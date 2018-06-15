 "Это адский ад, НКВДшные практики и геббельсовщина", - Ирина Геращенко о словах Москальковой, что Сенцов за время голодовки прибавил в весе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "Заявления, что голодающий Олег Сенцов "прибавил в весе" - это адский ад, НКВДшные практики и геббельсовщина в одном предложении. А недопуск украинской обмудсвумен к Олегу- позорное подтверждение этой циничной российской лжи".
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в пятницу, 15 июня, прибыла в колонию, в которой содержится О.Сенцов. Руководство пенитенциарного учреждения отказало ей в посещении заключенного.
Омбудсмен заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к О.Сенцову либо на проведении видеоконференции с ним.
Как утверждает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, состояние О.Сенцова удовлетворительное, по ее словам, за время голодовки он прибавил в весе два килограмма.
два кило вашей брехни-страха, упавшей ему на плечи
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