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 Курьезы, За рубежом
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Все про:скандал (4218) США (13810) Манафорт (73)

 Экс-главе избирательного штаба Трампа Манафорту изменили меру пресечения и взяли его под стражу

Суд в США постановил арестовать Пола Манафорта, экс-главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что такое решение было принято после того, как прокуроры, работающие над делом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, обвинили Манафорта в давлении на свидетелей.

Судебное разбирательство по делу о причастности Манафорта к вмешательству в выборы назначено на сентябрь 2018 года.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал новые документы, указывающие на деятельность Манафорта лоббистского характера.

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Напомним, в США продолжается расследование возможного вмешательства России в президентские выборы. Спецпрокурор Мюллер выясняет, был ли заговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва отрицает вмешательство в выборы в США и требует предоставить подтверждающие документы.

Источник: https://censor.net.ua/n3071754
 
   
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у Донни, зачесалось пониже спины и чтото болезненно сжалось
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Отличный посыл Трампу, который кричал "Вернем Россию в G8!" и "Крым - российский". Рыжему дали понять, что он до3.14зделся.
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Похож дюже на Александра Маслюкова из КВН - вечного ведущего
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80 лет срока грозит имиджмейкеру Януковича.А Трампа -не тронут,не за что.Он говорит .Манафорта ему подсунули..Больше на свободе мы его не увидим.Это Америка,за окурок в СИЗО не садят..
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может в ростов? манафорт? вперед на льіжи Экс-главе избирательного штаба Трампа Манафорту изменили меру пресечения и взяли его под стражу - Цензор.НЕТ 4053
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Поздно. Закрыли уже. Надо было раньше. Экс-главе избирательного штаба Трампа Манафорту изменили меру пресечения и взяли его под стражу - Цензор.НЕТ 1567
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А все просто,бо в демократичному суспільстві існує реальний поділ влади на законодавчу,виконавчу та судову. Система стримувань та противаг. Нам є чому повчитися. Тому дядечко Дональд зовсім не пуп землі,як він собі вважає...
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Залог был $10 млн. По идее, раз судья отменил залог и закрыл Манафорта за нарушение условий залога, денежки тю-тю.
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шо для етой твари 10 лимонов?
кстати, с Father's Day!
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Мелочь, а приятно...
Навзаем,друже! Экс-главе избирательного штаба Трампа Манафорту изменили меру пресечения и взяли его под стражу - Цензор.НЕТ 8170 Доча с зятем мне Kentucky rifle презентовали, со всеми причиндалами, пулелейкой,банкой дымного пороха, запасом кремней,пороховницей и т.д. Сижу,облизываюсь Экс-главе избирательного штаба Трампа Манафорту изменили меру пресечения и взяли его под стражу - Цензор.НЕТ 7448
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Пойдет на сделку со следствием, где признает что давил на Трампа против Америки, а на него давил карлик и засыпал деньгами. Иначе 345 лет без права амнистии.
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Докрымнашкался трампушко. Другана подставил. Не люблю дядек с крашеными волосами почему-то.
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Цензор.НЕТНовостиКурьезыЭкс-главе избирательного штаба Трампа Манафорту изменили меру пресечения и взяли его под стражу
 
 
 
 
 
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