 Манафорт арестован - суд в США изменил меру пресечения экс-главе избирательного штаба Трампа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что такое решение было принято после того, как прокуроры, работающие над делом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, обвинили Манафорта в давлении на свидетелей.

Судебное разбирательство по делу о причастности Манафорта к вмешательству в выборы назначено на сентябрь 2018 года.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал новые документы, указывающие на деятельность Манафорта лоббистского характера.

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Напомним, в США продолжается расследование возможного вмешательства России в президентские выборы. Спецпрокурор Мюллер выясняет, был ли заговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва отрицает вмешательство в выборы в США и требует предоставить подтверждающие документы.