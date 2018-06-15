 Манафорт арестован - суд в США изменил меру пресечения экс-главе избирательного штаба Трампа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что такое решение было принято после того, как прокуроры, работающие над делом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, обвинили Манафорта в давлении на свидетелей.
Судебное разбирательство по делу о причастности Манафорта к вмешательству в выборы назначено на сентябрь 2018 года.
Ранее сообщалось, что спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал новые документы, указывающие на деятельность Манафорта лоббистского характера.
Напомним, в США продолжается расследование возможного вмешательства России в президентские выборы. Спецпрокурор Мюллер выясняет, был ли заговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва отрицает вмешательство в выборы в США и требует предоставить подтверждающие документы.
То есть как бы это сказать - я его несовсем понимаю))
2. Ни разу дюже не похож.
кстати, с Father's Day!
Навзаем,друже! Доча с зятем мне Kentucky rifle презентовали, со всеми причиндалами, пулелейкой,банкой дымного пороха, запасом кремней,пороховницей и т.д. Сижу,облизываюсь
Kentucky на самом деле пенсильванский ствол, если я правильно помню.
The most accepted history is that the rifle was first forged in Lancaster, Pennsylvania during 1730 by immigrant gunsmiths originating from Switzerland and Germany. ... For many years, the rifle was referred to as the "Long" or "Hog" rifle. However, over time, "Kentucky Long Rifle" became the popular name of choice.
Вот и кубло ждет-с подобный вариантик,папочка ФБР пухнет,бумажечки и компроматик собираются.
Согласно данным, которые приводятся в исковом заявлении, Фонд Трампа также потратил более $250.000 на урегулирование судебных споров вокруг различных компаний президента США и $10.000 на портрет самого Трампа, который вывешен на всеобщее обозрение в его гольф-клубе.
Андервуд также направила письма в Службу внутренних доходов (Internal Revenue Service) и Федеральную избирательную комиссию (Federal Election Commission), где рекомендует принять юридические меры в отношении Трампа.
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Прикольна стаття про російського агента Трампа
Панове, Ви собі уявляєте хоч якогось холуя Вальцманату під арештом?
кстати, случай Трампа и ВОНу достаточно схожи. и на этого дебила и клоуна и на аферистку ВОНуу кремляди есть убойный компромат, поэтому они в некотором роде рашистские марионетки.
заднеприводному Манафорту ой как не сладко будет сидеть.
зато язык развяжется, про Овоща расскажет, про Дерипаску, через которого его наняла кремлядь для подрывной работы против Украины и США.
на подходе арест правой руки рыжего мудака, его многолетнего помощника и адвоката Коэна.
ждем-с.
це в кремлiвських методичках для рашистських покидькiв так пишуть так пишуть про Україну?
нульовий ВВП і знаходиться на першому місті в Світі по корупції ?
як ви собi уявляєте взагалi нульовий ВВП ? )) ви що, зовсiм безграмотнi?
в УкраїнI рiст ВВП навiть пiд час рашистськоi агресii вдвiчi вищий, нiж в азiопськiй вЯлiкай паРашi i зараз досягає 3,2 %. росте вже бiльше 2 рокiв. росте пiд час вiйни!
а ваша БоХиня, вона ж кремлiська смердяча консерва, так докерувалася була, що в мирний час в неi ВВП звалився був бiльш нiж на 8 вiдсоткiв.
Сегодня Окружной суд Вашингтона изменил меру пресечения для политтехнолога Пола Манафорта с залога на содержание под стражей. Президент США Дональд Трамп выразил свое возмущение решением суда.
"Жесткое наказание для Пола Манафорта, который представлял [40-го президента США] Рональда Рейгана, [сенатора-республиканца] Боба Доула и многих других ведущих политиков и кампаний. Я и не знал, что Манафорт - главарь мафии. А что насчет [экс-главы ФБР Джеймса] Коми, нечестной Хиллари [Клинтон] и всех других? Очень нечестно!" - написал Трамп.
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Всьо, здувся рижий!