительное внимание посвятил ситуации в оккупированном Крыму, в частности в контексте строительства Россией моста и блокировки части Азовского моря для украинских судов, освобождению украинских заложников и политических заключенных.

Глава государства подчеркнул, что такие действия РФ требуют адекватной реакции и подчеркнул важность продолжения и усиления крымского пакета санкций против РФ.

Президент Украины призвал государства-члены ЕС усилить давление на Кремль для скорейшего освобождения украинских политических заключенных и заложников.

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Была подтверждена готовность к дальнейшему углублению сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере Общей внешней политики и безопасности, в том числе в части противодействия гибридным угрозам, кибератакам, вмешательство в избирательные процессы.

Представители государств-членов ЕС отметили прогресс Украины на пути осуществления реформ и выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также подтвердили неизменную поддержку со стороны ЕС европейских стремлений и территориальной целостности Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3071764
 
 
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Потужно.. Дуже потужно.. І чим ближче до виборів - то більш потужніше..
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Порошенко со знанием дела говорит о столь тонких материях.
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И не противно этой делегации находится за одним столом с коррупционером-олигархом.
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вони вже звикли - все одно ця "потужна" делегація нічого не вирішує ..))
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Экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта взяли под стражу в зале суда, пишет The Associated Press.
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КИЇВ. 15 червня. УНН. У США за результатами проведеного п'ятирічного перегляду було прийняте рішення про скасування антидемпінгових заходів на постачання з України твердої аміачної селітри, що були впроваджені у вересні 2001 року, передає УНН з посиланням на Міністерство торгівлі США.
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17 июня в 9:00 у оперного театра по улице Владимирской,г Киев сбор. Кофе, чай ,бутерброды с маслом и колбасой бесплатно. Также всем желающим будут раздавать по цене 1 грн диски с фильмами о нашем движении новой культуры и свободы личности. Ждем всех кто любит жизнь во всех цветах.Любовь победит насилие и зло.
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Міропреємство яке є ознакою нашого європейського вибору потрібно підтримати бо це наша перепустка в країни Заходу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко обсудил с делегацией Политико-безопасностного комитета ЕС ситуацию на оккупированных территориях и освобождение узников Кремля
 
 
 
 
 
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