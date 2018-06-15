EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  157  5
Материалы по теме:
Все про:голодовка (611) Сенцов (546) Динзе_Дмитрий (7)

 Сенцов продолжает голодовку, в реанимацию его не доставляли, - адвокат Динзе

Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов продолжает голодовку, в реанимацию его не отправляли, заверяет адвокат Дмитрий Динзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Переговоры по визитам к украинским политзаключенным в РФ зашли в тупик, - Денисова

"Ответственно заявляю, что Сенцов Олег держит голодовку и в реанимацию его не возили. Не надо нагнетать ситуацию таким образом", - заявил Динзе.

Как сообщалось, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь".

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в пятницу, 15 июня, прибыла в колонию, в которой содержится О.Сенцов. Руководство пенитенциарного учреждения отказало ей в посещении заключенного.

Читайте также: Европарламент принял резолюцию с требованием освободить Сенцова и других политзаключенных

Омбудсмен заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к О.Сенцову либо на проведении видеоконференции с ним.

Как утверждает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, состояние О.Сенцова удовлетворительное, по ее словам, за время голодовки он прибавил в весе два килограмма.

Источник: https://censor.net.ua/n3071756
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Крысы путинские. Им сфабриковать уголовное дело раз плюнуть. И на украинцев фабрикуют, и на своих неугодных. Скоты.
 показать весь комментарий
 
 
почему ж Денисовой не показали... хотя бы издалека
принципиальные...или не подготовили макияж для узника
ну...живой хоть..
 показать весь комментарий
 
Вот это голодовка, он набрал 2 кг пока голодовал.))
 показать весь комментарий
 
 
Была надежда, что х@йло выпустит Олега к 12 июня. Не к началу чемпионата мира, а ко дню Казляндии: рогатые любят эффектные жесты. Но потом я понял, что ошибся: помилования не будет - х@йло воспринимает Олега как личного врага. За то, что он во всеуслышание - прямо в зале суда, назвал его... нет, не х@йлом. Он его назвал КРОВАВЫМ КАРЛИКОМ. Олег сказал правду, а кровавому карлику эта правда мозг до ж#пы прожгла. И теперь Олега освободить можно будет, только убив кровавого карлика. Это нужно понимать и осознавать, на что решился Олег Сенцов, объявив голодовку.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСенцов продолжает голодовку, в реанимацию его не доставляли, - адвокат Динзе
 
 
 
 
 
 вверх