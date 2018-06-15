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 Курьезы, За рубежом
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Все про:скандал (4218) США (13810) Манафорт (74)

 Манафорт арестован - суд в США изменил меру пресечения экс-главе избирательного штаба Трампа

Суд в США постановил арестовать Пола Манафорта, экс-главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что такое решение было принято после того, как прокуроры, работающие над делом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, обвинили Манафорта в давлении на свидетелей.

Судебное разбирательство по делу о причастности Манафорта к вмешательству в выборы назначено на сентябрь 2018 года.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал новые документы, указывающие на деятельность Манафорта лоббистского характера.

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Напомним, в США продолжается расследование возможного вмешательства России в президентские выборы. Спецпрокурор Мюллер выясняет, был ли заговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва отрицает вмешательство в выборы в США и требует предоставить подтверждающие документы.

Источник: https://censor.net.ua/n3071754
 
   
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После того, как он стал лоббировать возвращение рашки в семерку, отношение к нему двоякое. Хотя трамп в то же время выступает против строительства потока мимо Украины .
То есть как бы это сказать - я его несовсем понимаю))
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петя порошенко тоже может повторить подвиг пала лазаренко и отсидеть в США с конфискацией,зря он думает,что самый хитрый
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Не,пете лучше в Украине сидеть ,подсадить его к тем патриотам которых он на нары отправил а там будем посмотреть ,что из этого получится ... Манафорт арестован - суд в США изменил меру пресечения экс-главе избирательного штаба Трампа - Цензор.НЕТ 5375
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у Донни, зачесалось пониже спины и чтото болезненно сжалось
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Отличный посыл Трампу, который кричал "Вернем Россию в G8!" и "Крым - российский". Рыжему дали понять, что он до3.14зделся.
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Прям кричал😁 постебал французов и немцев и всего то. А вот давление на Германию в другом пювоспринялось бы очень негативно. Не удивляйтесь если скоро Трамп заявит о желании финансировать сп2 и после этого Германия откажется от этого проекта😁
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Орангутан об этом квакал вчера на лужайке перед Белым Домом. И еще облизал Ына с ног до головы.
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Похож дюже на Александра Маслюкова из КВН - вечного ведущего
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80 лет срока грозит имиджмейкеру Януковича.А Трампа -не тронут,не за что.Он говорит .Манафорта ему подсунули..Больше на свободе мы его не увидим.Это Америка,за окурок в СИЗО не садят..
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Вот это сроки в США -80 лет,а наших казнокрадов выпускают под залог в свободное плаванье,казнокрадство с таким криминальным кодексом, в этой стране ,никогда не закончится.
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может в ростов? манафорт? вперед на льіжи Экс-главе избирательного штаба Трампа Манафорту изменили меру пресечения и взяли его под стражу - Цензор.НЕТ 4053
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Поздно. Закрыли уже. Надо было раньше. Экс-главе избирательного штаба Трампа Манафорту изменили меру пресечения и взяли его под стражу - Цензор.НЕТ 1567
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А все просто,бо в демократичному суспільстві існує реальний поділ влади на законодавчу,виконавчу та судову. Система стримувань та противаг. Нам є чому повчитися. Тому дядечко Дональд зовсім не пуп землі,як він собі вважає...
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Залог был $10 млн. По идее, раз судья отменил залог и закрыл Манафорта за нарушение условий залога, денежки тю-тю.
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шо для етой твари 10 лимонов?
кстати, с Father's Day!
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Мелочь, а приятно...
Навзаем,друже! Экс-главе избирательного штаба Трампа Манафорту изменили меру пресечения и взяли его под стражу - Цензор.НЕТ 8170 Доча с зятем мне Kentucky rifle презентовали, со всеми причиндалами, пулелейкой,банкой дымного пороха, запасом кремней,пороховницей и т.д. Сижу,облизываюсь Экс-главе избирательного штаба Трампа Манафорту изменили меру пресечения и взяли его под стражу - Цензор.НЕТ 7448
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Поздравляю!
Kentucky на самом деле пенсильванский ствол, если я правильно помню.
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о, нашел
The most accepted history is that the rifle was first forged in Lancaster, Pennsylvania during 1730 by immigrant gunsmiths originating from Switzerland and Germany. ... For many years, the rifle was referred to as the "Long" or "Hog" rifle. However, over time, "Kentucky Long Rifle" became the popular name of choice.
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Угу. Появилось как раз тут,в Ю.-В. Пеннсливании, у так называемых Pennsylvania Dutch( которые на самом деле были самыми настоящими Немцами).
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А для каких целей ее использовать? Понимаю, что если порох в комплекте, то стрелять?
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На оленя. Тут есть отдельный сезон для таких стволов.


