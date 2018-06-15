 В Киеве неизвестные "минировали" три райсуда и автомобиль, взрывоопасные предметы не обнаружены, – Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Сегодня на спецлиниию 102 в дежурную часть столичной полиции позвонил неизвестный с информацией о том, что в автомобиле, припаркованном на улице Воздвиженской, находится взрывчатка. Через 15 минут в органы полиции поступило еще три анонимных сообщения о минировании трех районных судов", - говорится в сообщении.

После проверки информация о взрывоопасных предметах в автомобиле на Подоле не подтвердилась. Со временем специалисты обследовали также три суда. Во время проверок из зданий были эвакуированы сотрудники учреждений и посетители.

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Как рассказал руководитель взрывотехнического управления киевской полиции Александр Денисюк, специалисты обследовали все объекты и прилегающую к ним территорию. Никаких взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления злоумышленников и привлечению их к ответственности. За совершенное им грозит до шести лет лишения свободы.

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