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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (16020) ложная тревога (61) минирование (673) Нацполиция (7610) суд (21016)

 В Киеве неизвестные "минировали" три райсуда и автомобиль, взрывоопасные предметы не обнаружены, – Нацполиция

15 июня в полиции Киева неизвестные сообщали о "минировании" 3 районных судов и автомобиля. Информация не подтвердилась.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Сегодня на спецлиниию 102 в дежурную часть столичной полиции позвонил неизвестный с информацией о том, что в автомобиле, припаркованном на улице Воздвиженской, находится взрывчатка. Через 15 минут в органы полиции поступило еще три анонимных сообщения о минировании трех районных судов", - говорится в сообщении.

После проверки информация о взрывоопасных предметах в автомобиле на Подоле не подтвердилась. Со временем специалисты обследовали также три суда. Во время проверок из зданий были эвакуированы сотрудники учреждений и посетители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные сообщили о заминировании четырех станций киевского метро

Как рассказал руководитель взрывотехнического управления киевской полиции Александр Денисюк, специалисты обследовали все объекты и прилегающую к ним территорию. Никаких взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления злоумышленников и привлечению их к ответственности. За совершенное им грозит до шести лет лишения свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071762
 
 
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Украинские суды минировать это мысль интересная ....
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а позвонить в рашу и "заминировать" стадион во время игры? а?
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Чет за последнее время сильно много шутников минеров развилось - может рошено-влада подумывает о реальных взрывах для дестабилизации ситуации с последующей зачисткой всех неугодных?!
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Если Какао-боб во всем копирует Хуйла, то гражданам надо следить за подвалами своих домов
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А чому дивуватися? Був час, навіть прикордонний перехід "Шегіні" було "заміновано".. Зловмисників і досі не піймано.. Може це вони і в Києві бавляться?
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И ещё шутник со специфическим произношением во время Майдана звонил - мол в вагине пиезда в метро бимба!
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Еще в 10 000 раз повторяю, пока у Украины с Мордором не установят ВИЗы, как с Мозамбиком, Кот-Д'Ивуаром, Ганай, Тогой, Бенином,Сомали то такая херня с взрывами и убийствами в Украине будет продолжаться десятилетиями, пока Московия не войдет в свои исконно-мордовские земли от Иваново до Твери и от Тутаево до Москвы.
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Ой, та що там за "невідом"і, такі вже недоумки ті поліцаї, звичайно то з Кремля дзвонили...
Особисто Путін...
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"Янтарные войны" Во время стихийного бунта местных жителей Ровенщины против бездействия правоохранительных органов в противодействии незаконной добычи янтаря-сырца наваляли восьми полицаям .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве неизвестные "минировали" три райсуда и автомобиль, взрывоопасные предметы не обнаружены, – Нацполиция
 
 
 
 
 
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