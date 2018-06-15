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 Общество
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Все про:Геращенко Ирина (1135) голодовка (611) Сенцов (546) Москалькова (32)

 "Это адский ад, НКВДшные практики и геббельсовщина", - Ирина Геращенко о словах Москальковой, что Сенцов за время голодовки прибавил в весе

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что слова омбудсмена РФ Москальковой о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова являются "НКВДшными практиками и геббельсовщиной в одном предложении".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Заявления, что голодающий Олег Сенцов "прибавил в весе" - это адский ад, НКВДшные практики и геббельсовщина в одном предложении. А недопуск украинской обмудсвумен к Олегу- позорное подтверждение этой циничной российской лжи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москалькова: "В нарушение нашей договоренности Денисова поехала в Салехард, где содержится Сенцов"

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в пятницу, 15 июня, прибыла в колонию, в которой содержится О.Сенцов. Руководство пенитенциарного учреждения отказало ей в посещении заключенного.

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Омбудсмен заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к О.Сенцову либо на проведении видеоконференции с ним.

Как утверждает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, состояние О.Сенцова удовлетворительное, по ее словам, за время голодовки он прибавил в весе два килограмма.

Источник: https://censor.net.ua/n3071763
 
 
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шедевральна фраза "...это адский ад..."
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перлы... "Это адский ад, НКВДшные практики и геббельсовщина", - Ирина Геращенко о словах Москальковой, что Сенцов за время голодовки прибавил в весе - Цензор.НЕТ 4475 Воспитанники базаров 90-х. Фейсбучно-вконтактный язык - показатель интеллекта и образованности политической элиты
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Ты читал о чем сказала Ирина Геращенко ? Или у тебя буквы иначе звучат ? "Це пекельне пекло, НКВСні практики і геббельсівщина", - Геращенко про слова Москалькової, що Сенцов за час голодування додав у вазі - Цензор.НЕТ 5760
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всего лишь мое мнение про напарницу медведчука
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ладно, про кацапскую крысу
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нервы береги
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похоже иначе не скажешь, если человек после месяца голодовки "прибавляет в весе на два килограмма"
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сравнили с гадей. та тоже голодала...
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Ага, прибавил в весе, загорел, помолодел... ведь всем известно, что Лабытнанги - всемирно известный курорт, на ямальском побережье Северного моря...... странно, чего ж там сама обрюзгшая жирная свинья Москалькова не отдыхает...... хуйлишко бы с собой прихватила и зажигали бы в тундровых болотах на ягеле, а вокруг стада гнуса радуются и олени песни поют....... Какие ж кацапы выблядки.........
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кацапы - они и в Африке кацапы..........
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Русню может излечить только такая таблетка.


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Что за патрон? Пуля интересная... Дырка сквозная? Пуля - "турбинного типа"? А в чём "изюминка"? "Сегментная"? Если да, то я жертве не завидую...
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Сегментная,с закрытым донышком.Называется RIP(rest in peace). С зяем тестировали 9мм Люгер на свином окороке - дырка на входе,на глубине 2 дюйма - полость с кулак,кости в крошево, выходного отвертия нема.
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А не кувыркается в полёте? Всё-таки полость большая, и скачок давления перед пулей может не образоваться или его капсула будет неустойчивой...
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Стреляли с 10 ярдов( пр.10 метров), все входные были идеально круглые,т.е., по идее, пуля была стабилизирована. А на большую дистанцию при самообороне и не надо. Боеприпас для самообороны и создавался.
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Ясно... Я просто немного сам экспериментировал с патронами и пулями (правда, в основном, для гладкостволок и "парадоксов"), поэтому разбираюсь...
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Вот давно хотел тебя спросить...Есть ли реальное преимущество у "турбинок" 12 калибра из гладкого ствола против "нарезных" пуль из того же ствола? И можно ли их самому отлить?
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А ви , нешановна владо , ніяк за чотири роки не можете зрозуміти з ким маєте справу?
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Так само і українці досі за чотири роки не набрались хоробрості визнати, що обрали собі у владу шпигунів
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Прибавил в весе. Ахренеть!Поэтому не показывают? Чтобы с гадей - тварюкой гэбэшной не перепутали? Хуйло обезумело!
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Мабуть, гади крапельницями закололи. Люди з голоду пухнуть. Якщо це так, то скоро кінець! Господи, допоможи Олегу!
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Он действительно может прибавить в весе. Во время голода длительного организм съедает собственные белки из тканей. Развиваются т.н. безбелковые отеки, в тканях накапливается вода ,вот она и может давать прибавку в весе. Кстати , это плохой признак. Наступают необратимые изменения в органах . Близко терминальная стадия.
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У Гади тоже вода накапливалась? Чисто в виде предположения, а не готовят ли Сенцова к выборам?
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От души желаю тебе подготовки к выборам в Лабытнанги.
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А давай не будем делать скороспелых выводов, ок?
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Від голоду можна спухнути.Про це ще пам"ятають українці.На жаль,не всі.Але розкабаніти з голоду--це як зайва кацапська хромосома і "русккая чьєлюсьць".Цинічні криваві брехуни.
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канешна прибавил...
два кило вашей брехни-страха, упавшей ему на плечи
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Цей Світ загубить не ядерна війна. Цей Світ загубить брехня і лицемірство що стали державною політикою
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С Савченко так же было
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Москалькова в недалёком прошлом - милицейский/полицейский генерал, какой "правозащиты" от неё, вообще, можно ждать? "Мало мучаете, надо больше" - разве что такой.
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Че там говорить, у Москальковай просто совести нет, это правда. А по чесноку, здохни тварь за свой грязный рот, ты волоса Сенцова не стоишь
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Это адский ад, НКВДшные практики и геббельсовщина", - Ирина Геращенко о словах Москальковой, что Сенцов за время голодовки прибавил в весе
 
 
 
 
 
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