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Так это же только один выстрел... И надо еще попасть, причем четко, без подранка.
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Пойдет на сделку со следствием, где признает что давил на Трампа против Америки, а на него давил карлик и засыпал деньгами. Иначе 345 лет без права амнистии.
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Докрымнашкался трампушко. Другана подставил. Не люблю дядек с крашеными волосами почему-то.
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Такое себе жизненное сальто-мортале,казалось жизнь в шоколаде,а тут раз!!!!...и тУрма.
Вот и кубло ждет-с подобный вариантик,папочка ФБР пухнет,бумажечки и компроматик собираются.
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Первый пошел!!! Трампу приготовится!!! Экс-главе избирательного штаба Трампа Манафорту изменили меру пресечения и взяли его под стражу - Цензор.НЕТ 6012
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У нас бы порошенко просто сказал - Брехня!- и все бы забыли об этом через пару дней. Нам до уровня демократии как в штатах просто очень далеко.
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Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд подала иск в Верховный суд Манхэттена. Ответчиком она называет благотворительный Фонд президента США Donald J. Trump Foundation, которому инкриминируется незаконные попытки влиять на президентские выборы 2016 года. Генпрокурор требует расформировать данную структуру, пишет в четверг, 14 июня, газета The New York Times
Согласно данным, которые приводятся в исковом заявлении, Фонд Трампа также потратил более $250.000 на урегулирование судебных споров вокруг различных компаний президента США и $10.000 на портрет самого Трампа, который вывешен на всеобщее обозрение в его гольф-клубе.
Андервуд также направила письма в Службу внутренних доходов (Internal Revenue Service) и Федеральную избирательную комиссию (Federal Election Commission), где рекомендует принять юридические меры в отношении Трампа.
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Ось це справжнє правосуддя і має правити за взірець!
Панове, Ви собі уявляєте хоч якогось холуя Вальцманату під арештом?
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Зараз тобі порохоботи тут настрочать ! На святе посягнув!
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Добре було б шоб запакували Льовочкіна і Ахметова, які працть на ФСБ і мали справи з Манафортом.............. Як співучасників і ОПГ !
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Закон есть закон в стране, где есть закон. К Украине не относится.
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скоро насчет рыжего купленного кремлядью мудака узнаете много интересного. процесс обещает быть таким, что Уотергейт рядом с ним покажется просто ничем.

кстати, случай Трампа и ВОНу достаточно схожи. и на этого дебила и клоуна и на аферистку ВОНуу кремляди есть убойный компромат, поэтому они в некотором роде рашистские марионетки.

заднеприводному Манафорту ой как не сладко будет сидеть.
зато язык развяжется, про Овоща расскажет, про Дерипаску, через которого его наняла кремлядь для подрывной работы против Украины и США.
на подходе арест правой руки рыжего мудака, его многолетнего помощника и адвоката Коэна.

ждем-с.
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Этот соскочит. Уже согласен петь для Папаши Мюллера. Обдерут, как липку - то да, но не сядет.
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В смысле обберут? Откупится баблом или сделка со следствием, а потом программа защиты свидетелей?
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Штрафы за незаконную лоббистскую деятельность.
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Не понял, лоббистская деятельность бывает и законной?
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Ви дивні тролі, хоч і з російської ботоферми. Подумайте своєю головою. Хто така Юля - керівник найменьшої, ще й опозиційної фракції країни, що має майже нульовий ВВП і знаходиться на першому місті в Світі по корупції і президент найпотужнішої держави Світу, що реально керує всіма процесами людства. Уявляєте, яку хєрню ви зараз пишите, російський троль?
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країни, що має майже нульовий ВВП і знаходиться на першому місті в Світі по корупції



це в кремлiвських методичках для рашистських покидькiв так пишуть так пишуть про Україну?
нульовий ВВП і знаходиться на першому місті в Світі по корупції ?

як ви собi уявляєте взагалi нульовий ВВП ? )) ви що, зовсiм безграмотнi?
в УкраїнI рiст ВВП навiть пiд час рашистськоi агресii вдвiчi вищий, нiж в азiопськiй вЯлiкай паРашi i зараз досягає 3,2 %. росте вже бiльше 2 рокiв. росте пiд час вiйни!
а ваша БоХиня, вона ж кремлiська смердяча консерва, так докерувалася була, що в мирний час в неi ВВП звалився був бiльш нiж на 8 вiдсоткiв.



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Эта ваня сулейман, местный дурачек, что-то давно его не было. Не стоит тратить на него время, его походу намедни из спецучреждения выпустили. Манафорт арестован - суд в США изменил меру пресечения экс-главе избирательного штаба Трампа - Цензор.НЕТ 6552
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Вважаю, що це в першу чергу в інтересах самого Манафорта. Якщо він носій небезпечної для Раші інфи, то бути під вартою - краще, що можна придумати в його ситуації
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Слава Богу і слава американському народу,що є наглядний приклад того ,що це справді працює.
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Приветствую такое решение американского суда. Эта тварь должна сидеть за решеткой пожизненно независимо от вмешательства или невмешательсва в выборы Трампа. Он должен сидеть за то, что зарабатчвал деньги на том, что помогал преступникам типа Януковича приходить к власти. И за те же самые деньги ему было похрен на что он обрекает народ приводя к власти над ним преступнгиков.
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ну вот, скоро и очередь барри беннета подойдет.
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Трамп: Я и не знал, что Манафорт - главарь мафии
Сегодня Окружной суд Вашингтона изменил меру пресечения для политтехнолога Пола Манафорта с залога на содержание под стражей. Президент США Дональд Трамп выразил свое возмущение решением суда.

"Жесткое наказание для Пола Манафорта, который представлял [40-го президента США] Рональда Рейгана, [сенатора-республиканца] Боба Доула и многих других ведущих политиков и кампаний. Я и не знал, что Манафорт - главарь мафии. А что насчет [экс-главы ФБР Джеймса] Коми, нечестной Хиллари [Клинтон] и всех других? Очень нечестно!" - написал Трамп.

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Всьо, здувся рижий! Манафорт арестован - суд в США изменил меру пресечения экс-главе избирательного штаба Трампа - Цензор.НЕТ 2369
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Цензор.НЕТНовостиКурьезыМанафорт арестован - суд в США изменил меру пресечения экс-главе избирательного штаба Трампа
 
 
 
 
 
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