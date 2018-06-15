 Экс-главе избирательного штаба Трампа Манафорту изменили меру пресечения и взяли его под стражу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что такое решение было принято после того, как прокуроры, работающие над делом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, обвинили Манафорта в давлении на свидетелей.
Судебное разбирательство по делу о причастности Манафорта к вмешательству в выборы назначено на сентябрь 2018 года.
Ранее сообщалось, что спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал новые документы, указывающие на деятельность Манафорта лоббистского характера.
Напомним, в США продолжается расследование возможного вмешательства России в президентские выборы. Спецпрокурор Мюллер выясняет, был ли заговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва отрицает вмешательство в выборы в США и требует предоставить подтверждающие документы.
2. Ни разу дюже не похож.
кстати, с Father's Day!
Навзаем,друже! Доча с зятем мне Kentucky rifle презентовали, со всеми причиндалами, пулелейкой,банкой дымного пороха, запасом кремней,пороховницей и т.д. Сижу,облизываюсь