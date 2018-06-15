 "Это адский ад, НКВДшные практики и геббельсовщина", - Ирина Геращенко о словах Москальковой, что Сенцов за время голодовки прибавил в весе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Заявления, что голодающий Олег Сенцов "прибавил в весе" - это адский ад, НКВДшные практики и геббельсовщина в одном предложении. А недопуск украинской обмудсвумен к Олегу- позорное подтверждение этой циничной российской лжи".

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в пятницу, 15 июня, прибыла в колонию, в которой содержится О.Сенцов. Руководство пенитенциарного учреждения отказало ей в посещении заключенного.

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Омбудсмен заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к О.Сенцову либо на проведении видеоконференции с ним.

Как утверждает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, состояние О.Сенцова удовлетворительное, по ее словам, за время голодовки он прибавил в весе два килограмма.